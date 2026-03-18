દિલ્હીના પાલમ વિસ્તારમાં આવેલી ઈમારતમાં ભીષણ આગ, 8 લોકોના મોત
દિલ્હીના પાલમ વિસ્તારમાં ભીષણ આગ લાગી. કેટલાક લોકો આગમાં ફસાયા છે, અને તેમને બચાવવા માટે બચાવ કામગીરી ચાલી રહી છે.
Published : March 18, 2026 at 11:35 AM IST
નવી દિલ્હી: રાજધાની દિલ્હીના પાલમ વિસ્તારમાં બુધવારે સવારે એક રહેણાંક મકાનમાં ભીષણ આગ લાગી હતી, જેના કારણે લોકોમાં ભયનો માહોલ ફેલાયો હતો. આગની માહિતી મળતા જ ફાયર અને પોલીસની ટીમો તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે દોડી ગઈ હતી અને બચાવ કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી હતી.
ફાયર વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, સવારે લગભગ 7 વાગ્યે પાલમ મેટ્રો સ્ટેશન નજીક લેન નંબર 2 માં સ્થિત એક મકાનમાં આગ લાગી હોવાનો ફોન આવ્યો હતો. માહિતી મળતાં જ, 30 ફાયર ટેન્ડર તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે મોકલવામાં આવ્યા હતા. આગ એટલી ઝડપથી ફેલાઈ ગઈ હતી કે કેટલાક લોકો ઇમારતની અંદર ફસાયેલા હોવાની આશંકા છે. અગ્નિશામકો આગને કાબુમાં લેવાનો સતત પ્રયાસ કરી રહ્યા છે, જ્યારે બચાવ કામગીરી પણ ચાલી રહી છે.
દિલ્હી પોલીસની એક ટીમ પણ ઘટનાસ્થળે હાજર છે, જે વિસ્તારમાં પરિસ્થિતિને લઈને વ્યવસ્થામાં ગોઠવાઈ છેે અને સુરક્ષાની જવાબદારી સંભાળી છે. કોઈપણ ઈમરજન્સીની સ્થિતિમાં ઘાયલોને તાત્કાલિક હોસ્પિટલમાં પહોંચાડવા માટે CAT એમ્બ્યુલન્સ ટીમ પણ તૈનાત કરવામાં આવી છે.
ફાયર અધિકારીઓ કહે છે કે આગનું કારણ હાલમાં જાણી શકાયું નથીે. આગને સંપૂર્ણપણે કાબુમાં લેવા અને અંદર ફસાયેલા લોકોને સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢવા પર કામ કરવામાં આવી રહ્યું છે. હાલમાં રાહત અને બચાવ કામગીરી ચાલી રહી છે અને પરિસ્થિતિ પર સતત નજર રાખવામાં આવી રહી છે.
