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VIDEO: ગર્લફ્રેન્ડ સાથે ફૂટ્યો ભાંડો તો પતિ થયો ગાંડો, જુઓ ક્રોધિત પતિની કરતૂત

મેરઠમાં એક વ્યક્તિ અને તેની કથિત ગર્લફ્રેન્ડની હત્યાના પ્રયાસના આરોપસર ધરપકડ કરવામાં આવી છે

પત્ની કારના બોનેટને વળગી રહેલી જોવા મળે છે અને પતિ તથા તેની કથિત પ્રેમિકાની પોલીસે ધરપકડ કરી છે.
પત્ની કારના બોનેટને વળગી રહેલી જોવા મળે છે અને પતિ તથા તેની કથિત પ્રેમિકાની પોલીસે ધરપકડ કરી છે. (Screengrab & X@Meerutpolice)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 4, 2026 at 7:03 PM IST

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ઉત્તરપ્રદેશઃ મેરઠ જિલ્લામાં એક પત્નીએ તેના પતિને કારમાં તેની ગર્લફ્રેન્ડ સાથે પકડી પાડ્યો હતો. જ્યારે પતિએ ત્યાંથી ભાગવાનો પ્રયાસ કર્યો, ત્યારે પત્ની કારના બોનેટ પર ચઢી ગઈ હતી અને પતિએ સેંકડો મીટર સુધી ગાડી ચલાવી હતી, જેને જોઈને અન્ય વાહનચાલકો ચોંકી ઉઠ્યા હતા.

ત્યાંથી પસાર થતા એક વ્યક્તિએ બનાવેલા વીડિયોમાં પત્ની, જેની ઓળખ બાદમાં સુનીતા તરીકે થઈ હતી, તે કારના બોનેટ પર લટકેલી જોવા મળે છે, જ્યારે તેનો પતિ મયંક ગાડી ચલાવતો રહે છે. સ્થાનિક લોકોએ કારને ઓવરટેક કરીને રોક્યા બાદ જ ગાડી અટકી હતી અને મહિલાનો જીવ બચી શક્યો હતો. પોલીસે આ ઘટનાના સંબંધમાં મયંક અને તેની કથિત ગર્લફ્રેન્ડ માહીની ધરપકડ કરી છે.

સુનીતા તેના પતિને અન્ય મહિલા સાથે કારમાં ફરતો જોઈને ગુસ્સે થઈ ગઈ હતી. તે વાહનની સામે આવી ગઈ હતી. તેનો ગુસ્સો જોઈને મયંકે ત્યાંથી ભાગવાનો પ્રયાસ કર્યો, જેના કારણે તે બોનેટ પર સૂઈ ગઈ હતી. પતિએ અંદર બેઠેલી ગર્લફ્રેન્ડ સાથે ગાડી ચલાવવાનું ચાલુ રાખ્યું હતું. આસપાસના લોકોએ પરિસ્થિતિ જોઈ અને કાર રોકવાનો પ્રયાસ કર્યો. જ્યારે આગળ ટ્રાફિક જામને કારણે મયંકે કાર ધીમી કરી, ત્યારે સ્થાનિક લોકોની મદદથી તેને અને તેની ગર્લફ્રેન્ડને પકડી લેવામાં આવ્યા હતા.

પત્નીએ લોહિયાનગર પોલીસ સ્ટેશનમાં લેખિત ફરિયાદ નોંધાવી હતી. તેણે આરોપ લગાવ્યો કે, મયંક અને તેની ગર્લફ્રેન્ડે તેને મારી નાખવાના ઈરાદાથી કાર નીચે કચડી નાખવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો.

તેણે વધુમાં આરોપ લગાવ્યો કે, તેઓએ તેને ઝાડીઓમાં ધકેલી દીધી, ગળું દબાવવાનો પ્રયાસ કર્યો, અપશબ્દો કહ્યા અને પછી ઘટનાસ્થળેથી ભાગી ગયા હતા.

લોહિયાનગર પોલીસે ઘટનાસ્થળે હાજર લોકોની મદદથી આરોપી મયંક અને તેની તેની કથિત ગર્લફ્રેન્ડને પકડીને કસ્ટડીમાં લીધા હતા.

કોતવાલીના એરિયા ઓફિસર સંગ્રામ સિંહે ઘટનાની પુષ્ટિ કરી અને કહ્યું કે, પતિએ કથિત રીતે તેને કાર નીચે કચડીને મારી નાખવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો.

સંગ્રામ સિંહે કહ્યું, "અમે કાર જપ્ત કરી છે અને પતિ તથા તેની કથિત ગર્લફ્રેન્ડ બંનેની ધરપકડ કરી છે. કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે અને આગળની તપાસ ચાલુ છે."

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TAGGED:

MEERUT CAR VIDEO
WIFE ON CAR BONNET
મેરઠ પોલીસ
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MEERUT WIFE ON CAR VIRAL

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