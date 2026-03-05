ETV Bharat / bharat

અમેરિકન નૌકાદળ ભારતીય બંદરોનો ઉપયોગ કરે છે તેવા અમેરિકન મીડિયાના અહેવાલો ખોટા છે: વિદેશ મંત્રાલય

એક અમેરિકન ચેનલે ખોટો દાવો કર્યો હતો કે અમેરિકન યુદ્ધ જહાજો ઈરાન પર હુમલો કરવા માટે ભારતીય બંદરોનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે.

આ ફ્રેમ 4 માર્ચે યુએસ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ ડિફેન્સ દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલા વિડીયોમાંથી છે, જેમાં યુએસ નેવી સબમરીન દ્વારા ઈરાની યુદ્ધ જહાજ પર ફાયરિંગ કરવામાં આવ્યું હોવાનો ફૂટેજ દર્શાવવામાં આવ્યો છે.
આ ફ્રેમ 4 માર્ચે યુએસ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ ડિફેન્સ દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલા વિડીયોમાંથી છે, જેમાં યુએસ નેવી સબમરીન દ્વારા ઈરાની યુદ્ધ જહાજ પર ફાયરિંગ કરવામાં આવ્યું હોવાનો ફૂટેજ દર્શાવવામાં આવ્યો છે. (US Dept of Defense/AFP)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 5, 2026 at 1:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી : મધ્ય પૂર્વમાં વધતા ભૂ-રાજકીય તણાવ વચ્ચે, વિદેશ મંત્રાલય (MEA)એ બુધવારે એવા સનસનાટીભર્યા અહેવાલોને સંપૂર્ણપણે નકારી કાઢ્યા હતા, જેમાં આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો કે યુએસ નેવી ઈરાનને નિશાન બનાવવા માટે ભારતીય બંદરોનો ઉપયોગ તેના ઓપરેશન માટે બેઝ તરીકે કરી રહી છે.

આ ઇનકાર વિદેશ મંત્રાલયના સત્તાવાર ફેક્ટચેક હેન્ડલ પરથી એક સ્પષ્ટ સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ દ્વારા કરવામાં આવ્યો હતો, જેમાં અસ્થિર વૈશ્વિક વાતાવરણમાં તટસ્થતા અને તથ્ય-આધારિત રાજદ્વારી પ્રત્યે ભારતની પ્રતિબદ્ધતા પર પ્રકાશ પાડવામાં આવ્યો હતો.

આ વિવાદ ત્યારે શરૂ થયો જ્યારે અમેરિકા સ્થિત રૂઢિચુસ્ત ટેલિવિઝન નેટવર્ક, જે તેના ઉશ્કેરણીજનક કવરેજ માટે જાણીતું છે, તેણે દાવો કર્યો કે ભારતીય નૌકાદળના થાણા, ખાસ કરીને મુંબઈ અને કોચીના પશ્ચિમી બંદરોનો ઉપયોગ અમેરિકન યુદ્ધ જહાજો દ્વારા ઈરાની સંપત્તિ પર હુમલો કરવા માટે કરવામાં આવી રહ્યો છે.

લાખો લોકોએ જોયેલા ન્યૂઝ ચેનલ સેગમેન્ટમાં એક અનામી 'લશ્કરી સ્ત્રોત'નો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો અને એવી અટકળો થઈ હતી કે ગુપ્ત સહયોગ પર્સિયન ગલ્ફમાં તેહરાનના પ્રભાવ સામે મોટા ભારત-અમેરિકા વ્યૂહાત્મક પરિવર્તનનો એક ભાગ હતો.

આ અહેવાલ ઝડપથી X અને Telegram જેવા પ્લેટફોર્મ પર ફેલાઈ ગયો, જેનાથી અટકળોને વેગ મળ્યો અને દક્ષિણ એશિયા અને મધ્ય પૂર્વમાં નેટીઝન્સ તરફથી તીવ્ર પ્રતિક્રિયાઓ આવી. વિદેશ મંત્રાલયના ફેક્ટ-ચેકિંગ એકાઉન્ટે આકરી પ્રતિક્રિયા આપતા કહ્યું, "યુએસ સ્થિત ચેનલ OAN પરના દાવાઓ કે યુએસ નેવી ભારતીય બંદરોનો ઉપયોગ કરી રહી છે તે ખોટા અને ખોટા છે.

અમે તમને આવી પાયાવિહોણી અને બનાવટી ટિપ્પણીઓ સામે ચેતવણી આપીએ છીએ. આ વલણ વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની "બહુ-સંરેખણ" વિદેશ નીતિ સાથે સુસંગત છે, જે ભારતના મુખ્ય સંરક્ષણ ભાગીદાર યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ સાથેના સંબંધોને સંતુલિત કરવાનો અને ચાબહાર બંદરમાં મુખ્ય ઊર્જા સપ્લાયર અને ભાગીદાર ઈરાન સાથેના સંબંધો સુધારવાનો પ્રયાસ કરે છે.

તાજેતરના ડ્રોન હુમલાઓ અને સાયબર અથડામણો દ્વારા ચિહ્નિત થયેલ યુએસ-ઈરાન છાયા યુદ્ધ વધતાં, નવી દિલ્હીની સ્પષ્ટતા સ્થિરતા દળ તરીકેની તેની ભૂમિકાને વધુ મજબૂત બનાવે છે. વિદેશ મંત્રાલયે જનતાને સ્ત્રોતોની ચકાસણી કરવા અને ખોટા અહેવાલો આપવા વિનંતી કરી, મુશ્કેલ સમયમાં જવાબદાર પત્રકારત્વ માટે અપીલ સાથે પોસ્ટનો અંત કર્યો. વિદેશ મંત્રાલયના મજબૂત પ્રતિભાવ પછી, બિન-જોડાણવાદી શક્તિ દલાલ તરીકે ભારતની છબી, ઝડપી તથ્ય-તપાસ સ્થાનિક સ્તરે મીડિયા સાક્ષરતા ઝુંબેશને વિસ્તૃત કરવાની જરૂરિયાતને પણ પ્રકાશિત કરે છે.

ખોટી માહિતીના ઝુંબેશ વધતાં, નવી દિલ્હીના સક્રિય ડિજિટલ સંરક્ષણ વૈશ્વિક દક્ષિણ દેશોમાં સમાન પ્રયાસોને પ્રેરણા આપી શકે છે, જે કોઈપણ નકલી વાર્તા સામે લડવા માટે આપણી સામૂહિક શક્તિને મજબૂત બનાવે છે.

આ પણ વાંચો...

  1. ઈરાન યુદ્ધ: તેલના ભાવ વધતાં ટ્રમ્પે કહ્યું ‘અમેરિકન નૌકાદળ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી તેલ ટેન્કરોને એસ્કોર્ટ કરશે’
  2. શ્રીલંકાના દરિયાકાંઠે ઈરાની જહાજ ડૂબી જતાં લગભગ 150 લોકો ગુમ

TAGGED:

INDIAN PORTS USED STRIKES ON IRAN
MEA DENIES US MEDIA REPORTS
US MEDIA REPORTS
INDIAN PORTS
INDIAN PORTS USED STRIKES ON IRAN

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.