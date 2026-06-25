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જમ્મૂ-કાશ્મીરમાં 45 વિદેશી આતંકવાદીઓ સક્રિય, અમરનાથ યાત્રા માટે સુરક્ષા ઘેરો મજબૂત કરાયો

અમરનાથ યાત્રા માટે કેન્દ્રીય દળોની 670 કંપનીઓ તૈનાત કરવામાં આવશે, જે એન્ટ્રી પૉઈન્ટથી ગુફા મંદિર સુધીના તમામ માર્ગો પર તૈનાત રહેશે. ગૌતમ દેબરૉયનો અહેવાલ...

અમરનાથ યાત્રા માટે કેન્દ્રીય દળોની 670 કંપનીઓ તૈનાત કરવામાં આવશે, જે એન્ટ્રી પૉઈન્ટથી ગુફા મંદિર સુધીના તમામ માર્ગો પર તૈનાત રહેશે. ગૌતમ દેબરૉયનો અહેવાલ...
અમરનાથ યાત્રા માટે કેન્દ્રીય દળોની 670 કંપનીઓ તૈનાત કરવામાં આવશે, જે એન્ટ્રી પૉઈન્ટથી ગુફા મંદિર સુધીના તમામ માર્ગો પર તૈનાત રહેશે. ગૌતમ દેબરૉયનો અહેવાલ... (ANI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 25, 2026 at 7:42 PM IST

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નવી દિલ્હી: વાર્ષિક અમરનાથ યાત્રા 3 જુલાઈથી શરૂ થવાની છે. આને ધ્યાનમાં રાખીને, જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં સુરક્ષા વ્યવસ્થા કડક કરવામાં આવી છે, યાત્રાળુ માર્ગો પર બહુ-સ્તરીય સુરક્ષા વ્યવસ્થા લાગુ કરવામાં આવી છે. સુરક્ષા એજન્સીઓને ડઝનબંધ વિદેશી આતંકવાદીઓની હાજરી અને ધાર્મિક યાત્રાને વિક્ષેપિત કરવાના સંભવિત પ્રયાસો અંગે ગુપ્ત માહિતી મળી છે.

સુરક્ષા એજન્સીઓ પાસેથી મળેલી માહિતી અનુસાર, હાલમાં જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં આશરે 45 વિદેશી આતંકવાદીઓ સક્રિય છે. એવું માનવામાં આવે છે કે તેમાંથી 36 અમરનાથ યાત્રા માર્ગ પર અરાજકતા ફેલાવવાનું કાવતરું ઘડી રહ્યા છે, જેના કારણે અધિકારીઓને આ બે મહિના લાંબી યાત્રા માટે સુરક્ષા વ્યવસ્થાને નોંધપાત્ર રીતે મજબૂત બનાવવાની ફરજ પડી છે.

અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, ગુપ્તચર મૂલ્યાંકનથી જાણવા મળે છે કે, આતંકવાદીઓ જૈશ-એ-મોહમ્મદ અને લશ્કર-એ-તૈયબા સાથે જોડાયેલા છે, અને અહેવાલો સૂચવે છે કે તેઓએ અફઘાનિસ્તાન સરહદ પર સ્થિત શિબિરોમાં તાલીમ લીધી છે.

કોઈપણ સંભવિત ખતરાનો સામનો કરવા માટે, સુરક્ષા એજન્સીઓએ અમરનાથ યાત્રા રૂટ પર એક કિલોમીટરના અંતરે સેન્ટ્રલ રિઝર્વ પોલીસ ફોર્સ (CRPF) ના મોબાઇલ કેમ્પ સ્થાપવાનો નિર્ણય લીધો છે. આ પગલાનો હેતુ ઝડપી પ્રતિભાવ ક્ષમતાઓ વધારવા અને યાત્રા કોરિડોરમાં સતત દેખરેખ સુનિશ્ચિત કરવાનો છે.

કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રાલયે યાત્રા માટે સેન્ટ્રલ સશસ્ત્ર પોલીસ ફોર્સ (CAPF) ની 670 કંપનીઓ તૈનાત કરવાની મંજૂરી આપી છે. આ કર્મચારીઓ લખનપુર પ્રવેશ બિંદુથી અમરનાથ ગુફા મંદિર સુધીના વ્યૂહાત્મક સ્થળોએ તૈનાત રહેશે; વધુમાં, કેન્દ્રીય દળોને બેઝ કેમ્પ, ટ્રાન્ઝિટ રૂટ અને સંવેદનશીલ સ્થળોએ તૈનાત કરવામાં આવશે.

સુરક્ષા અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે તૈનાત યોજના યાત્રાળુઓ માટે બહુ-સ્તરીય સુરક્ષા પૂરી પાડવા માટે રચાયેલ છે, જેમાં સેના પર્વતીય ભૂપ્રદેશ, જંગલ વિસ્તારો અને જાહેર પરિવહન દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતા રસ્તાઓ પર હાજરી જાળવી રાખશે. ઉચ્ચ વિસ્તારોમાં, જ્યાં આતંકવાદીઓ અને તેમના જમીન પરના સમર્થકો દ્વારા કાવતરાં ઘડવાનું જોખમ છે, ત્યાં દેખરેખ કામગીરી અને વિસ્તાર પ્રભુત્વ કવાયતો પણ તીવ્ર બનાવવામાં આવી છે.

સ્થાનિક સહાયકોની ધરપકડ

ગુપ્તચર અહેવાલો દર્શાવે છે કે સ્થાનિક સહાયકો - જેમને 'ઓવરગ્રાઉન્ડ વર્કર્સ' (OGW) તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, વિદેશી આતંકવાદીઓને લૉજિસ્ટિક્સ અને આવનજાવનમાં મદદ કરી રહ્યા છે. જવાબમાં, સુરક્ષા એજન્સીઓએ જમ્મુ અને કાશ્મીર પોલીસ સાથે સંકલનમાં, ઘણા સંવેદનશીલ વિસ્તારોમાં સતત શોધ કામગીરી અને પૂછપરછ અભિયાન શરૂ કર્યું છે. તાજેતરના ઓપરેશન્સમાં શંકાસ્પદ OGW ની ધરપકડ અને શસ્ત્રો અને દારૂગોળો જપ્ત કરવામાં આવ્યો હોવાના અહેવાલ છે.

આતંકવાદીઓની મુખ્ય માર્ગો સુધી પહોંચવાની સંભાવના ઓછી

વરિષ્ઠ અધિકારીઓ જણાવે છે કે, આતંકવાદી જૂથો અમરનાથ યાત્રાને પ્રતીકાત્મક લક્ષ્ય તરીકે જુએ છે પરંતુ યાત્રાધામની આસપાસની સુરક્ષા પરિમિતિ એટલી હદે મજબૂત બનાવવામાં આવી છે કે ઘૂસણખોરોની મુખ્ય માર્ગો સુધી પહોંચવાની શક્યતા ઓછી છે.

અમરનાથ યાત્રા 3 જુલાઈથી 28 ઓગસ્ટ દરમિયાન યોજાવાની છે. અધિકારીઓનો અંદાજ છે કે આ વાર્ષિક યાત્રામાં 3.5 લાખથી વધુ યાત્રાળુઓ ભાગ લઈ શકે છે. નાગરિક વહીવટ, સુરક્ષા દળો અને આપત્તિ પ્રતિભાવ એજન્સીઓ પરંપરાગત અને વૈકલ્પિક બંને માર્ગો પર યાત્રાળુઓની સલામત હિલચાલ સુનિશ્ચિત કરવા માટે સાથે મળીને કામ કરી રહી છે.

અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, યાત્રા દરમિયાન સતત દેખરેખ, ગુપ્ત માહિતી શેરિંગ અને ઝડપી પ્રતિભાવ ટીમો હાઇ એલર્ટ પર રાખવામાં આવશે, જે પ્રવર્તમાન સુરક્ષા પડકારો છતાં યાત્રા શાંતિપૂર્ણ રીતે યોજવા પર સરકારનું ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે તે દર્શાવે છે.

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