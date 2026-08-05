PM મોદીનો વીડિયો હટાવવા મામલે માર્ક ઝુકરબર્ગે માંગી માફી, ડીપફેક સાથે જોડાયેલો મામલો
સંસદીય સમિતિએ ત્રણ દિવસનો સમય આપ્યો હતો. પીએમ મોદીનો વીડિયો પણ દૂર કરવામાં આવ્યો હતો
Published : August 5, 2026 at 6:50 PM IST
નવી દિલ્હી: માર્ક ઝુકરબર્ગે CSAM (બાળ જાતીય દુર્વ્યવહાર સામગ્રી), ડીપફેક સામગ્રી અને પ્લેટફોર્મ કામગીરીમાં ભૂલો સંબંધિત મુદ્દાઓ માટે માફી માંગી. તેમને સ્પષ્ટપણે જણાવવામાં આવ્યું હતું કે કંપની 'મધ્યસ્થી' ની વ્યાખ્યા હેઠળ આવતી નથી. તે પોતે નક્કી કરે છે કે ચોક્કસ કન્ટેન્ટ કોને મળશે. પરિણામે, IT કાયદા હેઠળ 'સેફ હાર્બર' જોગવાઈ તેના પર લાગુ પડતી નથી.
મેટાના CEO માર્ક ઝુકરબર્ગે સોશિયલ મીડિયા પરથી વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનો વીડિયો દૂર કરવામાં આવ્યો તે ઘટના અંગે માફી માંગી છે. તેમણે CSAM, ડીપફેક સામગ્રી અને પ્લેટફોર્મ પરની કામગીરીની ભૂલો પર દિલગીરી વ્યક્ત કરી.
સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, મેટાએ સ્વીકાર્યું કે ચોક્કસ પ્રેક્ષકોને લક્ષ્ય બનાવતા પેઇડ પ્રમોશન સહિત મોટા પ્રમાણમાં ગેરકાયદેસર કન્ટેન્ટ પ્રચાર કરવામાં આવ્યો હતો. મેટાને ફરીથી સમન્સ પાઠવવામાં આવી શકે છે.
Joel Kaplan, Chief Global Affairs Officer at Meta, along with his team, met Ashwini Vaishnaw, Minister of Electronics and IT today. Meeting with minister lasted around half an hour. Earlier today Meta officials also met with MeitY Secretary S. Krishnan. https://t.co/kfIcMNdclk— ANI (@ANI) August 5, 2026
મેટાના ચીફ ગ્લોબલ અફેર્સ ઓફિસર, જોએલ કપલાન, આજે ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને આઇટી મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવ સાથે મુલાકાત કરી, તેમની ટીમ સાથે. મંત્રી સાથેની મુલાકાત લગભગ અડધો કલાક ચાલી. આ પહેલા, મેટા અધિકારીઓએ મેઇટીવાય સેક્રેટરી એસ. કૃષ્ણન સાથે પણ મુલાકાત કરી હતી.
બુધવારે, એક સંસદીય સમિતિએ મેટાના વડા માર્ક ઝુકરબર્ગને ફેસબુક પરથી વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દર્શાવતો વીડિયો દૂર કરવા બદલ માફી માંગવા માટે ત્રણ દિવસનો સમય આપ્યો હતો, અને ચેતવણી આપી હતી કે આમ કરવામાં નિષ્ફળતાથી કંપનીને હાલમાં આપવામાં આવેલી ઈમ્યૂનિટી રદ થઈ શકે છે.
સમિતિએ સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે, આદેશનું પાલન ન કરવાથી કાનૂની કાર્યવાહી અને FIR દાખલ થઈ શકે છે. ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને આઇટી મંત્રાલયના સચિવને સંબોધિત પત્રમાં, લોકસભા સચિવાલયના એક ડિરેક્ટરે જણાવ્યું હતું કે આ ઘટના, જેમાં વડા પ્રધાનનો પરીક્ષા સંબંધિત વિવાદો અને પેપર લીક સામે કડક કાર્યવાહી અંગે ચર્ચા કરતો વિડિઓ પાંચથી છ કલાક માટે ફેસબુક પરથી દૂર કરવામાં આવ્યો હતો, તેને ખૂબ જ ગંભીરતાથી જોવામાં આવી રહી છે.
એ. જ્યોતિર્મયી દ્વારા હસ્તાક્ષરિત પત્રમાં જણાવાયું છે કે, "ચર્ચા દરમિયાન, સમિતિએ આ મુદ્દા અંગે મેટા ચીફ માર્ક ઝુકરબર્ગ પાસેથી માફીની માંગણી કરી હતી. જો તેઓ આ પત્ર મળ્યાના ત્રણ દિવસની અંદર બિનશરતી માફી નહીં માંગે, તો IT કાયદાની કલમ 79(3) હેઠળ આપવામાં આવેલ રક્ષણ/મુક્તિ પાછી ખેંચી શકાય છે, અને પ્રકાશક તરીકે તેમની સામે કાર્યવાહી કરી શકાય છે."
ભાજપના સાંસદ નિશિકાંત દુબેની અધ્યક્ષતામાં માહિતી ટેકનોલોજી પરની સંસદીય સ્થાયી સમિતિએ બાળ જાતીય શોષણ અને દુર્વ્યવહાર સામગ્રી (CSEAM) અને મહિલાઓ માટે અપમાનજનક સામગ્રી પ્રદર્શિત કરતા મધ્યસ્થી પ્લેટફોર્મ સામે કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરી હતી. પત્રમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "જો મધ્યસ્થી પ્લેટફોર્મ તેમના પોર્ટલ પરથી CSEAM સામગ્રી દૂર કરવામાં નિષ્ફળ જાય, તો IT કાયદાની કલમ 79(3) હેઠળ કાર્યવાહી થવી જોઈએ."
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