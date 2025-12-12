ETV Bharat / bharat

સમાજે મહિલાઓ પ્રત્યેનો પોતાનો દૃષ્ટિકોણ બદલવાની જરૂર છે: ચેરુકુરી શૈલજા કિરણ

તેલંગાણાના રંગારેડ્ડી જિલ્લામાં IFFCO યુનિવર્સિટી ખાતે આયોજિત 'મહિલા 5.0' પરિષદમાં માર્ગદર્શક ચિટફંડના એમડીએ સંબોધન કર્યું.

શૈલજા કિરણ, માર્ગદર્શક ચિટફંડના એમડી
શૈલજા કિરણ, માર્ગદર્શક ચિટફંડના એમડી (ETV Bharat)
December 12, 2025

હૈદરાબાદ : સમાજે મહિલાઓ પ્રત્યેનો પોતાનો દૃષ્ટિકોણ બદલવાની જરૂર છે. મહિલાઓ સશક્ત બની રહી છે, તમામ ક્ષેત્રોમાં શ્રેષ્ઠ બની રહી છે અને નેતા બની રહી છે. આ શબ્દો છે માર્ગદર્શી મેનેજિંગ ડિરેક્ટર (MD) ચેરુકુરી શૈલજા કિરણના. ગુરુવારે શકરપલ્લી, રંગારેડ્ડી જિલ્લામાં સ્થિત ઇફ્કાઈ યુનિવર્સિટીમાં આયોજીત 'વુમન 5.0 (પાવર... પ્રોગ્રેસ... પોસિબિલિટી)' સંમેલનમાં મુખ્ય અતિથિ તરીકે તેમણે આ નિવેદન આપ્યું હતું.

"સ્ત્રીઓ પ્રત્યેનો આપણો દ્રષ્ટિકોણ બદલવાની જરૂર છે. સમાન તકો, આદર અને સમાનતા આવશ્યક છે. મારા પરિવાર દ્વારા મને આપવામાં આવેલી હિંમતને કારણે હું આ સ્તરે પહોંચી છું." - ચેરુકુરી શૈલજા કિરણ, માર્ગદર્શકના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર

શૈલજા કિરણના મુખ્ય વિચારો

તેમણે કહ્યું કે, બદલાતા સમય સાથે, મહિલાઓના વિચારો પણ બદલાઈ રહ્યા છે અને તેઓ પુરુષોની સમકક્ષ કામ કરી રહી છે. તેમને સહાનુભૂતિની નહીં, પરંતુ માન્યતાની જરૂર છે. મહિલાઓ માટે આદર અને સુરક્ષા કાયદા દ્વારા પ્રાપ્ત થતી નથી, તે ફક્ત ઘર, પરિવાર અને સમાજના વલણમાં પરિવર્તન દ્વારા જ શક્ય છે.

તેમણે સમજાવ્યું કે, જો પરિવારમાં પિતા, પતિ અને બાળકો તેમની સાથે ઉભા રહે, તો સ્ત્રીઓમાં જબરદસ્ત આત્મવિશ્વાસ કેળવાશે અને તેઓ હિંમતથી દુનિયાનો સામનો કરશે.

શૈલજા કિરણે જણાવ્યું કે, તેમના પરિવાર દ્વારા આપવામાં આવેલા પ્રોત્સાહનને કારણે તેઓ આ સ્તરે પહોંચ્યા છે. માર્ગદર્શક ચિટ ફંડ રુ.100 કરોડના ટર્નઓવરથી વધીને રુ.12,000 કરોડ થયું છે, જે ચાર રાજ્યોમાં 129 શાખાઓ ચલાવે છે.

પ્રેરણાદાયી અને સર્જનાત્મક વ્યક્તિત્વ

શૈલજા કિરણે કહ્યું કે, ઇતિહાસ બદલનારી અને ઇતિહાસ બનાવનારી મહિલાઓની સાથે, ઘણી પ્રેરણાદાયી વ્યક્તિઓ પણ છે. તેમણે યાદ કર્યું કે, સાવિત્રીબાઈ ફૂલેએ 1846માં કન્યા શિક્ષણને પ્રોત્સાહન આપ્યું હતું. જેમાં શિક્ષણ બધા જ પ્રાપ્ત કરી શકે છે તે દ્રષ્ટિકોણ હતો.

