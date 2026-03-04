ટ્રમ્પ અને નેતન્યાહૂ વિરુદ્ધ મહેબૂબા મુફ્તીનો વિરોધ, રસ્તાઓ પર પોસ્ટરો સળગાવ્યા
મહેબૂબા મુફ્તીએ ઈરાનના સમર્થનમાં વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું અને ટ્રમ્પ અને નેતન્યાહૂના પોસ્ટરો સળગાવ્યા.
Published : March 4, 2026 at 6:00 PM IST
શ્રીનગર : ભારતમાં અસંખ્ય મુસ્લિમ સંગઠનો અને રાજકીય પક્ષો ઈરાન પર ઇઝરાયલી અને અમેરિકાના હુમલાનો વિરોધ કરી રહ્યા છે. પીપલ્સ ડેમોક્રેટિક પાર્ટી (PDP)ના પ્રમુખ અને જમ્મુ અને કાશ્મીરના ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી મહેબૂબા મુફ્તીએ બુધવારે શ્રીનગરમાં એક વિરોધ પ્રદર્શનનું નેતૃત્વ કર્યું.
પીપલ્સ ડેમોક્રેટિક પાર્ટી (પીડીપી)ના પ્રમુખ મહેબૂબા મુફ્તીએ આજે એક વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અને ઇઝરાયલી વડા પ્રધાન બેન્જામિન નેતન્યાહૂના ફોટા સળગાવ્યા હતા, અને નેશનલ કોન્ફરન્સના નેતા અને સાંસદ આગા રુહુલ્લાહ મેહદી સામે પોલીસ કાર્યવાહીની નિંદા કરી હતી.
ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રીએ એક પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં દુ:ખ વ્યક્ત કર્યું કે ભારતના વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને જમ્મુ અને કાશ્મીરના મુખ્યમંત્રી ઓમર અબ્દુલ્લાએ ઈરાન પરના હુમલાની નિંદા કરી નથી. તેમણે કહ્યું, "દેશના નેતૃત્વ કે જમ્મુ અને કાશ્મીરના નેતૃત્વએ આ હુમલાની નિંદા કરી નથી કે ઈરાનના લોકો પ્રત્યે સંવેદના વ્યક્ત કરી નથી."
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે ઈરાન સાથેના સંબંધો મજબૂત રહ્યા છે. ઈરાન એકમાત્ર મુસ્લિમ દેશ હતો જે કાશ્મીર મુદ્દા પર ભારતના વલણને સમજતો હતો. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે અન્ય મુસ્લિમ દેશો હંમેશા કાશ્મીર મુદ્દા પર પાકિસ્તાનની સાથે ઉભા રહ્યા છે. મહેબૂબાએ કહ્યું, "જ્યારે ભારત પર પ્રતિબંધો લાદવામાં આવ્યા હતા, ત્યારે ઈરાને ભારતને મફત તેલ પૂરું પાડ્યું હતું. પરંતુ આ બધા છતાં, તે અત્યંત દુર્ભાગ્યપૂર્ણ છે કે આપણા નેતૃત્વએ તેની નિંદા પણ ન કરી."
મહેબૂબાએ નેશનલ કોન્ફરન્સના સાંસદ આગા રુહુલ્લાહ મેહદી અને શ્રીનગરના ભૂતપૂર્વ મેયર જુનૈદ મટ્ટુ સામે શાંતિ ભંગ કરવાના આરોપસર દાખલ કરાયેલી FIR પાછી ખેંચવાની માંગ કરી. તેમણે કહ્યું, "અમે સરકારને વિનંતી કરીએ છીએ કે જેલમાં બંધ લોકોને મુક્ત કરવામાં આવે. અમે આગા રુહુલ્લાહ મેહદી અને જુનૈદ અઝીમ મટ્ટુ સામે દાખલ કરાયેલી FIR પાછી ખેંચવાની પણ માંગ કરીએ છીએ. ફક્ત એટલા માટે કે તેમણે નિવેદનો આપ્યા છે, FIR દાખલ કરવાનો અર્થ એ નથી કે દરેક વ્યક્તિ ચૂપ રહે."
