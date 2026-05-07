દિલ્હી એરપોર્ટ પર બેંગકોકથી દાણચોરી કરીને લાવવામાં આવેલો 24 કરોડનો ગાંજો જપ્ત, ત્રણની ધરપકડ

દિલ્હીના IGI એરપોર્ટ પર કસ્ટમ અધિકારીઓએ બેંગકોકથી આવતા ત્રણ મુસાફરો પાસેથી 24 કરોડ રૂપિયાથી વધુ કિંમતનો શંકાસ્પદ ગાંજાનો જથ્થો જપ્ત કર્યો.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 7, 2026 at 2:29 PM IST

નવી દિલ્હી: દિલ્હીના ઇન્દિરા ગાંધી આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ પર 24 કરોડ રૂપિયા કરતા વધુની કિંમતનો ગાંજો જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે. કસ્ટમ અધિકારીઓએ બેંગકોકથી આવેલા ત્રણ મુસાફરોની ધરપકડ કરી છે. જપ્ત કરવામાં આવેલા નશીલા પદાર્થનું કૂલ વજન 24 કિલોગ્રામ કરતા વધારે છે. તમામ આરોપીઓ વિરૂદ્ધ નાર્કોટિક્સ ડ્રગ્સ એન્ડ સાઇકોટ્રોપિક સબ્સટેન્સ (NDPS) એક્ટ હેઠળ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે.

કસ્ટમ અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે ત્રણ અલગ અલગ ઘટનામાં કૂલ 24 કિલોગ્રામ કરતા વધુનો નશીલો પદાર્થ જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે અને તમામ આરોપીઓની NDPS એક્ટ હેઠળ ધરપકડ કરવામાં આવી છે. કસ્ટમ વિભાગ તરફથી જાહેર નિવેદન અનુસાર, સૌથી મોટી જપ્તી 4 મેએ થઇ હતી. ખાસ ગુપ્ત સૂચનાના આધાર પર બેંગકોકથી આવેલા એક ઉજબેકિસ્તાનના નાગરિકને ઇન્ટરનેશનલ ટ્રાંજિટ એરિયામાં કસ્ટડીમાં લેવામાં આવ્યો હતો.

અધિકારીઓએ મુસાફરના સામાનની તપાસ કરી હતી જેમાં એક ગ્રીન ટ્રોલી બેગમાંથી 12 પોલીથીન પાઉચ મળી આવ્યા હતા. આ પાઉચમાં શંકાસ્પદ ગાંજો લાવવામાં આવ્યો હતો. નશીલા પદાર્થનું વજન 18.003 કિલોગ્રામ હતું, જેની આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં કિંમત આશરે 18 કરોડ રૂપિયા આંકવામાં આવી હતી. આરોપીની 5 મેએ ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.

3 મેથી શરૂ થયો તસ્કરીનો ખેલ

બીજી ઘટના 6 મેની છે. બેંગકોકથી દિલ્હી આવેલા એક ભારતીય મુસાફરને પ્રોફાઇલિંગના આધારે ગ્રીન ચેનલ પર રોકવામાં આવ્યો હતો. એક્સ-રે અને બેગેજ તપાસ દરમિયાન કાળા રંગની ટ્રોલી બેગમાંથી 11 પોલીથીન પાઉચ મળી આવ્યા હતા જેમાં ગ્રીન કલરનું શંકાસ્પદ નશીલો પદાર્થ મળ્યો હતો, જેનું વજન 5.367 કિલોગ્રામ હતું. અધિકારીઓ અનુસાર, તેની કિંમત લગભગ 5.46 કરોડ રૂપિયા છે. આરોપીની NDPS એક્ટ હેઠળ ધરપકડ કરવામાં આવી છે.

ત્રીજી ઘટના 3 મેએ બેંગકોકથી ટર્મિનલ-3 પર પહોંચેલા એક ભારતીય મુસાફરને શંકાસ્પદ ગતિવિધિને કારણે રોકવામાં આવ્યો હતો. મુસાફરના સામાનની તપાસ કરતા ચાર પોલીથીન પાઉચ મળી આવ્યા હતા જેમાં આશરે 977 ગ્રામ ગાંજો મળ્યો હતો. ફીલ્ડ ટેસ્ટમાં આ પદાર્થની પૃષ્ટી ગાંજા તરીકે થઇ હતી, જેની કિંમત આશરે 97.77 લાખ રૂપિયા હતી. કસ્ટમ અધિકારીઓનું કહેવું છે કે આંતરરાષ્ટ્રીય ફ્લાઇટ દ્વારા નશીલા પદાર્થોની તસ્કરી રોકવલા માટે સતત તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. અત્યારે ત્રણ કેસમાં વધુ તપાસ ચાલું છે.

