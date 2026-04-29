ગાઝિયાબાદની એક બહુમાળી ઈમારતમાં ભીષણ આગ, અનેક લોકો ફસાયા, ફાયર વિભાગની ટીમ ઘટના સ્થળે

આગ ફાટી નીકળવાથી લોકોમાં નાસભાગ મચી ગઈ ફ્લેટમાં ફસાયેલા રહેવાશીઓ મદદ માટે બુમો પાડવા લાગ્યા હતાં.

ગાઝિયાબાદની એક બહુમાળી ઈમારતમાં ભીષણ આગ
ગાઝિયાબાદની એક બહુમાળી ઈમારતમાં ભીષણ આગ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 29, 2026 at 9:37 AM IST

ઉત્તરપ્રદેશ: ગાઝિયાબાદના ઇન્દિરાપુરમ વિસ્તારમાં આવેલી ગૌર ગ્રીન એવન્યુ સોસાયટીમાં આવેલી એક બહુમાળી ઈમારતમાં અચાનક ભીષણ આગ લાગી. આ આગ આઠમા માળે લાગી. થોડા જ સમયમાં આગ ઝડપથી પ્રસરી ગઈ અને તેને વિકરાળ સ્વરૂપ ધારણ કર્યુ. સોસાયટી સંકુલમાં કુલ 13 માળની ઈમારતો છે. આગ ફાટી નીકળવાથી લોકોમાં નાસભાગ મચી ગઈ આગ લાગતા જ સાવચેતીના પગલા તરીકે સોસાયટીનો વીજ પુરવઠો કાપી નાખવામાં આવ્યો હતો, જેના પરિણામે સોસાયટીની લિફ્ટ બંધ થઈ ગઈ હતી. ઉપરના માળે ફસાયેલા રહેવાસીઓ ચીસો પાડવા લાગ્યા અને મદદ માટે બૂમો પાડવા લાગ્યા.

પરિસ્થિતિની ગંભીરતાને ઓળખીને, સોસાયટી મેનેજમેન્ટે તાત્કાલિક ફસાયેલા રહેવાસીઓને બહાર કાઢવાનું શરૂ કર્યું અને ફાયર વિભાગને જાણ કરી. હાલમાં, ફાયર વિભાગની એક ટીમ ઘટનાસ્થળે હાજર છે, અને રાહત અને બચાવ કામગીરી ચાલી રહી છે.

ચીફ ફાયર ઓફિસર રાહુલ પાલને જણાવ્યું હતું કે, ફાયર વિભાગની ટીમ આગ ઓલવવા માટે સક્રિયપણે કામ કરી રહી છે, અને ટૂંક સમયમાં આગ કાબુમાં આવી જવાની અપેક્ષા છે.

સંપાદકની પસંદ

