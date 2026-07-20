વિદેશ મંત્રાલયે ઓડેસામાં જહાજ પર થયેલા હુમલાની નિંદા કરી; કહ્યું કે માર્યા ગયેલાઓમાં ચાર ભારતીયો પણ સામેલ
મંત્રાલયે કહ્યું કે યુક્રેનમાં ભારતીય મિશન પરિસ્થિતિ પર નજીકથી નજર રાખી રહ્યું છે અને અસરગ્રસ્તોને શક્ય તમામ સહાય પૂરી પાડી રહ્યું છે.
Published : July 20, 2026 at 9:46 PM IST
નવી દિલ્હી/કાસરાગોડ: વિદેશ મંત્રાલય (MEA) એ સોમવારે ઓડેસા બંદરથી નીકળતી વખતે 'MV ગોલ્ડન લીઓ' જહાજ પર રશિયન મિસાઇલ હુમલાની નિંદા કરી છે.
આ હુમલામાં ચાર ભારતીય ખલાસીઓ માર્યા ગયા હતા. એક સત્તાવાર નિવેદનમાં, વિદેશ મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે, "19 જુલાઈ 2026 ની સાંજે, ઓડેસા બંદરથી નીકળતી વખતે 'MV ગોલ્ડન લીઓ' જહાજ પર હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો. ઘટના સમયે, પાંચ ભારતીય નાગરિકો સહિત 17 ક્રૂ સભ્યો સવાર હતા. ઉપલબ્ધ માહિતી અનુસાર, ચાર ભારતીય નાગરિકોનું દુઃખદ મૃત્યુ થયું છે, જ્યારે એક ગંભીર હાલતમાં હોસ્પિટલમાં દાખલ છે."
મંત્રાલયે કહ્યું, "યુક્રેનમાં અમારું મિશન પરિસ્થિતિ પર નજીકથી નજર રાખી રહ્યું છે અને અસરગ્રસ્ત લોકોને શક્ય તેટલી બધી સહાય પૂરી પાડવા માટે તમામ પ્રયાસો કરી રહ્યું છે. અમે મૃતક ભારતીય નાગરિકોના પરિવારો પ્રત્યે ઊંડી સંવેદના વ્યક્ત કરીએ છીએ અને ઘાયલ ભારતીય નાગરિક ઝડપથી અને સંપૂર્ણ સ્વસ્થ થાય તેવી ઇચ્છા રાખીએ છીએ."
Our statement on attacks on commercial vessel - MV GOLDEN LEO ⬇️— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) July 20, 2026
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નિવેદનમાં વધુમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "ભારત આવા હુમલાઓની નિંદા કરે છે અને પુનરાવર્તિત કરે છે કે વાણિજ્યિક શિપિંગને નિશાન બનાવવું અને નિર્દોષ નાગરિક ક્રૂ સભ્યોના જીવનને જોખમમાં મૂકવું, અથવા નેવિગેશન અને વેપારની સ્વતંત્રતામાં અવરોધ ઊભો કરવો, તે નિંદનીય છે અને તેને ટાળવું જોઈએ."
હુમલામાં માર્યા ગયેલા લોકોમાં કેરળના 26 વર્ષીય નાવિક અખિલ જોયાનનો પણ સમાવેશ થાય છે. અખિલ, જે છેલ્લા પાંચ વર્ષથી નાવિક તરીકે કામ કરી રહ્યો હતો અને કાસારગોડના વેલ્લારીકુંડુમાં એકેજી નગરનો રહેવાસી હતો, તે ગિની-બિસાઉ-ધ્વજવાળા જહાજ 'એમવી ગોલ્ડન લીઓ'ના ક્રૂ સભ્યોમાંનો એક હતો. જ્યારે જહાજને નિશાન બનાવવામાં આવ્યું ત્યારે તે અનાજ લઈ જઈ રહ્યું હતું. જહાજના ક્રૂમાં ભારત અને સીરિયાના નાગરિકોનો સમાવેશ થતો હતો.
સ્થાનિક અધિકારીઓ સાથે મળીને હાથ ધરવામાં આવેલા શોધ અને બચાવ કામગીરી બાદ, જહાજના માલિકે નવ ક્રૂ સભ્યોના દુ:ખદ મૃત્યુની પુષ્ટિ કરી. યુક્રેનિયન બંદર સત્તાવાળાઓ અને કટોકટી સેવાઓએ આઠ અન્ય ક્રૂ સભ્યોને બચાવ્યા. અખિલ જોયાન ઉપરાંત, મૃતકોની ઓળખ ગુરપ્રીત સિંહ ભટ્ટ, જગન સિંહ, અભિષેક નિશાદ, મુસ્તફા અમ્માર, અયમાન દૈફલ્લાહ, રકન બિશારા, યાસર સંતલી અને મુહમ્મદ અલ-બગદાદી તરીકે થઈ છે. ઘણા પીડિતોની સત્તાવાર રીતે ઓળખ કરવાની પ્રક્રિયા હજુ પણ ચાલુ છે.
