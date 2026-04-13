મથુરા બોટ દુર્ઘટના: યમુના નદીમાંથી સતત ત્રીજા દિવસે મળ્યા બે મૃતદેહો, મૃત્યુઆંક વધીને 15 થયો

ગયા શુક્રવારે, કેસી ઘાટ પર એક સ્ટીમર પોન્ટૂન પુલ સાથે અથડાયા પછી પલટી ગઈ હતી. સ્ટીમરમાં આશરે 40 શ્રદ્ધાળુઓ સવાર હતા.

யமுना નদીમાં રેસ્ક્યૂ કામગીરીની તસવીર (ETV Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 13, 2026 at 3:40 PM IST

મથુરા: 10 એપ્રિલના રોજ, વૃંદાવનના કેસી ઘાટ ખાતે યમુના નદીમાં શ્રદ્ધાળુઓથી ભરેલું સ્ટીમર પલટી ગયું. સ્ટીમરમાં 40 લોકો સવાર હતા. ઘટનાસ્થળે દસ શ્રદ્ધાળુઓના મોત થયા હતા. અઢાર શ્રદ્ધાળુઓને બચાવી લેવામાં આવ્યા હતા. ત્યારથી, યમુના નદીમાં સતત શોધખોળ કામગીરી ચાલી રહી છે. સોમવારે, વધુ બે મૃતદેહ મળી આવ્યા હતા; એક મહિલાનો અને બીજો પુરુષનો. આ બે મૃતદેહ મળ્યા બાદ, કુલ મૃત્યુઆંક 15 થયો છે. એક ગુમ વ્યક્તિની શોધ હજુ પણ ચાલુ છે.

60 કલાકથી ચાલી રહ્યું છે રેસ્ક્યૂ: 10 એપ્રિલના રોજ બપોરે 3 વાગ્યે, વૃંદાવનમાં યમુના નદી પરના કેસી ઘાટ પર, પંજાબના લુધિયાણાથી આવેલા શ્રદ્ધાળુઓ નદીમાં હોડીની સવારી કરી રહ્યા હતા. અચાનક, જ્યારે પ્રવાહની વચ્ચે, સ્ટીમર પોન્ટૂન પુલ સાથે અથડાઈ અને પલટી ગઈ. ભક્તોની મદદ માટે બૂમો સાંભળીને, ડાઇવર્સ ઘટનાસ્થળે દોડી ગયા, અને NDRF, SDRF અને સેનાના કર્મચારીઓ 18 લોકોને બચાવવામાં સફળ રહ્યા. દરમિયાન, 10 લોકોના ઘટનાસ્થળે જ મોત થયા. હાલમાં, બચાવ ટીમો છેલ્લા 60 કલાકથી કામગીરીમાં રોકાયેલી છે. કહેવાઈ રહ્યું છે કે એક ગુમ વ્યક્તિ હજુ સુધી મળી નથી.

બે વ્યક્તિઓ સામે કેસ નોંધાયો: બોટ દુર્ઘટના બાદ, જિલ્લા વહીવટીતંત્રે બોટ ચાલક પપ્પુ ઉર્ફે દાઉજી અને કોન્ટ્રાક્ટર, નારાયણ શર્મા સામે બેદરકારીના આરોપસર કેસ નોંધીને કડક કાર્યવાહી કરી. બંને આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે અને જેલમાં મોકલી દેવામાં આવ્યા છે. આ ઘટનાની તપાસ જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ સ્તરે પણ કરવામાં આવી રહી છે. SP (ગ્રામીણ) સુરેશ ચંદ્ર રાવતે જણાવ્યું હતું કે, બચાવ ટીમોએ બોટ અકસ્માતમાં 18 લોકોના જીવ બચાવ્યા છે. રવિવારે ત્રણ મૃતદેહ મળી આવ્યા હતા અને સોમવારે બે વધુ મૃતદેહ મળી આવ્યા હતા. NDRF, SDRF અને ડાઇવર્સની મદદથી બાકીના ગુમ થયેલા વ્યક્તિઓને શોધવા માટેની કામગીરી ચાલુ છે.

