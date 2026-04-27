દિલ્હીમાં પ્લાસ્ટિકના ગોદામમાં લાગી ભીષણ આગ, એક ફાયરકર્મી ઈજાગ્રસ્ત
પ્લાસ્ટિકનો સામાન હોવાના કારણે આગ વિકરાળ બની અને જોતજોતામાં આખા ગોદામમાં આગ પ્રસરી ગઈ.
Published : April 27, 2026 at 7:25 AM IST
નવી દિલ્હી: રાષ્ટ્રીય રાજધાની દિલ્હીના અમન વિહાર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં આવતા કરણ વિહાર વિસ્તારમાંથી મોટી દુર્ઘટના સામે આવી છે. જ્યાં પ્લાસ્ટિકના એક ગોદામમાં ભીષણ આગ લાગવાથી વિસ્તારમાં ચકચાર મચી ગઈ છે. આગ એટલી ઝડપથી ફેલાઈ ગઈ કે થોડીવારમાં તે વિકરાળ આગમાં ફેરવાઈ ગઈ. ઘટનાના અહેવાલ મળતા જ, ફાયર વિભાગ અને પોલીસ વહીવટીતંત્ર ઘટનાસ્થળે દોડી ગયા હતા અને આગને કાબૂમાં લેવાના પ્રયાસો શરૂ કર્યા હતા. ઘટના દરમિયાન એક ફાયર ફાઇટર ઈજાગ્રસ્ત થયો હતો અને તેને સારવાર માટે નજીકની હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યો.
ગોદામમાં પ્લાસ્ટિકના સામાન હોવાને કારણે, આગ વિકરાળ બની અને આખા ગોદામને ગણતરીની મિનિટોમાં આગનો ગોળો બનાવી દીધો. થોડી જ વારમાં આગની જ્વાળાઓ પણ વિકરાળ થવા લાગી અને આસપાસના વિસ્તારમાં ધુમાડાના ગોટેગોટા પ્રસરતા જોવા મળ્યા. આગની તીવ્રતાને જોતા, એક ડઝન ફાયર ટેન્ડર ઘટનાસ્થળે મોકલવામાં આવ્યા.
Delhi: A fire broke out in the Aman Vihar area. The fire department is making efforts to bring the blaze under control. Police and ambulance services are also present at the spot. One firefighter has been injured during the rescue operation pic.twitter.com/Hptdi5F5XJ— IANS (@ians_india) April 26, 2026
અગ્નિશામકો આગને કાબુમાં લેવા માટે ભારે જહેમત ઉઠાવી. સાવચેતીના પગલા તરીકે, આસપાસના રહેવાસીઓને સલામત સ્થળોએ જવાની સલાહ આપવામાં આવી. સમગ્ર વિસ્તારને ઘેરી લેવામાં આવ્યો છે, અને સુરક્ષીત કામગીરી કરવામાં આવી. આગ લાગવાનું ચોક્કસ કારણ હજુ સુધી જાણી શકાયું નથી, જોકે પ્રારંભિક સંકેતો શોર્ટ સર્કિટ કે બેદરકારી તરફ ઈશારો કરે છે.
સદભાગ્યે, અત્યાર સુધી કોઈ જાનહાનિના અહેવાલ નથી; જોકે, પરિસ્થિતિ ગંભીર છે. વહીવટીતંત્ર સમગ્ર પરિસ્થિતિ પર નજીકથી નજર રાખી રહ્યું છે, અને આગના કારણોની તપાસ શરૂ કરી દેવામાં આવી છે.