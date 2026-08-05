મહેબુબા મુફ્તીનો શ્રીનગરમાં આર્ટિકલ 370 હટાવવાનો વિરોધ, સાતમી વર્ષગાંઠ પહેલા આખી રાત કર્યું પ્રદર્શન
જમ્મુ અને કાશ્મીરના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી અને PDPના પ્રમુખ મહેબુબા મુફ્તીએ મંગળવાર રાત્રે શ્રીનગરમાં આર્ટિકલ 370 હટાવવાની સાતમી વર્ષગાંઠ પહેલા વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું.
Published : August 5, 2026 at 8:56 AM IST
શ્રીનગર: જમ્મુ અને કાશ્મીરના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી અને પીપલ્સ ડેમોક્રેટિક પાર્ટી (PDP)ના પ્રમુખ મહેબુબા મુફ્તીએ મંગળવાર રાત્રે શ્રીનગરમાં આર્ટિકલ 370 હટાવવાની સાતમી વર્ષગાંઠ પહેલા વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું.
મહેબુબા મુફ્તીના નેતૃત્વમાં, ડઝનબંધ પીડીપી કાર્યકરોએ શ્રીનગરમાં પાર્ટીના મુખ્યાલયમાં વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું. મહેબુબાએ તેમના પક્ષના કાર્યકરો સાથે મળીને તેમના કાર્યાલયની બહાર મીણબત્તીઓ પ્રગટાવીને ધરણા કર્યા હતા.
મહેબુબા મુફ્તીએ કહ્યું, "ભારત સરકારે જમ્મુ અને કાશ્મીરના લોકો સાથે વાતચીત કરવી જોઇએ અને 5 ઓગસ્ટ 2019ના રોજ તેમની પાસેથી છીનવી લેવામાં આવેલા તેમના અધિકારો અને બંધારણીય દરજ્જાને પુન:સ્થાપિત કરવો જોઇએ."
#WATCH | Srinagar, J&K: On holding a protest on the eve of the seventh anniversary of the abrogation of Article 370 on August 5, PDP Chief Mehbooba Mufti said, "The PDP, our community, we will fight. Along with resolving the Kashmir issue, we will also address Articles 370 and… pic.twitter.com/DnNoKwwGAw— ANI (@ANI) August 5, 2026
જમ્મુ કાશ્મીરના પૂર્વ મુખ્યમંત્રીએ કહ્યું, 5 ઓગસ્ટ 2019, જમ્મુ કાશ્મીરના લોકો માટે અસ્વીકાર્ય છે. PDP લોકોની ગરિમા સાથે આર્ટિકલ 370 પુન:સ્થાપિત કરવાની માંગ કરે છે. વધુમાં મહેબુબા મુફ્તીએ જણાવ્યું કે, તે દિવસની ઘટનાઓ લોકો નહીં ભૂલી શકે.
મહેબુબા મુફ્તીએ જણાવ્યું કે ધરણા દરમિયાન પોલીસ અધિકારીઓએ તેમની પુત્રી ઇલ્તિજા મુફ્તી સાથે ખરાબ વ્યવહાર કર્યો હતો, જે પાર્ટી ઓફિસની બહાર વિરોધ પ્રદર્શન કરવા માંગતા હતા.
આર્ટિકલ 370 હટાવવાની સાતમી વર્ષગાંઠ પર મંગળવારે કાશ્મીરમાં PDPએ વિરોધ પ્રદર્શનનું આયોજન કર્યું હતું.
5 ઓગસ્ટ, 2019ના રોજ કેન્દ્રમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી (BJP)ની સરકારે આર્ટિકલ 370 અને 35A રદ કર્યો હતો અને પૂર્વ રાજ્યને લદ્દાખ અને જમ્મુ કાશ્મીર એમ બે કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશમાં વહેંચી દીધા હતા.
સત્તાપક્ષ નેશનલ કોન્ફ્રેન્સ અને કોંગ્રેસે પણ મંગળવારે વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું. બન્ને પક્ષોએ કહ્યું કે તેઓ આ દિવસને કાળા દિવસ તરીકે ઉજવશે. જોકે, ભાજપના નેતાઓએ મંગળવારે શ્રીનગર ઓફિસ ખાતે ઉજવણી કાર્યક્રમનું આયોજન કર્યું હતું.
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