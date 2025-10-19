54 વર્ષ બાદ ધનતેરસ પર ખૂલ્યું મથુરાના બાંકે બિહારી મંદિરનું ભોંયરું, VIDEOમાં જુઓ અંદર શું મળ્યું
ભોંયરાના દરવાજા પરનું તાળું ખોલતા પહેલા, શુદ્ધ ઘીનો દીવો પ્રગટાવવામાં આવ્યો હતો અને લીમડાના પાન મૂકવામાં આવ્યા હતા.
Published : October 19, 2025 at 9:32 AM IST
મથુરા: વૃંદાવનના પ્રખ્યાત શ્રી ઠાકુર બાંકે બિહારી મંદિરનું ભોંયરું શનિવારે, 54 વર્ષ પછી ખોલવામાં આવ્યું. સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા રચાયેલી સમિતિના 11 સભ્યોની સામે ધાર્મિક પ્રાર્થના સમારોહ પછી ભોંયરું ખોલવામાં આવ્યું.
ભોંયરાના દરવાજા પરનું તાળું ખોલતા પહેલા, શુદ્ધ ઘીનો દીવો પ્રગટાવવામાં આવ્યો હતો અને લીમડાના પાન મૂકવામાં આવ્યા હતા. ભોંયરામાં એક સાપ પણ મળી આવ્યો હતો, અને તેને એક બોક્સમાં બંધ કરવામાં આવ્યો હતો.
મંત્રોચ્ચાર કર્યા પછી, ગોસ્વામી સમુદાયના એક પૂજારીએ બપોરે 1:30 વાગ્યે તાળું ખોલવાની તૈયારી શરૂ કરી હતી. જોકે, જ્યારે ભોંયરાની ચાવી ન મળી, ત્યારે ગેસ કટરથી દરવાજો કાપી નાખવામાં આવ્યો. દરવાજો ખુલતાની સાથે જ ધૂળના વાદળો ઉડ્યા. મંદિરના કર્મચારીઓ તેને સાફ કર્યા પછી, અધિકારીઓ ભોંયરામાં પ્રવેશ કર્યો સમગ્ર પ્રક્રિયાનો વીડિયો પણ રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યો હતો.
ભોંયરું અગાઉ 1971 માં ખોલવામાં આવ્યું હતું, અને ત્યારથી, તે સીલ કરવામાં આવ્યું છે અને ક્યારેય ખોલવામાં આવ્યું નથી. 1990માં ભોંયરું ખોલવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ તે નિષ્ફળ ગયો. એવું કહેવાય છે કે શેષનાગ પોતે ભોંયરુંનું રક્ષણ કરે છે.
અધિક જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ પંકજ મીણાએ જણાવ્યું હતું કે, બાંકે બિહારી મંદિરના ભોંયરાના દરવાજાનું તાળું 54 વર્ષ પછી શનિવારે ખોલવામાં આવ્યું હતું. સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા રચાયેલી સમિતિના નિર્દેશન હેઠળ, ભોંયરું ખોલીને સાફ કરવામાં આવ્યું હતું. ભોંયરામાં એક બોક્સ મળી આવ્યું હતું. ઘણા કલાકો સુધી ચાલેલી કામગીરી શનિવારે સાંજે 5 વાગ્યે રદ કરવામાં આવી હતી. ભોંયરામાં કંઈ મળ્યું નથી.
સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા ભોંયરું ખોલવા માટે 11 સભ્યોની સમિતિની રચના કરવામાં આવી છે. તેમાં નિવૃત્ત હાઇકોર્ટના ન્યાયાધીશ અશોક કુમાર, સિવિલ જજ જુનિયર ડિવિઝન, શિપ્રા દુબે, સિટી મેજિસ્ટ્રેટ, સીઓ સિટી, મંદિરના હિસાબી અધિકારી, વરિષ્ઠ પોલીસ અધિક્ષક, અધિક પોલીસ અધિક્ષક, જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ અને બાંકે બિહારી મંદિરના ચાર ગોસ્વામીઓનો સમાવેશ થાય છે.
મંદિર વ્યવસ્થાપનના શૈલેન્દ્ર ગોસ્વામીએ જણાવ્યું હતું કે બાંકે બિહારી મંદિરનું ભોંયરું સિવિલ જજ જુનિયર ડિવિઝનના નિર્દેશન હેઠળ ખોલવામાં આવ્યું હતું. દરમિયાન વિડીયોગ્રાફી કરવામાં આવી હતી. સમગ્ર પ્રક્રિયા દરમિયાન સમિતિના તમામ સભ્યો હાજર હતા. 1971માં ભોંયરામાં મળેલી વસ્તુઓ હવે ત્યાં નથી. કારણ કે મેનેજમેન્ટ સમિતિએ ભોંયરામાં મળેલી વસ્તુઓને બાંકે બિહારી મંદિરના સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાના લોકરમાં સંગ્રહિત કરી હતી.
બાંકે બિહારી મંદિરનો ભોંયરો ખોલવાનો નિર્ણય 29 સપ્ટેમ્બરના રોજ સુપ્રીમ કોર્ટમાં લેવામાં આવ્યો હતો. ત્યારબાદ, શુક્રવાર, 17 ઓક્ટોબરના રોજ, સમિતિના સચિવ અને જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ ચંદ્ર પ્રકાશ સિંહે ભોંયરો ખોલવાનો આદેશ જારી કર્યો. આ પછી, ભોંયરો ખોલવાની પ્રક્રિયા શરૂ થઈ.
બાંકે બિહારી મંદિરમાં આશરે 160 વર્ષ જૂનો ઠાકુરજીનો ખજાનો છે. તેથી, દરેક વ્યક્તિ જાણવા માંગે છે કે આ ખજાનામાં શું છે.
આ પણ વાંચો: