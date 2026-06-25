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'પાસપોર્ટ માત્ર ટ્રાવેલ ડોક્યુમેન્ટ છે, નાગરિકતાનો પુરાવો નથી', MEAના નિવેદનથી વિવાદ

પાસપોર્ટ નાગરિકતાનો પુરાવો નથી તે નિવેદને ભારતીય નાગરિકતા સ્થાપિત કરવા માટે કયા દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ કરી શકાય તે અંગે ચર્ચા શરૂ કરી છે.

પ્રતિકાત્મક તસવીર
પ્રતિકાત્મક તસવીર (IANS)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 25, 2026 at 9:01 AM IST

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નવી દિલ્હી: ભારતીય પાસપોર્ટને મુખ્યત્વે નાગરિકતાના આધારભૂત પુરાવા તરીકે નહીં, પરંતુ મુસાફરી દસ્તાવેજ તરીકે જોવો જોઈએ. વિદેશ મંત્રાલય (MEA) ના એક વરિષ્ઠ અધિકારીએ બુધવારે (24 જૂન) 14મા પાસપોર્ટ સેવા દિવસ નિમિત્તે એક કાર્યક્રમમાં આમ જણાવ્યું હતું. જે બાદ સોશિયલ મીડિયા પર વ્યાપક ચર્ચા શરૂ થઈ ગઈ છે.

અહેવાલો અનુસાર, અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, દસ્તાવેજોની વ્યાપક ચકાસણી અને સ્ક્રૂટિની પછી પાસપોર્ટ જારી કરવામાં આવે છે, પરંતુ તેનો મુખ્ય હેતુ આંતરરાષ્ટ્રીય મુસાફરીને સરળ બનાવવા અને વિદેશમાં ધારકની રાષ્ટ્રીયતા સ્થાપિત કરવાનો છે.

MEA અનુસાર,પાસપોર્ટ બહુવિધ સરકારી એજન્સીઓ દ્વારા આપવામાં આવેલા ઇનપુટ્સને સમાવિષ્ટ કરીને યોગ્ય તપાસ પછી જ આપવામાં આવે છે, આથી તે નાગરિકતા પ્રમાણપત્રને બદલે કાયદા હેઠળ મુસાફરી દસ્તાવેજ છે.

દેશભરમાં પાસપોર્ટ સેવાઓના વિસ્તરણ પર પ્રકાશ પાડતા, MEA એ ચિપ-આધારિત ઇ-પાસપોર્ટના રોલઆઉટ સહિત પાસપોર્ટ સેવાઓને આધુનિક બનાવવાના સરકારના પ્રયાસો પર ભાર મૂક્યો.

દરમિયાન, પાસપોર્ટ નાગરિકતાનો પુરાવો નથી તે નિવેદને ભારતીય નાગરિકતા સ્થાપિત કરવા માટે કયા દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ કરી શકાય તે અંગે ચર્ચા શરૂ કરી છે. કાનૂની નિષ્ણાતો અને સરકારી રેકોર્ડ સૂચવે છે કે ભારતમાં જન્મથી નાગરિક હોય તેવા લોકો માટે એક પણ સાર્વત્રિક નાગરિકતા દસ્તાવેજ નથી. આધાર, પાન કાર્ડ અને મતદાર ઓળખ કાર્ડ જેવા દસ્તાવેજો ચોક્કસ હેતુઓ પૂરા પાડે છે પરંતુ તે પોતે નાગરિકત્વનો ચોક્કસ પુરાવો નથી.

આ સ્પષ્ટતાની રાજકારણીઓ અને પ્રખ્યાત હસ્તીઓ તરફથી પણ ટીકા થઈ હતી. શિવસેના (UBT) ના નેતા આદિત્ય ઠાકરેએ સરકારના વલણ પર પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો હતો, અને દલીલ કરી હતી કે પાસપોર્ટ ફક્ત પોલીસ ચકાસણી અને વ્યાપક તપાસ પછી જ જારી કરવામાં આવે છે. તેમણે કહ્યું કે, આ નિવેદનથી આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ભારતીય પાસપોર્ટની સ્થિતિ વિશે મૂંઝવણ ઊભી થવાની શક્યતા છે.

ઠાકરેએ પ્રશ્ન કર્યો, "જો MEA માને છે કે પાસપોર્ટ નાગરિકતાનો દસ્તાવેજ નથી: 1) પાસપોર્ટ આપતા પહેલા પોલીસ શું ચકાસે છે? 2) શું આપણો દેશ નોન-ભારતીયોને પણ મુસાફરી દસ્તાવેજો તરીકે પાસપોર્ટ આપે છે? 3) શું આ જાહેરાત અન્ય દેશોના મનમાં શંકા પેદા નહીં કરે કે શું નોન-ભારતીયોને ભારતીય પાસપોર્ટ મુસાફરી દસ્તાવેજ તરીકે મળે છે?"

તેમણે ઉમેર્યું કે, "તેની ખૂબ જ મૂંઝવણભરી વિદેશ નીતિ ઉપરાંત, MEA કેટલું મૂર્ખ બની શકે છે?"

ભારતીય સ્ક્રીનરાઈટર અને ગીતકાર જાવેદ અખ્તરે MEA દ્વારા કરવામાં આવેલા દાવા પર સવાલ ઉઠાવ્યા અને તેને "વાહિયાત" ગણાવ્યો. X પર એક પોસ્ટમાં, અખ્તરે કહ્યું, "વિદેશ મંત્રાલય કહે છે કે પાસપોર્ટ એ નાગરિકતાનો પુરાવો નહીં, પરંતુ મુસાફરીનો દસ્તાવેજ છે. ખરેખર??? તો શું તેઓ આ મુસાફરી દસ્તાવેજ એટલા માટે આપી રહ્યા છે કે તેમને પૂરો વિશ્વાસ નથી કે આ વ્યક્તિ ભારતીય નાગરિક છે કે નહીં?? તે વાહિયાત છે."

એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે MEA ના નિવેદનો પાસપોર્ટ અધિનિયમ, 1967 ની કલમ 20 તરફ નિર્દેશ કરે છે, જે ભારત સરકારને "જાહેર હિત" માં બિન-નાગરિકને પાસપોર્ટ જારી કરવાની મંજૂરી આપે છે.

પાસપોર્ટ એક્ટ 1967 ની કલમ 20 દર્શાવતો દસ્તાવેજ
પાસપોર્ટ એક્ટ 1967 ની કલમ 20 દર્શાવતો દસ્તાવેજ (ETV Bharat)

કલમ 20 માં ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે કે, "પાસપોર્ટ અથવા મુસાફરી દસ્તાવેજ જારી કરવા સંબંધિત ઉપરોક્ત જોગવાઈઓમાં કંઈપણ સમાવિષ્ટ હોવા છતાં, કેન્દ્ર સરકાર એવી વ્યક્તિને પાસપોર્ટ અથવા મુસાફરી દસ્તાવેજ જારી કરી શકે છે જે ભારતનો નાગરિક નથી, જો તે સરકારનો અભિપ્રાય હોય કે જાહેર હિતમાં આવું કરવું જરૂરી છે."

પાસપોર્ટ પર સરકારની ગાઈડલાઈન
પાસપોર્ટ પર સરકારની ગાઈડલાઈન (Source/X)

ભારત સરકારની ભારત અથવા વિદેશમાં પાસપોર્ટ જારી કરવા સંબંધિત માર્ગદર્શિકામાં પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે પાસપોર્ટ એક ઓળખ અને મુસાફરી દસ્તાવેજ છે અને પાસપોર્ટ કાયદા અનુસાર, ભારત સરકાર બિન-નાગરિકોને પણ પાસપોર્ટ જારી કરી શકે છે.

અગાઉ 19 જૂનના રોજ, વાર્ષિક પ્રાદેશિક પાસપોર્ટ અધિકારીઓના પરિષદને સંબોધતા, વિદેશ મંત્રી એસ જયશંકરે કહ્યું હતું કે, ભારતીય પાસપોર્ટ રાષ્ટ્રીય ઓળખનું સાધન છે અને તેને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે આદર અને વિશ્વાસ સાથે ગણવામાં આવે છે.

"પાસપોર્ટ ફક્ત પાનાઓની પુસ્તિકા નથી. તે આર્થિક ગતિશીલતા, આંતરરાષ્ટ્રીય વેપાર અને હું તો કહું છું કે રાષ્ટ્રીય ઓળખનું પણ એક શક્તિશાળી અને મહત્વપૂર્ણ સાધન છે. આપણી વિદેશ નીતિ ભારતને વિશ્વ બંધુ તરીકે સ્થાપિત કરે છે, આથી ભારતીય પાસપોર્ટને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે આદર અને વિશ્વાસ સાથે ગણવામાં આવે છે. અમારી જવાબદારી એ સુનિશ્ચિત કરવાની છે કે આ દસ્તાવેજ મેળવવાની પ્રક્રિયા અધિકારની બાબત રહે, સંઘર્ષ તરીકે નહીં."

14મા પાસપોર્ટ સેવા દિવસના પ્રસંગે, વિદેશ મંત્રી જયશંકરે કાર્યક્ષમ, પારદર્શક અને નાગરિક-કેન્દ્રિત પાસપોર્ટ સેવાઓની પ્રશંસા કરી, લોકોને સેવાઓ પૂરી પાડવા માટે વિદેશ મંત્રાલયની પ્રતિબદ્ધતા પર પ્રકાશ પાડ્યો.

મંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે આ કાર્યક્રમ 1967ના પાસપોર્ટ કાયદાના અમલીકરણની વર્ષગાંઠ નિમિત્તે ઉજવવામાં આવે છે અને ભારતના પાસપોર્ટ માળખાના આધુનિકીકરણનું પ્રતિબિંબ પાડે છે. જયશંકરે પાસપોર્ટ સેવા કાર્યક્રમની સફળતા પાછળ વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના "મિનિમમ ગવર્નમેન્ટ, મહત્તમ ગવર્નન્સ" ના વિઝનને પ્રેરક બળ તરીકે શ્રેય આપ્યો હતો.

તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, MEA એ નોંધપાત્ર ડિજિટલ સીમાચિહ્નો હાંસલ કર્યા છે, જેમાં સ્થાનિક સ્તરે અપગ્રેડેડ પાસપોર્ટ સેવા કાર્યક્રમ (PSP V2.0) નું સફળ સંચાલન અને ભારતીય ડાયસ્પોરાને વધુ સારી રીતે સેવા આપવા માટે વિશ્વભરના રાજદ્વારી મિશન પર ગ્લોબલ પાસપોર્ટ સેવા કાર્યક્રમ (GPSP V2.0)ને લાગુ કરવાનો સમાવેશ થાય છે.

તેમણે નોંધ્યું હતું કે, આ ટેકનોલોજીકલ પરિવર્તનની એક ખાસ વાત ચિપ-ઈનેબલ્ડ ઈ-પાસપોર્ટનું સફળ રોલઆઉટ છે. જે સુરક્ષા અને પ્રમાણીકરણ માટે આંતરરાષ્ટ્રીય ધોરણોને પૂર્ણ કરે છે.

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