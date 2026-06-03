દિલ્હી: માલવીય નગરની રેસ્ટોરન્ટમાં ભીષણ આગ, 10 લોકોના મોત
દિલ્હીમાં બુધવાર સવારે માલવીય નગર વિસ્તારમાં આવેલી એક જાણીતી રેસ્ટોરન્ટમાં અચાનક ભીષણ આગ લાગી હતી
Published : June 3, 2026 at 12:25 PM IST
નવી દિલ્હી: દેશના પાટનગર દિલ્હીમાં ફરી આગની ઘટના બની છે. બુધવાર સવારે માલવીય નગર વિસ્તારમાં આવેલી એક જાણીતી રેસ્ટોરન્ટમાં અચાનક ભીષણ આગ લાગી હતી. આગ એટલી વિકરાળ હતી કે સંપૂર્ણ બેઝમેન્ટ તેની ચપેટમાં આવી ગયું હતું. આ ઘટનામાં 10 લોકોના મોત થયા છે.
દુર્ઘટનાના સમયે રેસ્ટોરન્ટના બેઝમેન્ટમાં કેટલાક લોકો હાજર હતા જે ધુમાડામાં ફસાઇ ગયા હતા. બનાવની જાણ થતા જ દિલ્હી ફાયર સર્વિસ (DFS)ની ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી અને ત્રણ લોકોને સુરક્ષિત બહાર કાઢી બચાવી લીધા હતા. આ ઘટનામાં ત્રણ લોકો બેભાન થઇ ગયા હતા તેમને સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. ત્રણ લોકો આફ્રિકાના હોવાનું જાણવા મળે છે.
#WATCH | दिल्ली: आज मालवीय नगर के एक रेस्टोरेंट में आग लग गई। दिल्ली अग्निशमन सेवा (DFS) को सुबह 09:45 बजे इसकी सूचना मिली। DFS के कर्मचारियों ने बेसमेंट से तीन लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला और CATS एम्बुलेंस से उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया। नेहरू प्लेस (NRN) फायर स्टेशन के… https://t.co/FjeeYglXw3 pic.twitter.com/8Hzdij65vF— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 3, 2026
સવારે સવારે લાગી આગ
દિલ્હી ફાયર સર્વિસના ચીફ ફાયર ઓફિસર એકે માલિક અનુસાર, આ દુર્ઘટના માલવીય નગર સ્થિત લેમન ગ્રીન રેસ્ટોરન્ટમાં બની હતી. સવારે આશરે 8:51 વાગ્યે ફાયર વિભાગને રેસ્ટોરન્ટમાં આગ લાગી હોવાની સૂચના મળી હતી. શરૂઆતમાં ઘટનાની ગંભીરતાને જોતા વિભાગ દ્વારા તરત જ 2 વોટર ટેન્ડર, 2 વોટર બ્રાઉઝર, 1 ક્લિક રિએક્શન વ્હિકલ, 1 મલ્ટીપર્પઝ અને 1 બ્રીધિંગ ઓપરેટ્સ સેટ ગાડીને ઘટનાસ્થળે રવાના કરવામાં આવી હતી.
શરૂઆતના ટર્નઆઉટમાં એડીઓ સંતોષ, એસટીઓ ફૂલ સિંહ,એસટીઓ નરેન્દ્ર અને એસઓ રાકેશ જેવા સીનિયર અધિકારીઓએ કમાન સંભાળી હતી પરંતુ ગણતરીની મિનિટોમાં જ વિભાગને એક બાદ એક કેટલાક કોલ્સ મળવા લાગ્યા હતા જે બાદ સ્પષ્ટ થયું કે આગે ઘણું વિકરાળ રૂપ ધારણ કર્યું છે. સવારે 8:55 વાગ્યે સફદરજંગના STO મનોજના નેતૃત્ત્વમાં વધારાની ફાયરની ગાડીઓ ઘટનાસ્થળે મોકલવામાં આવી હતી. સ્થિતિ બગડતા જોઇ સવારે 9:16 વાગ્યે એસટીએ નરેન્દ્ર દ્વારા MAKE-4નો મેસેજ વાયરલેસ પર ફ્લેશ કરવામાં આવ્યો હતો.
#WATCH | दिल्ली | दिल्ली पुलिस के अनुसार, मालवीय नगर के एक रेस्टोरेंट में लगी आग की घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है।— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 3, 2026
वीडियो घटनास्थल से हैं। https://t.co/qCltQYSbZN pic.twitter.com/EB15gBj8J2
10 ગાડીઓએ સંભાળી કમાન
આગનું વિકરાળ રૂપ જોતા ઘટનાસ્થળે 10 ફાયર વિભાગની ગાડીઓ પહોંચી હતી. આ રેસક્યૂ ઓપરેશનને સફળ બનાવવા માટે ફાયર વિભાગના ઉચ્ચ અધિકારી ADO સંતોષ, ADO સરબજીત, STO ફૂલ સિંહ, STO નરેન્દ્ર, STO મનોજ અને SO રાકેશ ખુદ મેદાનમાં ઉતર્યા હતા.
ફાયર વિભાગના ઉચ્ચ અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે, ફાયર વિભાગના કર્મચારીઓએ સૂઝબુઝથી રેસ્ટોરન્ટના બેઝમેન્ટમાં ફસાયેલા 3 લોકોને સુરક્ષિત બહાર કાઢ્યા હતા. ધુમાડાને કારણે ત્રણ લોકોની સ્થિતિ બગડી હતી અને તેમણે એમ્બ્યુલન્સમાં નજીકની હોસ્પિટલમાં પહોંચાડવામાં આવ્યા હતા.
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