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'લોરેન્સ બિશ્નોઈ અને ગોલ્ડી બ્રાર ગેંગ સામે અમેરિકાની કાર્યવાહી': વિદેશ મંત્રાલયે કડક શબ્દોમાં આપ્યો જવાબ

શું ભારત લોરેન્સ બિશ્નોઈનું પ્રત્યાર્પણ કરશે? વિદેશ મંત્રાલયે સંયમિત પ્રતિભાવ આપ્યો

શું ભારત લોરેન્સ બિશ્નોઈનું પ્રત્યાર્પણ કરશે? વિદેશ મંત્રાલયે સંયમિત પ્રતિભાવ આપ્યો
શું ભારત લોરેન્સ બિશ્નોઈનું પ્રત્યાર્પણ કરશે? વિદેશ મંત્રાલયે સંયમિત પ્રતિભાવ આપ્યો (ANI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 14, 2026 at 8:46 PM IST

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નવી દિલ્હી: ભારતે મંગળવારે જણાવ્યું હતું કે, તેણે કેનેડિયન પોલીસના એક વરિષ્ઠ અધિકારી વાતની નોંધ લીધી છે. અધિકારીએ કહ્યું હતું કે, 2023 માં શીખ અલગાવવાદી હરદીપ સિંહ નિજ્જરની હત્યાની તપાસ કરી રહેલા તપાસકર્તાઓને ભારતીય સરકારી એજન્ટોને હત્યા સાથે જોડતા કોઈ પુરાવા મળ્યા નથી.

રૉયલ કેનેડિયન માઉન્ટેડ પોલીસ ડેપ્યુટી કમિશનર લિસા મોરલેન્ડની આ ટિપ્પણીઓ ગયા અઠવાડિયે યુએસ અધિકારીઓએ જેલમાં બંધ ગેંગસ્ટર લોરેન્સ બિશ્નોઈ અને તેના સાથી સતિંદરજીત સિંહ ઉર્ફે ગોલ્ડી બ્રાર પર નિજ્જરની હત્યાનો આદેશ આપવાનો આરોપ લગાવ્યા બાદ આવી હતી.

મોરલેન્ડની ટિપ્પણી તત્કાલિન કેનેડિયન વડાપ્રધાન જસ્ટિન ટ્રુડો દ્વારા અગાઉના આરોપથી વિપરીત હતી, જેમણે શીખ અલગાવવાદીની હત્યા માટે ભારતીય સરકારી એજન્ટોને જવાબદાર ઠેરવ્યા હતા. વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા રણધીર જયસ્વાલે એક મીડિયા બ્રીફિંગમાં જણાવ્યું હતું કે, "અમે ઘણા દેશોમાં કાર્યરત આંતરરાષ્ટ્રીય સંગઠિત ગુનાહિત નેટવર્ક સામે આરોપો અને કાર્યવાહી અંગે યુએસ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ જસ્ટિસની ઘોષણાઓ જોઈ છે."

તેમણે કહ્યું કે ભારતનું હંમેશાંથી એવું માનવું રહ્યું છે કે, આંતરરાષ્ટ્રીય સંગઠિત અપરાધ, આતંકવાદ, ડ્રગ હેરફેર, માનવ તસ્કરી, ગેરકાયદેસર હથિયારોની દાણચોરી અને તેમની સાથે સંકળાયેલા ગુનાહિત નેટવર્ક આપણા સમાજ માટે ગંભીર ખતરો છે.

જયસ્વાલે જણાવ્યું હતું કે, ભારતે મોરલેન્ડની ટિપ્પણીઓની નોંધ લીધી છે. તેમણે કહ્યું, "આતંકવાદ અને આંતરરાષ્ટ્રીય સંગઠિત ગુનાઓ સામે લડવામાં ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે મજબૂત અને વધતો સહયોગ છે. છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં અમારી એજન્સીઓએ સાથે મળીને કામ કર્યું છે, અને આ સહયોગ વધુ ગાઢ બનતો જાય છે."

