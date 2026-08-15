અરુણાચલ પ્રદેશ: વાદળ ફાટવાના કારણે ભારે ભૂસ્ખલન અને પૂર, ચારના મોત; પાંચ સૈન્ય જવાન ગુમ
અરૂણાચલ પ્રદેશમાં વાદળ ફાટ્યા બાદ ભૂસ્ખલન અને પૂરથી ચાર લોકોના મોત થયા છે.
Published : August 15, 2026 at 4:20 PM IST
તેજપુર/ઇટાનગર: અરૂણાચલ પ્રદેશના દિબાંગ ઘાટી જિલ્લામાં ભારે વરસાદને કારણે આવેલા પૂરમાં સેનાના બે કામચલાઉ આર્મી કેમ્પ ધોવાઇ ગયા હતા અને ઉપલા સુબાનસિરી જિલ્લામાં એક રોડ બાંધકામ સ્થળે ભૂસ્ખલનમાં ચાર લોકોના મોત થયા હતા.
પૂર્વ અરુણાચલ પ્રદેશના દિબાંગ ઘાટીમાં અનીનીના પશુપાની વિસ્તારમાં વાદળ ફાટવાના કારણે ભારે ભૂસ્ખલન થયું હતું, જેના કારણે અસરગ્રસ્ત વિસ્તાર ડૂબી ગયો હતો. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે ઘણા લોકો કાટમાળ નીચે દટાયા હતા. આ ઘટનામાં તાડુ બાકી, તાજી રાય, માર્કોશ બાસુમાતરી અને બાબુલ અલી સહિત ચાર લોકોના મોતના અહેવાલ છે. અચાનક આવેલા પૂરમાં સાત સૈન્ય જવાનો વહી ગયા હતા; બેને બચાવી લેવામાં આવ્યા હતા, જ્યારે પાંચ હજુ પણ ગુમ છે.
ભારે વરસાદ, મુશ્કેલ વિસ્તાર અને પાણી ભરવા છતા ઓપરેશનને મજબૂત કરવા માટે આસપાસની ચોકીઓ અને બચાવ ટીમ મોકલવામાં આવી છે. તેજપુર ડિફેન્સના પ્રવક્તા લેફ્ટનન્ટ કર્નલ અતુલ શ્રીધરને કહ્યું કે ભૂસ્ખલનમાં ફસાયેલા અથવા પ્રભાવિત લોકોને શોધવા અને બહાર કાઢવા માટે એક કોઓર્ડિનેટ સર્ચ અને રેસક્યુ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું.
Anini, Arunachal Pradesh: A cloudburst in the Pashu Pani area of Anini around 4:45 pm on August 14 triggered a massive landslide, submerging the affected area. Two soldiers were rescued during immediate operations, while multiple teams from nearby posts joined the search and… pic.twitter.com/nnvlLRZNTL— IANS (@ians_india) August 15, 2026
બચાવનો પ્રયાસ મજબૂત કરવા અને જ્યાં પણ જરૂરી હોય, તરત જ તબીબી મદદ માટે સેના વિમાન સંસાધન પણ તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે. સ્થાનિક સુત્રોના અનુસાર આ ઘટના આંતરરાષ્ટ્રીય બોર્ડર અંધેરીલા પાસે બની હતી જ્યાં આર્મી અને IPBP કેમ્પ પ્રભાવિત થયા હતા.
સુરક્ષા દળ રેસ્કયુ અને રાહત ઓપરેશનને પ્રાથમિકતા પર કરવા માટે તમામ ઉપલબ્ધ જનશક્તિ અને સંસાધનનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે. સ્થિતિનું આકલન થયા બાદ વધુ જાણકારી મળવાની આશા છે.
Itanagar, Arunachal Pradesh | Army personnel went missing in a flash flood incident in Arunachal Pradesh's Dibang Valley. Multiple rescue teams were rushed from neighbouring posts, which braved inclement weather and inundation to reach the site and join the rescue operations.…— ANI (@ANI) August 15, 2026
દરમિયાન, અપર સુબાનસિરી જિલ્લાના જિલ્લા આપત્તિ વ્યવસ્થાપન અધિકારી રોન્યા માર્બોમના જણાવ્યા અનુસાર, 14 ઓગસ્ટની સાંજે અપર સુબાનસિરી જિલ્લામાં કેઓજારિંગ-બાયચિંગ રોડની જગ્યાએ ભારે વરસાદને કારણે ભૂસ્ખલનની ઘટનામાં કેટલાક લોકોના માર્યા જવાની આશંકા છે. કેટલાક અન્ય હજુ પણ કાટમાળમાં ફસાયેલા છે. શોધ અને બચાવ અભિયાન ચાલી રહ્યું છે.
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