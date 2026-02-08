ETV Bharat / bharat

દિલ્હીમાં આગનું તાંડવ, કોર્પોરેશનના વેરહાઉસમાં ભીષણ આગ, અસંખ્ય વાહનો બળીને ખાખ

દિલ્હીના શાહદરામાં MCDના વેરહાઉસમાં પાર્ક કરેલા 40 વાહનો બળીને રાખ થઈ ગયા, જેના કારણે વિસ્તારમાં ચકચાર મચી ગયો.

કોર્પોરેશનના વેરહાઉસમાં ભીષણ આગ
કોર્પોરેશનના વેરહાઉસમાં ભીષણ આગ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 8, 2026 at 7:29 AM IST

1 Min Read
નવી દિલ્હી: શનિવારે રાત્રે દિલ્હીના શાહદરા વિસ્તારમાં શાહદરા ફ્લાયઓવર નીચે આવેલા MCD વેરહાઉસમાં ભીષણ આગ ફાટી નીકળતાં લોકોમાં ભયનો માહોલ છવાઈ ગયો. રાત્રે 8:30 વાગ્યાની આસપાસ અચાનક જ આગની જ્વાળાઓ અને કાળા ધુમાડાના ગોટેગોટા નીકળ્યા, જેનાથી સમગ્ર વિસ્તાર ઘેરાઈ ગયો. આગ એટલી પ્રચંડ હતી કે થોડીવારમાં જ વેરહાઉસમાં પાર્ક કરેલા ડઝનબંધ વાહનો આગની લપેટમાં આવી ગયા અને રાખ થઈ ગયા.

ફ્લાયઓવર નીચેથી પસાર થતા લોકોએ આગ જોઈ, ત્યારે નાસભાગ જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ. કાળા ધુમાડાના ગોટા ઘણા કિલોમીટર દૂરથી દેખાઈ રહ્યા હતા, જેનાથી આસપાસની વસાહતોમાં ગભરાટ ફેલાઈ ગયો. લોકોએ તાત્કાલિક પોલીસ અને ફાયર વિભાગને જાણ કરી.

આઠ વાહનોએ આગ પર કાબુ મેળવ્યો

ગીતા કોલોની ફાયર ડિપાર્ટમેન્ટના અધિકારી અનૂપે જણાવ્યું કે, કંટ્રોલ રૂમને રાત્રે 8:36 વાગ્યે આગ લાગવાની જાણ થઈ હતી. તાત્કાલિક એક ફાયર એન્જિન મોકલવામાં આવ્યું હતું. રાત્રે 9:05 વાગ્યા સુધીમાં, આગને ચાર શ્રેણીઓમાં વર્ગીકૃત કરવામાં આવી હતી અને આઠ ફાયર એન્જિન ઘટનાસ્થળે મોકલવામાં આવ્યા હતા.

40 જેટલાં વાહનો બળીને ખાખ

લગભગ દોઢ કલાકની ભારે જેહમત બાદ, આગ પર કાબુ મેળવી લેવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ ત્યાં સુધીમાં મોટું નુકસાન થઈ ચૂક્યું હતું. પ્રાથમિક માહિતી અનુસાર, આગમાં આશરે 40 વાહનો સંપૂર્ણપણે નાશ પામ્યા. આ બધા વાહનોને ટ્રાફિક ઉલ્લંઘન બદલ MCD દ્વારા જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા અને વેરહાઉસમાં પાર્ક કરવામાં આવ્યા હતા. સદનસીબે, કોઈ જાનહાનિ થઈ નથી.

આગના કારણની તપાસ

જોકે, આ ઘટનાએ દિલ્હી મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના સલામતી પગલાં પર ગંભીર પ્રશ્નો ઉભા કર્યા છે. સ્થાનિક લોકોનું કહેવું છે કે ખુલ્લા ફ્લાયઓવર નીચે મોટી સંખ્યામાં જપ્ત કરાયેલા વાહનોનો સંગ્રહ કરવો અત્યંત જોખમી છે. વેરહાઉસમાં પૂરતા અગ્નિશામકના પગલાં કેમ ન હતા તે અંગે પણ પ્રશ્નો ઉભા થઈ રહ્યા છે. પોલીસ અને મ્યુનિસિપલ વહીવટીતંત્રે આગના કારણની તપાસ શરૂ કરી છે.