તેમણે કહ્યું કે, પુરુષપ્રધાન સમાજમાં ટેલ્કોમાં મહિલા એન્જિનિયર તરીકે કારકિર્દી શરૂ કરનાર સુધા મૂર્તિ હવે ઇન્ફોસિસના કરોડરજ્જુ બની ગયા છે. તેમણે મિસાઇલ ઉત્પાદનમાં પોતાની ઓળખ બનાવનાર ડૉ. ટેસી થોમસના જીવનને પ્રેરણાદાયક ગણાવ્યું. તેમણે કહ્યું કે ભવિષ્યમાં, મહિલાઓ રાજકારણ, વિજ્ઞાન, ટેકનોલોજી અને રમતગમતમાં વધતી જતી ભૂમિકા ભજવશે, અને તેઓ નીતિગત નિર્ણય લેવાના સ્તરે પહોંચશે.

શૈલજા કિરણે જણાવ્યું હતું કે યુવા મહિલાઓ ફક્ત પોતાની જાતને આગળ વધારી રહી નથી પરંતુ વ્યવસાય ક્ષેત્રમાં અન્ય લોકોને માર્ગદર્શન આપવા માટે નવા માર્ગો પણ બનાવી રહી છે. ફોર્ચ્યુન 500 કંપનીઓમાંથી ઓછામાં ઓછી 10 ટકા કંપનીઓમાં મહિલા CEO છે.

નવી કંપનીઓ શરૂ કરતી મહિલાઓની સંખ્યા દિવસેને દિવસે વધી રહી છે. 50 વર્ષની ઉંમરે Nykaaની સ્થાપના કરનાર ફાલ્ગુની નાયર અને યુવા ઉદ્યોગસાહસિક રોશની નાદર મલ્હોત્રા તાજેતરના ઉદાહરણો છે.

માર્ગદર્શકના એમડીએ જણાવ્યું હતું કે, જો મહિલાઓ નેતૃત્વ કરશે તો સમાજ પ્રગતિ કરશે, જો તેઓ શ્રેષ્ઠ બનશે તો ઉદ્યોગોનો વિકાસ થશે અને જો તેઓ વધુ સફળતા મેળવશે તો દેશ પ્રગતિ કરશે.

અન્ય વક્તાઓએ શું કહ્યું

કોન્ફરન્સમાં બોલતા, IIT હૈદરાબાદના ઇલેક્ટ્રિકલ એન્જિનિયરિંગ વિભાગના પ્રોફેસર રાજ્યલક્ષ્મીએ ટેકનોલોજીમાં પરિવર્તન સાથે આવતા અદ્યતન ફેરફારોમાં મહિલાઓની ભૂમિકા વિશે વાત કરી હતી.

ICFAI યુનિવર્સિટીના ડીન સુનિથારાણીએ જણાવ્યું હતું કે, સમાજમાં મહિલાઓએ કરેલી પ્રગતિ છતાં, ઘણા પડકારો હજુ પણ બાકી છે. કાર્યકારી વાઇસ-ચાન્સેલર કોટિરેડ્ડીએ જણાવ્યું હતું કે, મહિલાઓનું આર્થિક સશક્તિકરણ અને કાર્યબળમાં તેમની સક્રિય ભાગીદારી મહત્વપૂર્ણ છે.

રજિસ્ટ્રાર એસ. વિજયાલક્ષ્મીએ સ્વાગત પ્રવચન આપ્યું હતું. સેન્ટ્રલ યુનિવર્સિટી ઓફ હૈદરાબાદ ખાતે સેન્ટર ફોર વિમેન્સ સ્ટડીઝના પ્રોફેસર દીપા શ્રીનિવાસ અને અન્ય લોકોએ પણ ભાગ લીધો હતો.