તેમણે ઉમેર્યું, "આ મુદ્દાઓ તાજેતરમાં જ ખુલેલા યુએસ આરોપ સાથે સુસંગત છે, જેમાં લૉરેન્સ બિશ્નોઈના સંગઠિત ગુના સિન્ડિકેટના સભ્યોને આ માટે જવાબદાર ઠેરવવામાં આવ્યા છે." તેમણે વધુમાં કહ્યું, "ભારત આતંકવાદ અને આંતરરાષ્ટ્રીય સંગઠિત ગુનાનો સામનો કરવા માટે તેના ભાગીદારો સાથે કામ કરવા અને કાયદા અમલીકરણ અને સુરક્ષા એજન્સીઓ વચ્ચે ગાઢ સહયોગ જાળવવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે."

બ્રિટિશ કોલંબિયામાં ગુરુદ્વારાની બહાર નિજ્જરની હત્યા થયાના અઠવાડિયા પછી, ટ્રુડોએ શીખ અલગાવવાદીની હત્યામાં ભારત સરકારની સંડોવણીનો આરોપ લગાવતા એક સનસનાટીભર્યા આરોપ લગાવ્યા. ગુસ્સે ભરાયેલી નવી દિલ્હીએ આ આરોપોને સ્પષ્ટપણે નકારી કાઢ્યા, તેમને "વાહિયાત" ગણાવ્યા.

ટ્રુડોના આરોપો પછી સંબંધો તૂટ્યા ત્યારે, ભારતે ઓટાવા પર કેનેડાની ધરતી પરથી ખાલિસ્તાન તરફી તત્વોને કામ કરવાની છૂટ આપવાનો આરોપ લગાવ્યો.

ઑક્ટોબર 2024 માં, ઓટાવાએ નિજ્જર કેસ સાથે તેમને જોડવાનો પ્રયાસ કર્યા પછી, ભારતે કેનેડામાં તેના હાઇ કમિશનર સંજય કુમાર વર્મા અને પાંચ અન્ય રાજદ્વારીઓને પાછા બોલાવ્યા; તે જ સમયે, ભારતે સમાન સંખ્યામાં કેનેડિયન રાજદ્વારીઓને હાંકી કાઢ્યા. જો કે, ગયા એપ્રિલમાં સંસદીય ચૂંટણીમાં લિબરલ પાર્ટીના નેતા માર્ક કાર્નીની જીતથી સંબંધોમાં સુધારો થયો.

ત્યારબાદ, બંને રાષ્ટ્રોએ એકબીજાની રાજધાનીઓમાં હાઇ કમિશનરોની નિમણૂક કરી અને બહુવિધ ક્ષેત્રોમાં તેમના સંબંધોને આગળ વધારવા માટે વિવિધ પદ્ધતિઓ ફરીથી સક્રિય કરવા સંમત થયા. માર્ચમાં કાર્નીની ભારત મુલાકાત પછી સંબંધોમાં નોંધપાત્ર સુધારો થયો છે.

મોરલેન્ડે જણાવ્યું હતું કે, તપાસમાં બિશ્નોઈ ગેંગ કેનેડા અને અન્યત્ર ખંડણી, ડ્રગ હેરફેર, અપહરણ અને હિંસા જેવી પ્રવૃત્તિઓમાં સંડોવણી જાહેર કરી છે. જ્યારે બિશ્નોઈ 2015 થી ભારતમાં જેલમાં છે, ત્યારે FBI એ બ્રારની ધરપકડ તરફ દોરી જતી માહિતી માટે $50,000 ના ઇનામની જાહેરાત કરી છે.

યુએસ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ જસ્ટિસે જણાવ્યું હતું કે બિશ્નોઈ, રવિન્દર ઢાંડા અને જગ્ગુ ભગવાનપુરિયાના ગુનાહિત નેટવર્ક સામે લેવામાં આવેલી કાર્યવાહી વિશ્વભરમાં લક્ષિત હત્યા, ગોળીબાર, ખંડણી, ડ્રગ હેરફેર અને અન્ય ગુનાઓમાં સંડોવાયેલા ભારતીય ગુના સિન્ડિકેટ્સની લાંબા સમયથી ચાલી રહેલી ફેડરલ તપાસનો એક ભાગ છે.

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LAWRENCE BISHNOI AND GOLDY BRAR US
RANDHIR JAISWAL US ACTION GANG
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