મંગળવારે, પોલીસે નેશનલ કોન્ફરન્સ (NC) ના નેતા અને સાંસદ આગા રુહુલ્લાહ મેહદી અને શ્રીનગરના ભૂતપૂર્વ મેયર જુનૈદ અઝીમ મટ્ટુ વિરુદ્ધ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર ખોટી અને ભ્રામક સામગ્રી ફેલાવવા બદલ કેસ નોંધ્યો હતો જે જાહેર વ્યવસ્થાને ખલેલ પહોંચાડી શકે છે.
પોલીસે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે ડિજિટલ અને સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર ખોટી, બનાવટી અને ભ્રામક સામગ્રીના પ્રસાર અંગે વિશ્વસનીય માહિતી મળ્યા બાદ શ્રીનગરના સાયબર પોલીસ સ્ટેશનમાં આ કેસ નોંધવામાં આવ્યા હતા.
મહેબૂબાએ મુસ્લિમ દેશોની ટીકા કરી હતી કે તેઓ ઈરાનને ટેકો આપવાને બદલે અમેરિકા અને ઇઝરાયલને ચૂપચાપ ટેકો આપી રહ્યા છે. તેમણે કહ્યું કે મુસ્લિમ દેશો અમેરિકા અને ઇઝરાયલને ચૂપચાપ ટેકો આપી રહ્યા છે, મૂક પ્રેક્ષક બની રહ્યા છે. આ દેશો ઇઝરાયલના પ્રિય બની ગયા છે. તેમણે કહ્યું કે પાકિસ્તાને સાઉદી અરેબિયા સાથે કરાર કર્યો હતો, પરંતુ તેનું મૌન દર્શાવે છે કે કરાર ઇઝરાયલ વિરુદ્ધ નહોતો, પરંતુ ઈરાન વિરુદ્ધ હતો.
પીડીપીના વડા મહેબૂબા મુફ્તીએ ખીણના યુવાનોને શાંતિ જાળવવા અપીલ કરી જેથી આર્થિક અને પર્યટન ક્ષેત્રો પ્રભાવિત ન થાય. તેમણે કહ્યું, "હું જમ્મુ અને કાશ્મીરના લોકોને શાંતિપૂર્ણ રીતે વિરોધ કરવાની અપીલ કરું છું... આપણી આર્થિક સ્થિતિ સંકટમાં છે, હવામાનની અનિશ્ચિતતાને કારણે મોટું નુકસાન થયું છે."
તેણીએ કહ્યું, "અમેરિકા દ્વારા સફરજન પર લાદવામાં આવેલા ટેરિફ અહીંના સફરજન ઉદ્યોગ માટે સંકટ પેદા કરશે. પર્યટન પહેલાથી જ સુધરવાનું શરૂ થઈ ગયું છે, અને તેને પાટા પરથી ઉતારવું જોઈએ નહીં. તેથી, હું યુવાનોને શાંતિથી બધું કરવા અપીલ કરું છું."
તેમણે કહ્યું કે, તેમણે કહ્યું કે પીડીપી પાર્ટી ઓફિસની બહાર વિરોધ કરવા માંગતી હતી પરંતુ પરિસ્થિતિએ તેને મંજૂરી આપી નહીં. "પરંતુ અમે આ દુષ્ટ શક્તિઓ, (ડોનાલ્ડ) ટ્રમ્પ અને (બેન્જામિન) નેતન્યાહૂના ચિત્રો બાળીને ઈરાન સાથે અમારી એકતા વ્યક્ત કરી અને દુનિયાને સંદેશ આપ્યો કે અમે ઈરાન સાથે ઉભા છીએ, ખાસ કરીને કાશ્મીરના લોકો સાથે."
તેણીએ પૂછ્યું કે, પીડીપીના વડાએ વિરોધ પ્રદર્શનો બાદ અનેક કાશ્મીરી અખબારોના ફેસબુક પેજ પર પ્રતિબંધની પણ નિંદા કરી. "શું તેઓ અહીં પત્રકારોને સત્ય જણાવતા રોકવા માંગે છે?"
