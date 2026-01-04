કેરળ: ત્રિશૂર રેલ્વે સ્ટેશનના પાર્કિંગ વિસ્તારમાં ભીષણ આગ લાગી, જેમાં 500 ટુ-વ્હીલર બળીને ખાખ થઈ ગયા
Published : January 4, 2026 at 3:48 PM IST
ત્રિશૂર (કેરળ) : કેરળના ત્રિશૂર રેલ્વે સ્ટેશનના પાર્કિંગ વિસ્તારમાં રવિવારે ભીષણ આગ લાગી હતી. આ ઘટનામાં લગભગ 500 ટુ-વ્હીલર બળીને ખાખ થઈ ગયા હતા.
ફાયર અને રેસ્ક્યુ સર્વિસના અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, પાર્કિંગ વિસ્તારમાં સવારે 6:20 વાગ્યે આગ લાગી હતી. ફાયર બ્રિગેડને સવારે 6:40 વાગ્યે ઘટનાની જાણ થઈ હતી.
આગ લાગવાનું ચોક્કસ કારણ જાણી શકાયું નથી, પરંતુ એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે ટુ-વ્હીલર પર પડતા ઇલેક્ટ્રિક લાઇનમાંથી નીકળેલા તણખાને કારણે આગ લાગી હતી.
પાર્કિંગમાં અંદાજિત 500 ટુ-વ્હીલર પાર્ક કરવામાં આવ્યા હતા. અકસ્માતમાં મોટાભાગના વાહનો બળીને ખાખ થઈ ગયા હતા. આગ વધુ ફેલાતાં પાંચ ફાયર એન્જિન ઘટનાસ્થળે તૈનાત કરવામાં આવ્યા હતા.
આ ઉપરાંત, આગને રેલ્વે સ્ટેશન પ્લેટફોર્મ સુધી ન ફેલાય તે માટે જરૂરી પગલાં લેવામાં આવ્યા હતા. અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, આગ લાગવાના સ્થળની નજીક રેલ્વે લાઇન પર એક એન્જિન પાર્ક કરવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ રેલ્વેએ એન્જિનને કોઈ નુકસાન થયું હોવાની પુષ્ટિ કરી નથી.
આગને કારણે ટુ-વ્હીલર તેમજ આખા શેડને ભારે નુકસાન થયું હતું, જે ટીન શીટથી ઢંકાયેલું હતું. ફાયર અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, પોલીસ અને રેલ્વે અધિકારીઓએ આગનું કારણ નક્કી કરવા માટે તપાસ શરૂ કરી છે.
થ્રિસુર પશ્ચિમ પોલીસે કેસ નોંધીને તપાસ શરૂ કરી છે. FIR મુજબ, આગમાં આશરે 500 ટુ-વ્હીલર બળીને ખાખ થઈ ગયા હતા. રાજ્ય પોલીસ વડા આર.એ. ચંદ્રશેખરે પણ ઘટનાસ્થળની મુલાકાત લીધી હતી.
તેમણે કહ્યું કે આ ઘટનાને ધ્યાનમાં રાખીને, કેરળમાં પેઇડ પાર્કિંગ સુવિધાઓનું ફાયર ઓડિટ કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. ચંદ્રશેખરે એમ પણ કહ્યું કે પ્રારંભિક અહેવાલો સૂચવે છે કે આગ ઇલેક્ટ્રિકલ લાઇનમાંથી નીકળેલા તણખાને કારણે લાગી શકે છે, પરંતુ તેની પુષ્ટિ કરવા માટે તપાસની જરૂર છે. મહેસૂલ મંત્રી કે. રાજને પણ પરિસ્થિતિનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે ઘટનાસ્થળની મુલાકાત લીધી હતી.
