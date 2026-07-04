₹52,000 કરોડના મેગા ડિફેન્સ પ્રસ્તાવોને મંજૂરી, આકાશ તરંગ અને કામિકાઝ ડ્રોન સહિત અન્ય ઉચ્ચ-ટેક શસ્ત્રોનો સમાવેશ
સશસ્ત્ર દળોની તાકાત વધારવા માટે DAC દ્વારા ₹52,000 કરોડના સંપાદન પ્રસ્તાવોને મંજૂરી આપવામાં આવી છે.
Published : July 4, 2026 at 9:01 AM IST
નવી દિલ્હી: સંરક્ષણ સંપાદન પરિષદ (DAC) એ શુક્રવારે સશસ્ત્ર દળોની લડાયક ક્ષમતાઓને વધારવા માટે લગભગ 52,000 કરોડ રૂપિયાના વિવિધ સંપાદન પ્રસ્તાવોને સૈદ્ધાંતિક વહીવટી મંજૂરી આપી છે. સંરક્ષણ મંત્રાલયે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે ભારતીય સેના માટે આકાશ તરંગ માનવરહિત હવાઈ વાહન (એન્ટી UAV) ઇલેક્ટ્રોનિક યુદ્ધ પ્રણાલી, મેન પોર્ટેબલ એન્ટિ-ટેન્ક ગાઇડેડ મિસાઇલ (MPATGM) સિસ્ટમ, મધ્યમ રેન્જ સપાટીથી હવા મિસાઇલ શસ્ત્ર પ્રણાલી, ખૂબ જ ટૂંકી રેન્જની હવા સંરક્ષણ પ્રણાલી, ટેન્કો માટે સક્રિય સુરક્ષા પ્રણાલી અને જેટ-આધારિત સુસાઇડ ડ્રોન સિસ્ટમની ખરીદીને મંજૂરી આપવામાં આવી છે.
આકાશ તરંગ દુશ્મનોને પરસેવો પાડી દેશે
નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે સંરક્ષણ પ્રધાન રાજનાથ સિંહની અધ્યક્ષતામાં DAC (સંરક્ષણ સંપાદન પરિષદ) એ આશરે 52,000 કરોડ રૂપિયાના અંદાજિત ખર્ચે સંરક્ષણ દળો માટે વિવિધ સંપાદન પ્રસ્તાવોને મંજૂરી આપી છે.
આકાશ તરંગ સૈન્ય સૈનિકોને અસરકારક UAV વિરોધી સુરક્ષા પૂરી પાડશે. મેન પોર્ટેબલ એન્ટી-ટેન્ક ગાઇડેડ મિસાઇલ (MPATGM) દુશ્મનના યાંત્રિક ખતરાઓનો સામનો કરવા માટે પાયદળની ક્ષમતામાં વધારો કરશે, જ્યારે મધ્યમ રેન્જ સર્ફેસ-ટુ-એર મિસાઇલ (MRSAM) સિસ્ટમ વિવિધ હવાઈ ખતરા સામે રક્ષણ આપશે. મધ્યમ રેન્જ હવાઈ સંરક્ષણ પૂરું પાડે છે. દરમિયાન, મલ્ટી-સ્પેક્ટ્રલ સેન્સિંગ સાથે ખૂબ જ ટૂંકી રેન્જ હવાઈ સંરક્ષણ પ્રણાલીઓ (V-SHORADS) સેનાની પ્રતિ-માપ સ્થિતિસ્થાપકતા અને અસરકારકતામાં વધારો કરશે.
ડિફેન્સ ,સિસ્ટમને આધુનિક અને ઉન્નત બનાવવામાં આવશે
મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે સક્રિય સુરક્ષા પ્રણાલીઓ ટાંકી સંરક્ષણને સુધારવા અને તેમની ટકી રહેવાની ક્ષમતામાં વધારો કરવામાં સક્ષમ બનાવશે. જેટ-આધારિત કામિકાઝ ડ્રોન સુધારેલ ઇલેક્ટ્રોનિક યુદ્ધ ક્ષમતાઓ, વધુ ઘાતકતા અને ટકી રહેવાની ક્ષમતા પ્રદાન કરશે, અને ખર્ચ-અસરકારક રહેશે.
ભારતીય નૌકાદળ માટે, મલ્ટી-ઇન્ફ્લુઅન્સ ગ્રાઉન્ડ માઇન (MIGM), નેવલ શિપબોર્ન અનમેન્ડ એરિયલ સિસ્ટમ (NSUAS) ની ખરીદી અને ઇલેક્ટ્રિક પ્રોપલ્શન સિસ્ટમ્સ માટે લેન્ડ-બેઝ્ડ ટેસ્ટિંગ ફેસિલિટી (LBTF) ની સ્થાપનાને મંજૂરી આપવામાં આવી છે.
મલ્ટી-ઇન્ફ્લુઅન્સ ગ્રાઉન્ડ માઇન દુશ્મનને મોકો નહિ આપે
મલ્ટી-ઇન્ફ્લુઅન્સ ગ્રાઉન્ડ માઇન (MIGM) દુશ્મનને દાવપેચની સ્વતંત્રતાથી વંચિત રાખશે. અદ્યતન સેન્સરથી સજ્જ નેવલ શિપબોર્ન અનમેન્ડ એરિયલ સિસ્ટમ (NSUAS) નૌકાદળની પરિસ્થિતિગત જાગૃતિમાં વધારો કરશે. નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે લેન્ડ-બેઝ્ડ ટેસ્ટિંગ ફેસિલિટી (LBTF) ભારતીય નૌકાદળની સંપત્તિના મોટર્સ અને સંકળાયેલ પ્રોપલ્શન સિસ્ટમ્સ માટે પરીક્ષણ આવશ્યકતાઓને પૂર્ણ કરશે.
તેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "ભારતીય વાયુસેના માટે, ફિક્સ્ડ-વિંગ બેઝ્ડ હાઇ એલ્ટિટ્યુડ સ્યુડો સેટેલાઇટ (FW-HAPS) અને અન્ય દરખાસ્તોની ખરીદીને મંજૂરી આપવામાં આવી હતી. FW-HAPS ભારતીય વાયુસેના માટે સતત ગુપ્ત માહિતી, દેખરેખ અને જાસૂસી, ટેલિકોમ્યુનિકેશન અને રિમોટ સેન્સિંગ પ્રદાન કરશે."