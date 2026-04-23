ટ્રમ્પે ભારતને 'નર્ક' કહ્યું; વિદેશ મંત્રાલયે આપી આવી પ્રતિક્રિયા, મોદી સરકાર પર વિફરી કોંગ્રેસ

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 23, 2026 at 9:30 PM IST

નવી દિલ્હી: વિદેશ મંત્રાલયે ભારત અને ચીનના સંદર્ભમાં બનાવવામાં આવેલી "હેલ હોલ" વાળી યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટનો સીધો જવાબ આપવાનું ટાળ્યું. પ્રવક્તા રણધીર જયસ્વાલે જણાવ્યું હતું કે, તેમણે "કેટલાક રિપોર્ટ્સ જોયા છે."

તેમણે કહ્યું, "અમે કેટલાક રિપોર્ટ્સ જોયા છે. હું મારી વાત અહીં જ ખતમ કરું છું." આ ઘટના ત્યારે ઉભરી આવી જ્યારે બુધવારે ટ્રમ્પે તેમના સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ 'ટ્રુથ સોશિયલ' પર માઈકલ સેવેજ દ્વારા આયોજિત ટોક શોની ટ્રાન્સક્રિપ્ટ પોસ્ટ કરી. શોમાં, સેવેજ યુએસ નાગરિકતાના જન્મજાત અધિકાર વિશે ચર્ચા કરી રહ્યા હતા, જેમાં તેમણે કહ્યું હતું કે, ઘણા લોકો ગર્ભાવસ્થાના અંતિમ તબક્કા દરમિયાન યુએસ આવે છે, જેના પરિણામે તેમના બાળકો આપમેળે નાગરિકતા મેળવે છે. ટ્રમ્પે કહ્યું કે, ચીન અને ભારત આ પ્રથામાં સામેલ થનારાઓમાં મોખરે છે, જેમણે પોતાની જમીનને "નરક" જેવી બનાવી દીધી છે.

ટ્રમ્પે દલીલ કરી હતી કે ઇમિગ્રેશન વલણો અમેરિકન સમાજને અસર કરી રહ્યા છે. યુએસ બંધારણની ટીકા કરતા તેમણે કહ્યું કે, તે જૂનું થઈ ગયું છે અને હવાઈ મુસાફરી અને ઇન્ટરનેટ જેવી આધુનિક વાસ્તવિકતાઓ માટે ઉપયોગી નથી.

કોંગ્રેસ પાર્ટીએ ટ્રમ્પ દ્વારા કરવામાં આવેલી આ ટિપ્પણીઓ પર મોદી સરકાર પર નિશાન સાધ્યું છે. પાર્ટીએ ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે ટ્રમ્પનું નિવેદન ખૂબ જ અપમાનજનક અને ભારત વિરોધી છે, અને દરેક ભારતીયને આહત કરે છે. કોંગ્રેસ પાર્ટીએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ આ મુદ્દો યુએસ રાષ્ટ્રપતિ સમક્ષ ઉઠાવવો જોઈએ અને સખત વિરોધ નોંધાવવો જોઈએ.

પાર્ટીએ કહ્યું કે, "મોદી સરકારના અત્યાર સુધીના વલણને જોતાં, એવી અપેક્ષા રાખી શકાય નહીં કે તેઓ ટ્રમ્પની સામે કંઈ કહેશે. ટ્રમ્પ વારંવાર ભારત વિશે અપમાનજનક ટિપ્પણીઓ કરી ચૂક્યા છે, છતાં મોદી ચૂપ રહ્યા છે. નરેન્દ્ર મોદી એક નબળા વડા પ્રધાન છે, અને આખો દેશ તેની કિંમત ચૂકવી રહ્યો છે."

કોંગ્રેસ નેતા સુપ્રિયા શ્રીનાતે ટિપ્પણી કરી કે, "ટ્રમ્પ ભારતને 'નર્ક' કહેવાની હિંમત કેવી રીતે કરી શકે? ભારતીયોને 'લેપટોપ ગેંગસ્ટર' કહેવાની હિંમત કેવી રીતે કરી શકે? આપણે આનો જોરશોરથી વિરોધ કરવો જોઈએ; જોકે, મોદી સરકાર તરફથી અત્યાર સુધી 'પિન-ડ્રોપ સાયલન્સ' છે."

