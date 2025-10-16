ટ્ર્મ્પના દાવા પર વિદેશ મંત્રાલયે આપ્યું નિવેદન, કહ્યું-લોકોના હિતોનું ભારત ધ્યાન રાખે છે
વિદેશ મંત્રાલયે રશિયન તેલ ખરીદવા અંગે ટ્રમ્પની ટિપ્પણી પર ભારતનું વલણ સ્પષ્ટ કર્યું છે.
Published : October 16, 2025 at 4:14 PM IST
નવી દિલ્હી: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે પુનરોચ્ચાર કર્યો કે ભારત રશિયા પાસેથી તેલ ખરીદશે નહીં. તેમણે કહ્યું કે, પીએમ મોદીએ તેમને આ અંગે ખાતરી આપી છે. ટ્રમ્પના નિવેદન બાદ, વિદેશ મંત્રાલયે આ મુદ્દે ભારતનું વલણ સ્પષ્ટ કર્યું. વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા રણધીર જયસ્વાલે જણાવ્યું હતું કે, ભારત તેના નાગરિકોના હિતમાં તેલ અને ગેસની આયાત કરે છે. પ્રવક્તાએ ટ્રમ્પના દાવાઓનું સીધું ખંડન કર્યું નથી.
ભારતના ઉર્જા પુરવઠા અંગેની ટિપ્પણીઓના જવાબમાં, પ્રવક્તા રણધીર જયસ્વાલે જણાવ્યું હતું કે, "ભારત તેલ અને ગેસનો એક મહત્વપૂર્ણ આયાતકાર છે. અસ્થિર ઉર્જા પરિદૃશ્યમાં ભારતીય ગ્રાહકોના હિતોનું રક્ષણ કરવું એ અમારી સતત પ્રાથમિકતા રહી છે.
અમારી આયાત નીતિઓ આ ઉદ્દેશ્ય દ્વારા સંપૂર્ણપણે સંચાલિત છે. સ્થિર ઉર્જા ભાવ અને સુરક્ષિત પુરવઠો સુનિશ્ચિત કરવો એ અમારી ઉર્જા નીતિના બેવડા ધ્યેયો છે. આમાં અમારા ઉર્જા સ્ત્રોત આધારને વિસ્તૃત કરવાનો અને બજારની પરિસ્થિતિઓને અનુરૂપ તેને વૈવિધ્યીકરણ કરવાનો સમાવેશ થાય છે. યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સની વાત કરીએ તો, અમે ઘણા વર્ષોથી અમારી ઉર્જા ખરીદીને વિસ્તૃત કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છીએ, જેમાં છેલ્લા દાયકામાં સતત પ્રગતિ થઈ છે. વર્તમાન વહીવટીતંત્રે ભારત સાથે ઉર્જા સહયોગને વધુ ગાઢ બનાવવામાં રસ દર્શાવ્યો છે. આ મુદ્દા પર ચર્ચાઓ ચાલુ છે.
આ પહેલીવાર નથી જ્યારે ટ્રમ્પે રશિયન તેલનો મુદ્દો ઉઠાવ્યો હોય. તેમણે આ મુદ્દાને પહેલા પણ અનેક વખત પુનરાવર્તિત કર્યો છે. તે સમયે, વિદેશ મંત્રાલયે આ મુદ્દા પર ભારતના વલણને સીધી રીતે સ્પષ્ટ કર્યું હતું. એ નોંધનીય છે કે રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પ ઇચ્છતા નથી કે ભારત રશિયા પાસેથી તેલ આયાત કરે.
તેમણે યુક્રેન યુદ્ધને આનું કારણ ગણાવ્યું. તેમનું માનવું છે કે ભારત દ્વારા રશિયન તેલની ખરીદવાથી નોંધપાત્ર આર્થિક લાભ મળે છે, જેનાથી તેને યુક્રેન સામે યુદ્ધમાં મદદ મળે છે. જો આ આર્થિક સહાય બંધ થઈ જશે, તો રશિયા યુક્રેન સામે યુદ્ધ કરી શકશે નહીં. ટ્રમ્પના આ સિદ્ધાંતની ઘણા લોકો દ્વારા ટીકા પણ કરવામાં આવી હતી. તે સમયે, ટ્રમ્પે ફક્ત રશિયન તેલ ખરીદવા માટે ભારત પર વધારાનો 25 ટકા ટેરિફ લાદ્યો હતો. આનાથી ભારત પર કુલ ટેરિફ 50 ટકા સુધી વધી ગયો.
