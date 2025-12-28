ઉત્તરાખંડમાં ત્રિપુરાના વિદ્યાર્થીની હત્યાથી રોષ, વિદ્યાર્થી સંગઠનોની ન્યાયની માંગ
ત્રિપુરાના MBAના વિદ્યાર્થી પર હુમલા બાદ 17 દિવસની સારવાર પછી દહેરાદૂનની એક હોસ્પિટલમાં નિધન થયું હતું
Published : December 28, 2025 at 2:28 PM IST
દેહરાદૂન: ઉત્તરાખંડના દેહરાદૂનમાં કથિત જાતિવાદી હુમલા બાદ ત્રિપુરાના વિદ્યાર્થીની હત્યાના પગલે નોર્થ-ર્ઇસ્ટના વિદ્યાર્થી જૂથો દ્વારા વિરોધ પ્રદર્શન અને અભિયાન શરૂ થયું છે.ત્રિપુરાના ઉનાકોટી જિલ્લાના નંદનગરના 24 વર્ષીય MBAના વિદ્યાર્થી એન્જલ ચકમાનું 26 ડિસેમ્બરના રોજ અહીંની ગ્રાફિક એરા હોસ્પિટલમાં નિધન થયું હતું, જ્યાં તે 17 દિવસથી સારવાર હેઠળ હતો. 9 ડિસેમ્બરની રાત્રે દહેરાદૂનના સેલાકી વિસ્તારમાં છ લોકોના જૂથ દ્વારા કરવામાં આવેલા હુમલામાં તે ગંભીર રીતે ઘાયલ થયો હતો.
એન્જલ ચકમાના ભાઇ માઇકલ દ્વારા નોંધાવવામાં આવેલી ફરિયાદ અનુસાર, બન્ને સેલાકીમાં ખરીદી કરતા હતા ત્યારે નશામાં ધૂત યુવાનોનું એક ગ્રુપ તેમની પાસે આવ્યું હતું અને જાતિવાદી ટિપ્પણીઓ કરી હતી. જ્યારે માઇકલે વિરોધ કર્યો ત્યારે પરિસ્થિતિ હિંસક બની હતી. આ જૂથે માઇકલ પર હુમલો કર્યો હતો જે બાદ એન્જલ તેના ભાઇને બચાવવા વચ્ચે પડ્યો હતો.
પોલીસ રેકોર્ડ અનુસાર, પાંચથી છ હુમલાખોરોએ એન્જલને નિશાન બનાવ્યો હતો, તેના પર તીક્ષ્ણ હથિયારોથી હુમલો કર્યો હતો. આ દરમિયાન તેને ઇજા થઇ હતી અને ગંભીર હાલતમાં હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યો હતો. લાંબી સારવાર બાદ પણ તે સ્વસ્થ થઇ શક્યો નહતો.
માઇકલ ચકમાની ફરિયાદના આધારે 12 ડિસેમ્બરે કેસ નોંધવામાં આવ્યો હતો. 14 ડિસેમ્બરે પાંચ આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી અને તેમને ન્યાયિક કસ્ટડીમાં મોકલવામાં આવ્યા છે. પોલીસે જમાવ્યું કે એક આરોપી હજુ પણ ફરાર છે. એન્જલના મોત બાદ આ કેસમાં હત્યાની કલમ જોડવામાં આવી છે.
આપણા દેશમાં જ ભેદભાવ
એન્જલના મોત બાદ, ત્રિપુરા, દિલ્હી અને દેહરાદૂનમાં વિદ્યાર્થી સંગઠનોએ ન્યાય અને કડક કાર્યવાહીની માંગ સાથે સોશિયલ મીડિયા કેમ્પેઇન શરૂ કર્યું છે. દિલ્હી ચકમા વિદ્યાર્થી સંઘે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે એન્જલ પર તેના ચહેરાના લક્ષણોને લઇને વંશીય દુર્વ્યવહાર કરવામાં આવ્યો હતો અને છ વ્યક્તિના એક ગ્રુપ દ્વારા ક્રૂર રીતે હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો.
નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું કે, "પાંચ હુમલાખોરોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે, ત્યારે મુખ્ય આરોપી હજુ પણ છુપાયેલો છે અને પકડાયો નથી. આ માત્ર એક વિદ્યાર્થીનું નુકસાન નથી, તે સુરક્ષા અને માનવતાની નિષ્ફળતા છે. આપણામાંથી જેઓ નોર્થ-ર્ઇસ્ટના છે અને ખાસ લક્ષણો તેમના માટે ભયનું કારણ ન હોવું જોઇએ, છતાં તે આપણને આપણા પોતાના દેશમાં જ ભેદભાવ અને હિંસાના જોખમમાં મૂકે છે."
વધુમાં કહ્યું કે, "આ દુ:ખદ ઘટના આપણને આપણી સલામતી અને સમાજમાં આપણા સ્થાન પર સવાલ ઉઠાવવા મજબૂર કરે છે. અમે નિષ્પક્ષ,પારદર્શક અને ભેદભાવ વગરની તપાસની માંગ કરીએ છીએ...અમે બધા વિદ્યાર્થીઓને એક થવા અને શાંતિપૂર્ણ રીતે પોતાનો અવાજ ઉઠાવવા વિનંતી કરીએ છીએ. આપણે સુનિશ્ચિત કરવું પડશે કે એન્જલને તે ન્યાય મળે જે તેનો હકદાર છે અને કોઇ વિદ્યાર્થીને આવી નફરતનો સામનો ન કરવો પડે."
નેશનલ સ્ટુડન્ટ્સ યુનિયન ઓફ ઈન્ડિયા (NSUI) એ પણ આ નફરતના ગુનાની સખત નિંદા કરી અને ઓળખ, રાજ્ય અને જાતિના આધારે ભેદભાવ સામે કડક કાર્યવાહીની માંગ કરી હતી.
NSUIએ રવિવારે X પર એક પોસ્ટમાં જણાવ્યું હતું કે, " ત્રિપુરાના 24 વર્ષીય MBAના વિદ્યાર્થી એન્જલ ચકમા, દેહરાદૂનમાં અભ્યાસ કરતો હતો. ભાઇ સાથે કરિયાણાની ખરીદી કરતી વખતે, તેમની સાથે જાતિગત દુર્વ્યવહાર કરવામાં આવ્યો. જ્યારે તેમણે વિરોધ કર્યો, ત્યારે તેમના પર ક્રૂર રીતે હુમલો કરવામાં આવ્યો બાદમાં તેનું મોત થયું. આ એક હત્યા છે તેમાં કોઇ શક નથી. NSUI આ નફરતના ગુનાની સખત નિંદા કરે છે અને ઓળખ, રાજ્ય અને જાતિના આધારે ભેદભાવ સામે કડક કાર્યવાહીની માંગ કરે છે."
Angel Chakma, a 24-year-old MBA student from Tripura, was in Dehradun for his studies. While buying groceries with his brother, he was racially abused. When he objected, he was brutally stabbed and later succumbed to his injuries.— NSUI (@nsui) December 27, 2025
Make no mistake - this is MURDER.
NSUI strongly… pic.twitter.com/ofZ1xeO9LL
ઉત્તરાખંડના મુખ્યમંત્રીને "નિર્ણાયક રીતે કાર્ય કરવા અને ન્યાય સુનિશ્ચિત કરવા" કહેવામાં આવ્યું છે.
ટિપરા ઇંડિજિનસ સ્ટુડન્ટ ફેડરેશનના પ્રમુખ, સજરા દેબબર્માએ કહ્યું કે એન્જલનું મોત નોર્થ-ર્ઇસ્ટના લોકોનું મોત છે. "આ ખૂબ જ ગંભીર બાબત છે... મારા વિદ્યાર્થી સંઘ અને પૂર્વોત્તરના અન્ય તમામ વિદ્યાર્થી સંઘો વતી, આપણે બધા સાથે મળીને આનો વિરોધ કરીએ છીએ, અને જવાબદારોને શક્ય તેટલી વહેલી તકે સજા થવી જોઈએ, અને કોઈને પણ બક્ષવામાં ન આવે. હું ભારત સરકારને આ વિનંતી કરું છું."