આમ આદમી પાર્ટીના નેતા મનીષ સિસોદિયાએ કહ્યું કે ભારતને 'નર્ક' કહેવું એ ફક્ત રાષ્ટ્રનું અપમાન નથી, પરંતુ ટ્રમ્પના અજ્ઞાન અને પોકળ ઘમંડને ઉજાગર કરે છે. તેમણે મોદી સરકારને આ બાબતે પ્રતિક્રિયા આપવા વિનંતી કરી.

ટ્રમ્પની આ આકરી પ્રતિક્રિયાના જવાબમાં ઈરાની અધિકારીઓએ પણ કડક ટિપ્પણીઓ કરી છે. હૈદરાબાદ સ્થિત ઈસ્લામિક રિપબ્લિક ઓફ ઈરાનના કોન્સ્યુલેટ જનરલે X પર પોસ્ટ કર્યું: "ચીન અને ભારત સંસ્કૃતિના ઉદગમ સ્થાન છે. વાસ્તવમાં, પૃથ્વી પર 'નરક' એ સ્થાન છે જ્યાં યુદ્ધ-ગુનેગાર રાષ્ટ્રપતિ (ટ્રમ્પ) રહે છે - તે જ વ્યક્તિ જેણે સંસ્કૃતિનો નાશ કરવાની ધમકી આપી છે (ઈરાન સહિત)."

આશ્ચર્યજનક રીતે, ટ્રમ્પે તેમના નિવેદનના બચાવમાં એક દલીલ પણ રજૂ કરી. ટ્રમ્પે લખ્યું: "આ સ્થળાંતર કરનારાઓએ અમેરિકાને બધા માફિયા પરિવારો કરતાં વધુ નુકસાન પહોંચાડ્યું છે - એવા પરિવારો કે જેઓ એકસાથે ભેગા થાય તો પણ તેમની સરખામણીમાં ફિક્કા પડી જશે. આ લેપટોપવાળા ગુંડાઓ છે. તેઓએ આપણને નિર્દયતાથી લૂંટ્યા છે, આપણી સાથે બીજા વર્ગના નાગરિકો જેવો વ્યવહાર કર્યો છે, 'ત્રીજી દુનિયા' ને અમારા પર પ્રભુત્વ મેળવવા દીધું છે અને અમારા ધ્વજનું અપમાન કર્યું છે."

ટ્રમ્પે કહ્યું: "અમેરિકન સિવિલ લિબર્ટીઝ યુનિયનના વકીલ વાંગ આપણી રાષ્ટ્રીય ઓળખને ખતમ કરવા અને આપણને ચીનની વસાહતમાં ફેરવવા માંગે છે; જો કે, આ ફક્ત ચીન પૂરતું મર્યાદિત નથી - તે ભારતને પણ લાગુ પડે છે." નોંધનીય છે કે આ મહિનાની શરૂઆતમાં, યુ.એસ. સુપ્રીમ કોર્ટે જન્મજાત નાગરિકત્વને પ્રતિબંધિત કરવાના હેતુથી રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પના એક્ઝિક્યુટિવ ઓર્ડર અંગે શંકા વ્યક્ત કરી હતી.

ટ્રમ્પ સરકારે દલીલ કરી છે કે, ગેરકાયદેસર ઇમિગ્રેશનને રોકવા માટે જન્મજાત નાગરિકત્વને મર્યાદિત કરવી જોઈએ, જોકે, અદાલતો આ વલણ સાથે અસંમત હોવાનું જણાય છે. ત્યાંના ઘણા નેતાઓ એવું પણ માને છે કે એક સદીથી વધુ સમયથી ચાલી આવતી પરંપરાને ઉથલાવી દેવાથી યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સને નુકસાન થશે.

ટ્રમ્પના હવાલેથી માઈકલ સેવેજે જણાવ્યું હતું કે, "વિવિધ સંસ્કૃતિઓના મિશ્રણનો ખ્યાલ જૂનો થઈ ગયો છે. તે હવે પૈસા કમાવવાના સાધન સિવાય બીજું કંઈ નથી. આપણે 'વિવિધ સંસ્કૃતિઓના મિશ્રણ'થી 'રાખી મૂકવાના વાસણ' તરફ આગળ વધી ગયા છીએ." તેમણે ન્યાયિક દેખરેખ પર નિર્ભરતાને "હાસ્યાસ્પદ" ગણાવી અને તેના બદલે, સીધા લોકશાહી અભિગમની હિમાયત કરી.

આ પણ વાંચો:

