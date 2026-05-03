દિલ્હીના વિવેક વિહારમાં ચાર માળની ઇમારતમાં ભીષણ આગ, 9 લોકોના મોત, અસંખ્ય ઈજાગ્રસ્ત
ફાયર કંટ્રોલ રૂમને સવારે 3:48 વાગ્યે આગ લાગવાની માહિતી મળી હતી, જેના કારણે તાત્કાલિક રાહત અને બચાવ કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી હતી.
Published : May 3, 2026 at 9:05 AM IST
નવી દિલ્હી: રવિવારે વહેલી સવારે શાહદરા જિલ્લાના વિવેક વિહાર વિસ્તારમાં ચાર માળની ઇમારતમાં ભીષણ આગ લાગવાથી ભાગદોડ મચી ગઈ. ફાયર કંટ્રોલ રૂમને સવારે 3:48 વાગ્યે આગ લાગવાની જાણ મળી હતી, જેના કારણે તાત્કાલિક રાહત અને બચાવ કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી હતી. આગની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને, 14 ફાયર ટેન્ડર ઘટનાસ્થળે મોકલવામાં આવ્યા હતા. ભારે પ્રયાસો બાદ, સવારે 6:25 વાગ્યે આગ પર કાબુ મેળવી લેવામાં આવ્યો હતો; જોકે, શોધખોળ કામગીરી સતત ચાલી રહી છે.
ફાયર ફાઇટર અને સ્થાનિક પોલીસ ટીમોએ ઇમારતમાં ફસાયેલા લોકોને બહાર કાઢવા માટે કામગીરી હાથ ધરી હતી. અત્યાર સુધીમાં, લગભગ એક ડઝન લોકો ઈજાગ્રસ્ત થયા છે અને તેમને નજીકની હોસ્પિટલોમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. કેટલાક ઈજાગ્રસ્તોની સ્થિતિ ગંભીર હોવાનું જાણવા મળી રહ્યું છે. દરમિયાન, કાટમાળમાંથી અત્યાર સુધી ચાર મૃતદેહો મળી આવ્યા છે, તેમની ઓળખ હજુ સુધી થઈ શકી નથી.
Delhi: DCP Shahdara, Rajendra Prasad Meena says, " early in the morning around 4 a.m., a call was received about a fire. fire tenders and local police were immediately rushed to the spot. it took about two hours to bring the fire under control, after which search operations were… pic.twitter.com/YgrbySaJmB— IANS (@ians_india) May 3, 2026
ઘટના અંગે મીડિયાને માહિતી આપતા, ડીસીપી શાહદરા આર.પી. મીણાએ જણાવ્યું હતું કે, આગ લાગવાની જાણ થતાં જ, પોલીસ અને અન્ય વહીવટી એજન્સીઓ તાત્કાલિક દોડી આવી હતી. તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે પ્રાથમિકતા ફસાયેલા લોકોને સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢવાની અને ઘાયલોને શક્ય તેટલી વહેલી તકે તબીબી સારવાર પૂરી પાડવાની છે.
આગ લાગવાનું ચોક્કસ કારણ જાણી શકાયું નથી, જોકે શોર્ટ સર્કિટ પ્રાથમિક કારણ હોવાની આશંકા છે. તપાસ એજન્સીઓ ઘટનાસ્થળે હાજર છે, અને સમગ્ર ઘટનાની સંપૂર્ણ તપાસ ચાલી રહી છે.
સ્થાનિક રહેવાસીઓના મતે, આગ એટલી ઝડપથી ફેલાઈ હતી કે લોકોને પ્રતિક્રિયા આપવાની તક પણ મળી ન હતી. વહીવટીતંત્રે સાવચેતીના પગલા તરીકે આસપાસના વિસ્તારોને ખાલી કરાવી દીધા છે અને લોકોને ઘટના સ્થળથી દૂર રહેવા અપીલ કરી છે. રાહત અને બચાવ કામગીરી હાલમાં ચાલુ છે, અને એવી આશંકા છે કે હજુ પણ કેટલાક લોકો કાટમાળ નીચે ફસાયેલા હોઈ શકે છે.