જહાજમાંથી બચાવાયેલા આઠ ક્રૂ સભ્યોમાં અહેમદ હમોયા, સેબેસ્ટિયન બ્લેસન, અબ્દુલ ખાદર અલ-તુર્કમાની, હાદી હૈદર, ખાલિદ ખામુસી, મુહમ્મદ યાહ્યા અલ-સાલેક, મુહમ્મદ માજિદ અલ-કુર્દી અને અબ્દુલ્લા રાહલનો સમાવેશ થાય છે. એક સત્તાવાર નિવેદનમાં, જહાજના માલિકે પીડિતોના પરિવારો પ્રત્યે ઊંડી સંવેદના વ્યક્ત કરી અને બચાવાયેલા લોકોના ઝડપથી સ્વસ્થ થવાની કામના કરી.
કંપનીએ પુષ્ટિ આપી છે કે તે જરૂરી કાનૂની પ્રક્રિયાઓ પૂર્ણ કરવા અને મૃતક ક્રૂ સભ્યોના મૃતદેહોને સ્વદેશ મોકલવાની વ્યવસ્થા કરવા માટે દૂતાવાસો અને વહીવટી અધિકારીઓ સાથે કામ કરી રહી છે, અને ઉમેર્યું છે કે આ ઔપચારિકતાઓમાં થોડો સમય લાગી શકે છે.
જહાજ પર હુમલો ઓડેસા ક્ષેત્રમાં રશિયન હુમલાઓમાં તીવ્ર વધારો વચ્ચે થયો છે. પ્રાદેશિક ગવર્નર ઓલેહ કિપરે જણાવ્યું હતું કે જુલાઈની શરૂઆતથી ઓડેસા દૈનિક ગોળીબારનો ભોગ બની રહ્યું છે, કેટલાક દિવસોમાં 15 જેટલા હવાઈ હુમલાના એલર્ટ જારી કરવામાં આવ્યા છે.
આ પ્રદેશમાં તાજેતરના રશિયન હુમલાઓમાં 90 થી વધુ લોકો માર્યા ગયા છે, જેમાં ફક્ત જુલાઈમાં 28 લોકોનો સમાવેશ થાય છે. જોકે રશિયન સંરક્ષણ મંત્રાલયે દાવો કર્યો હતો કે તેના દળોએ ઓડેસા બંદર પર ઇંધણ સંગ્રહ સુવિધાઓને નિશાન બનાવી હતી, આ હુમલાઓમાં નોંધપાત્ર નાગરિક અને દરિયાઈ જાનહાનિ થઈ છે.
ઓડેસા અને અન્ય યુક્રેનિયન શહેરો પર મિસાઇલ હુમલાના જવાબમાં, યુક્રેને મોસ્કોને લક્ષ્ય બનાવીને રાત્રે એક મોટો બદલો લેવા માટે ડ્રોન હુમલો કર્યો. યુક્રેનિયન રાષ્ટ્રપતિ વોલોડીમીર ઝેલેન્સકીએ પુષ્ટિ આપી હતી કે યુક્રેનિયન દળોએ રશિયન લોજિસ્ટિક્સ સુવિધાઓ અને તેલ ડેપો પર હુમલો કર્યો હતો, અને કહ્યું હતું કે યુક્રેન કોઈપણ રશિયન હુમલાનો યોગ્ય જવાબ આપશે.
મોસ્કોના મેયર સેરગેઈ સોબ્યાનિન અને મોસ્કો પ્રાદેશિક ગવર્નર આન્દ્રે વોરોબ્યોવે અહેવાલ આપ્યો કે હવાઈ સંરક્ષણ પ્રણાલીઓએ ઓછામાં ઓછા 85 ડ્રોનને અટકાવ્યા, જોકે કાટમાળ પડવાથી અને હુમલામાં 10 લોકો ઘાયલ થયા અને પોડોલ્સ્ક, ડોમોડેડોવો અને ઓડિન્ટસોવો સહિત અનેક જિલ્લાઓમાં અનેક ઇમારતોમાં આગ લાગી.