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સત્ય નિકેતન દુર્ઘટના બાદ દિલ્હીમાં 40 જગ્યાએ ડિમોલિશન, 8 પ્રોપર્ટી સીલ કરાઈ

કોર્પોરેશનની ટીમો દિલ્હીભરમાં પીજી તરીકે કાર્યરત ઇમારતોનો ફિલ્ડ સર્વે કરી રહી છે. નિરીક્ષણ પ્રક્રિયા ચાલુ રહેશે

કોર્પોરેશનની ટીમો દિલ્હીભરમાં પીજી તરીકે કાર્યરત ઇમારતોનો ફિલ્ડ સર્વે કરી રહી છે. નિરીક્ષણ પ્રક્રિયા ચાલુ રહેશે
કોર્પોરેશનની ટીમો દિલ્હીભરમાં પીજી તરીકે કાર્યરત ઇમારતોનો ફિલ્ડ સર્વે કરી રહી છે. નિરીક્ષણ પ્રક્રિયા ચાલુ રહેશે (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 15, 2026 at 7:18 AM IST

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નવી દિલ્હી: સત્ય નિકેતન દુર્ઘટના બાદ, દિલ્હી મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને અનધિકૃત બાંધકામો અને ખતરનાક ઇમારતો સામે ઝુંબેશ વધુ તીવ્ર બનાવી છે. સોમવારે, દિલ્હી મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (MCD) એ રાજધાનીના તમામ 12 ઝોનમાં વ્યાપક ડિમોલિશન કામગીરી હાથ ધરી, 40 સ્થળોએ ડિમોલિશન હાથ ધર્યું. નિયમોના ઉલ્લંઘન બદલ આઠ મિલકતો સીલ કરવામાં આવી હતી અને 14 ડિમોલિશનના આદેશો જારી કરવામાં આવ્યા હતા.

દિલ્હી માસ્ટર પ્લાન અને બિલ્ડિંગ બાયલોના ઉલ્લંઘન અને ખતરનાક ઇમારતો સામે આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે. અગાઉ રવિવારે, કોર્પોરેશને 11 મિલકતો તોડી પાડી હતી અને ચાર અન્યને સીલ કરી હતી. સોમવારે, કરોલ બાગ ઝોનમાં TC કેમ્પ, બ્લોક-T પાંડવ નગર, પૂર્વ પટેલ નગર, રેગરપુરા કરોલ બાગ, માતા રામેશ્વરી નહેરુ નગર અને નારાયણ ઔદ્યોગિક વિસ્તાર ફેઝ-1 માં મોટા ડિમોલિશન હાથ ધરવામાં આવ્યા હતા. પૂર્વ ઝોનમાં, કોર્પોરેશનની ટીમોએ ગાંધી નગરમાં પૂર્વ વિનોદ નગર, મયુર વિહાર ફેઝ-2, રઘુબરપુરા અને ધરમપુરા સહિત અનેક વિસ્તારોમાં કાર્યવાહી કરી હતી. ઉત્તર ઝોનમાં મલકા ગંજમાં પણ ડિમોલિશન ઝુંબેશ હાથ ધરવામાં આવી હતી.

સત્ય નિકેતનની ઘટના બાદ, MCD એ PG ઇમારતોનું વ્યાપક નિરીક્ષણ પણ શરૂ કર્યું છે. કોર્પોરેશનની ટીમો સમગ્ર દિલ્હીમાં PG સુવિધાઓ તરીકે કાર્યરત ઇમારતોનું ક્ષેત્ર સર્વેક્ષણ કરી રહી છે. ઉદ્દેશ્ય આવી ઇમારતોનો વ્યાપક ડેટાબેઝ બનાવવાનો અને મકાન નિયમો અને અન્ય વૈધાનિક આવશ્યકતાઓનું પાલન કરવાનું મૂલ્યાંકન કરવાનો છે. સર્વેક્ષણમાં અત્યાર સુધી દિલ્હીમાં આશરે 2,453 ઇમારતોની ઓળખ કરવામાં આવી છે જ્યાં PG સુવિધાઓ કાર્યરત છે. MCD અનુસાર, સર્વેક્ષણ અને નિરીક્ષણ પ્રક્રિયા ચાલુ રહેશે. જો ઉલ્લંઘન જોવા મળશે, તો નિયમો અનુસાર કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.

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