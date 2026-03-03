પશ્ચિમ એશિયા સંકટ પર વિદેશ મંત્રાલયે કહ્યું, 'અમારા માટે 1 કરોડ ભારતીયોની સુરક્ષા સર્વોચ્ચ પ્રાથમિકતા', ખામેનેઇ પર નિવેદન ન આપ્યું
પશ્ચિમ એશિયામાં સંઘર્ષ વધતા ભારતે કહ્યું કે, 1 કરોડ ભારતીયોની સુરક્ષા તેની સર્વોચ્ચ પ્રાથમિકતા છે.
Published : March 3, 2026 at 8:19 PM IST
નવી દિલ્હી: પશ્ચિમ એશિયામાં સંઘર્ષ તીવ્ર બનતા, ભારતે મંગળવારે આ પ્રદેશમાં રહેતા 1 કરોડ ભારતીય નાગરિકોના હિતો પર ભાર મૂક્યો. ભારતે કહ્યું કે, ઉર્જા પુરવઠામાં સંભવિત વિક્ષેપો ચિંતાનું કારણ બની શકે છે.
નવી દિલ્હીએ શક્ય તેટલી વહેલી તકે સંઘર્ષનો અંત લાવવા માટે "ચર્ચા અને ડિપ્લોમસી" ની પણ હાકલ કરી, ઉમેર્યું કે એક પાડોશી દેશ તરીકે, ભારતનો પ્રદેશની સુરક્ષા અને સ્થિરતામાં નોંધપાત્ર હિસ્સેદારી છે અને વર્તમાન ઘટનાક્રમ "ઊંડી ચિંતા" ઉભી કરે છે.
Statement by the Official Spokesperson on the ongoing conflict in the West Asia region ⬇️https://t.co/s1Qm6xIqbS— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) March 3, 2026
ઈરાન પર યુએસ અને ઇઝરાયલી હુમલાઓ અને તેહરાનના બદલો લેવાના હુમલાઓ પછી, ભારતે પોતાના બીજા નિવેદનમાં કહ્યું કે, પશ્ચિમ એશિયામાં રહેતા ભારતીયોની સલામતી તેની "ટોચની પ્રાથમિકતા" છે. વિદેશ મંત્રાલયે કહ્યું, "તાજેતરના દિવસોમાં, અમે માત્ર સંઘર્ષને તીવ્ર બનતો જોવાની સાથે તેનો ફેલાવો અન્ય દેશોમાં પણ થતા જોયો છે. વિનાશ અને મૃત્યુની સંખ્યા વધી ગઈ છે, જ્યારે સામાન્ય જીવન અને આર્થિક પ્રવૃત્તિઓ ઠપ થઈ ગઈ છે."
વિદેશ મંત્રાલયે જણાવ્યું, "ક્ષેત્રની સુરક્ષા અને સ્થિરતામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવનારા નજીકના પાડોશી તરીકે છે, આ ઘટનાક્રમ ઊંડા ચિંતાનો વિષય છે." જોકે, વિદેશ મંત્રાલયે અમેરિકા-ઇઝરાયલી હુમલામાં ઈરાનના સર્વોચ્ચ નેતા આયાતુલ્લાહ અલી ખામેનેઇની હત્યાનો ઉલ્લેખ કર્યો નથી.
તેમાં વધુમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "લગભગ 1 કરોડ ભારતીય નાગરિકો ગલ્ફ ક્ષેત્રમાં રહે છે અને કામ કરે છે. તેમની સલામતી અને સુખાકારી અમારી ટોચની પ્રાથમિકતા છે. અમે કોઈપણ ઘટનાક્રમ પ્રત્યે ઉદાસીન રહી શકીએ નહીં જે તેમના પર નકારાત્મક અસર કરે છે."
In the last 48 hours, Prime Minister Narendra Modi has spoken to leaders of:— ANI (@ANI) March 3, 2026
1. UAE
2. Israel
3. Saudi Arabia
4. Jordan
5. Bahrain
6. Oman
7. Kuwait
8. Qatar https://t.co/KRLYvpLvLN
તેમાં એમ પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે, "અમારી વેપાર અને ઉર્જા પુરવઠા શૃંખલાઓ પણ આ ભૌગોલિક પ્રદેશમાંથી પસાર થાય છે. કોઈપણ મોટો વિક્ષેપ ભારતીય અર્થતંત્ર પર ગંભીર અસર કરે છે." તેમાં ઉમેર્યું હતું કે, "વૈશ્વિક કાર્યબળમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવતા દેશ તરીકે, ભારત વેપારી જહાજો પરના હુમલાઓની સખત નિંદા કરે છે."
વિદેશ મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે, છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં થયેલા હુમલાઓના પરિણામે કેટલાક ભારતીય નાગરિકોએ પોતાના જીવ ગુમાવ્યા છે અથવા ગુમ થયા છે. વિદેશ મંત્રાલયે કહ્યું હતું કે, "આ પૃષ્ઠભૂમિ સામે, ભારત ચર્ચા અને ડિપ્લોમસી માટેના તેના આહ્વાનને ભારપૂર્વક પુનરાવર્તિત કરે છે. અમે સંઘર્ષના વહેલા અંતને સ્પષ્ટપણે સમર્થન આપીએ છીએ. કમનસીબે, ઘણા લોકોના જીવ ગયા છે, અને અમે આ સંદર્ભમાં અમારી ઊંડી સંવેદના વ્યક્ત કરીએ છીએ."
છેલ્લા 48 કલાકમાં, પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ નીચેના દેશોના નેતાઓ સાથે વાત કરી છે: 1. સંયુક્ત આરબ અમીરાત 2. ઇઝરાયલ 3. સાઉદી અરેબિયા 4. જોર્ડન 5. બહેરીન 6. ઓમાન 7. કુવૈત 8. કતાર