#WATCH | Agartala, Tripura: President of the Tipra Indigenous Students Federation, Sajra Debbarma says, " what's happening to the northeast is nothing new... the death of angel chakma today—this isn't just angel chakma's death; this is the death of all the people of the… https://t.co/8kDbyMtuxn pic.twitter.com/r5V34zQFMn— ANI (@ANI) December 27, 2025
ઉત્તરાખંડ પોલીસ અને ઇન્ટેલિજન્સ એજન્સીઓ આ કેમ્પેઇન પર નજર રાખી રહી છે અને રાજ્યની રાજધાનીામં વિદ્યાર્થીઓની વધુ વસ્તી ધરાવતા વિસ્તારો પર પણ નજર રાખવામાં આવી રહી છે.
રાષ્ટ્રીય અનુસૂચિત જનજાતિ આયોગે પણ આ ઘટનાની નોંધ લીધી છે. પોલીસ મહાનિર્દેશક અને જિલ્લા અધિકારીઓ સહિત ઉત્તરાખંડના વરિષ્ઠ અધિકારીઓને લખેલા પત્રમાં, કમિશને FIR નોંધવામાં કથિત વિલંબ અને હત્યાના પ્રયાસ સહિત યોગ્ય કલમો લાગુ કરવાની નિષ્ફળતા અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી છે.
ત્રિપુરાના મુખ્યમંત્રીએ ઉત્તરાખંડના CM સાથે વાત કરી
ત્રિપુરાના મુખ્યમંત્રી માણિક સાહાએ કહ્યું કે તેમણે એન્જલ ચકમાની હત્યા અંગે ઉત્તરાખંડના મુખ્યમંત્રી પુષ્કર સિંહ ધામી સાથે વાત કરી છે.
X પર એક પોસ્ટમાં, CM સાહાએ કહ્યું, "ઉત્તરાખંડના મુખ્યમંત્રી પુષ્કર ધામી સાથે, અમારા વિદ્યાર્થી એન્જલ ચકમા, જે નંદનગર, દેબરામ ઠાકુર પારાનો રહેવાસી છે, સાથે થયેલી દુ:ખદ ઘટના અંગે વાત કરી છે, જેના પર 9 ડિસેમ્બરના રોજ દેહરાદૂનમાં બદમાશોના જૂથ દ્વારા ક્રૂર હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો અને બાદમાં તેનું ગ્રાફિક એરા હોસ્પિટલમાં નિધન થયું."
Spoke with Hon’ble Chief Minister of Uttarakhand @pushkardhami Ji, regarding the tragic incident involving our student Angel Chakma, a resident of Nandanagar, Debram Thakur Para, who was brutally assaulted by a group of miscreants in Dehradun on 9th December and later he expires…— Prof.(Dr.) Manik Saha (@DrManikSaha2) December 27, 2025
સાહાએ જણાવ્યું હતું કે ધામી સાથેની વાતચીત દરમિયાન તેમને જાણ કરવામાં આવી હતી કે આ કેસના સંદર્ભમાં પાંચ આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. વધુ તપાસ ચાલી રહી છે અને વિશ્વાસ અપાવ્યો હતો કે ન્યાય જરૂર મળશે.
દેહરાદૂનના પોલીસ અધિક્ષક (શહેર) પ્રમોદ કુમારે જણાવ્યું હતું કે ત્રણ આરોપીઓ- અવિનાશ નેગી, સૂરજ ખવાસ અને સુમિતને જેલમાં મોકલવામાં આવ્યા છે, તેમાંથી બે સગીર હતા તેમને સુધાર ગૃહમાં મોકલવામાં આવ્યા હતા. પ્રમોદ કુમારે વધુ માહિતી આપતા જણાવ્યું કે એક આરોપી હજુ પણ ફરાર છે.
#WATCH | Dehradun, Uttarakhand: Pramod Kumar, SP City, says, " two students from tripura, angel chakma and his brother, michael chakma, lived near nanda chowki in the premnagar police station area. this incident happened on the evening of the 9th, when they had gone to selaqui for… pic.twitter.com/9VlINJmO1N— ANI (@ANI) December 27, 2025
વધુમાં તેમણે કહ્યું કે, "આ કેસમાં યજ્ઞ અવસ્થી નામનો એક વ્યક્તિ વોન્ટેડ છે. તે મૂળ નેપાળનો છે. અમે તેની ધરપકડ માટે બિનજામીનપાત્ર વોરંટ જાહેર કર્યું છે અને 25 હજાર રૂપિયાનું ઇનામ પણ આપવામાં આવશે. અમે તેની જલદી ધરપકડ કરીશું."
