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મહારાષ્ટ્ર TET પેપર લીક કેસમાં માસ્ટરમાઇન્ડ બિજેન્દ્ર ગુપ્તાની ધરપકડ

પોલીસે મહારાષ્ટ્ર TET પેપર લીક કૌભાંડના કુખ્યાત માસ્ટરમાઇન્ડ બિજેન્દ્ર ગુપ્તાને બિહારમાં પકડી લીધો છે. લાંબા સમય પછી પોલીસ માટે આ એક મોટી સફળતા છે.

બિજેન્દ્ર ગુપ્તાની ધરપકડ
બિજેન્દ્ર ગુપ્તાની ધરપકડ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 25, 2026 at 10:48 AM IST

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પટણા: મહારાષ્ટ્ર શિક્ષક પાત્રતા પરીક્ષા (TET) પેપર લીક કેસના સંદર્ભમાં પોલીસે લાંબા સમયથી ફરાર મુખ્ય આરોપી બિજેન્દ્ર ગુપ્તાની ધરપકડ કરી છે. તેની સાથે અન્ય એક વ્યક્તિને પણ કસ્ટડીમાં લેવામાં આવ્યો છે. આ ધરપકડ પરીક્ષા કૌભાંડોની તપાસમાં મહત્વપૂર્ણ વળાંક લાવી શકે છે.

હાજીપુર સાયબર કાફે પર દરોડો: તપાસ દરમિયાન, 'ક્વિક ડિજિટલ સાયબર કાફે'નું નામ બહાર આવ્યું, જે 2009 થી વૈશાલી જિલ્લાના સહદેઈના રહેવાસી દ્વારા હાજીપુરમાં સંચાલિત હતું. આ માહિતીના આધારે, મહારાષ્ટ્ર STF એ 1 જુલાઈની રાત્રે કચહરી રોડ પર સ્થિત સાયબર કાફે પર દરોડો પાડ્યો.

કાફે ઓપરેટર અને બિજેન્દ્ર ગુપ્તા વચ્ચે કનેક્શન: ત્યારબાદ, કાફે ઓપરેટર સોનુ કુમાર સહિત ત્રણ લોકોની પૂછપરછ માટે અટકાયત કરવામાં આવી હતી. તપાસમાં સોનુ કુમાર અને કેસના કથિત માસ્ટરમાઇન્ડ, સમસ્તીપુરના રહેવાસી બિજેન્દ્ર ગુપ્તા વચ્ચેનો સંબંધ બહાર આવ્યો.

દરમિયાન, હાજીપુર પોલીસ સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે ધરપકડ કરાયેલા કાફે ઓપરેટર સોનુની કબૂલાત બાદ, પોલીસે દિલ્હીથી પવન કુમાર અને હરિયાણાથી હરિઓમ પાનુની ધરપકડ કરી હતી. આ બંને આરોપીઓ સમસ્તીપુર સ્થિત પરીક્ષા રેકેટના મુખ્ય સૂત્રધાર બિજેન્દ્ર ગુપ્તાના નજીકના સાથી છે.

માસ્ટરમાઇન્ડની પત્નીની પટનામાં ધરપકડ: બિહાર STF અને ભિવંડી પોલીસ (થાણે જિલ્લો, મહારાષ્ટ્ર) ની સંયુક્ત ટીમ - મહારાષ્ટ્ર TET પેપર લીક કેસની તપાસ કરી રહી છે - એ 1 જુલાઈના રોજ પટનાના અગમકુઆન પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં બિજેન્દ્ર ગુપ્તાની પત્નીની ધરપકડ કરી હતી.

કેસની પૃષ્ઠભૂમિ: 28 જૂને યોજાનારી મહારાષ્ટ્ર TET માટેનું પ્રશ્નપત્ર પરીક્ષાના આશરે 24 કલાક પહેલા લીક થઈ ગયું હતું. મહારાષ્ટ્ર TET માટે 4.28 લાખથી વધુ ઉમેદવારોએ નોંધણી કરાવી હતી. લીક થયા બાદ, મહારાષ્ટ્ર STF એ ભિવંડી સહિત અનેક સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા હતા અને બિહારથી અનેક આરોપીઓની ધરપકડ કરી હતી.

વિદ્યાર્થીઓના વિરોધ વચ્ચે એક મહત્વપૂર્ણ ધરપકડ: આ ધરપકડ એવા સમયે થઈ છે જ્યારે દેશભરમાં NEET અને અન્ય પરીક્ષાઓમાં પેપર લીક થવા અંગે વિદ્યાર્થીઓના વિરોધ પ્રદર્શનો તીવ્ર બની રહ્યા છે. દિલ્હીના જંતર મંતર સહિત વિવિધ શહેરોમાં, યુવાનો પરીક્ષા પ્રણાલીમાં સુધારા અને કૌભાંડોમાં સંડોવાયેલા લોકો સામે કડક કાર્યવાહીની માંગ કરી રહ્યા છે. તપાસ એજન્સીઓ દ્વારા આ ધરપકડને એક સકારાત્મક પગલું માનવામાં આવી રહ્યું છે.

મુખ્ય વિગતો જાહેર કરવા માટે પૂછપરછ: પોલીસ હવે બિજેન્દ્ર ગુપ્તાની વિગતવાર પૂછપરછ કરી રહી છે. એવી અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે કે આનાથી સમગ્ર TET પેપર-લીક નેટવર્ક, ઉપયોગમાં લેવાતી પદ્ધતિઓ અને તેમાં સામેલ કોઈપણ ઉચ્ચ સ્તરીય સમર્થન અંગેની માહિતી બહાર આવશે. આ મામલાની તપાસને વધુ વેગ મળવાની શક્યતા છે.

પરીક્ષા સુધારા માટે નવી માંગ: બિજેન્દ્ર ગુપ્તાની જેમ ધરપકડ કરવાથી વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓનો પરીક્ષા પ્રણાલીમાં વિશ્વાસ વધી શકે છે. જો કે, નિષ્ણાતો માને છે કે માત્ર ધરપકડથી સમસ્યાનો ઉકેલ આવશે નહીં; NTA જેવી સંસ્થાઓમાં પારદર્શિતા, સુરક્ષા અને તકનીકી મજબૂતાઈ સુનિશ્ચિત કરવા માટે નક્કર પગલાં લેવાની જરૂર છે.

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