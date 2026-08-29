માર્ગદર્શીના MD શૈલજા કિરણને પ્રોફ. જે. ફિલિપ લીડરશિપ એવોર્ડ એનાયત, કહ્યું, નૈતિક, ટેક્નોલોજી આધારિત અને સંવેદનશીલ નેતૃત્વ જરૂરી
કિરણે કહ્યું કે દૂરંદેશી નેતૃત્વ માટે શક્યતાઓને પારખવાની, સ્થાપિત પદ્ધતિઓ પર પ્રશ્ન ઉઠાવવાની અને ભવિષ્યના પડકારોનો સામનો કરવાની હિંમતની જરૂરી છે. મોહમ્મદ રફીક મુલ્લાનો રિપોર્ટ
Published : August 29, 2026 at 8:59 PM IST
બેંગલુરુ: માર્ગદર્શી ચિટ ફંડ પ્રાઇવેટ લિમિટેડના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર (MD) શૈલજા કિરણને વ્યાવસાયિક ક્ષેત્રે તેમની સિદ્ધિઓ બદલ શનિવારે યોજાયેલા એક કાર્યક્રમમાં પ્રોફેસર જે.ફિલિપ વુમન લીડરશિપ એવોર્ડથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા. આ સન્માન બદલ આભાર વ્યક્ત કરતાં શૈલજા કિરણે આ એવોર્ડ પોતાના સહકર્મીઓ, કર્મચારીઓ અને પરિવારને સમર્પિત કર્યો હતો. તેમણે જણાવ્યું હતું કે દરેક સિદ્ધિ પાછળ સામૂહિક પ્રયાસ રહેલો હોય છે.
XIME બેંગલુરુ ખાતે આયોજિત એસોસિએશન ઑફ ઇન્ડિયન મેનેજમેન્ટ સ્કૂલ્સ (AIMS)ના 37મા સ્થાપના દિવસ નિમિત્તે યોજાયેલા કાર્યક્રમમાં અતિથિ વિશેષ તરીકે સંબોધન કર્યું હતું. પોતાના સંબોધનમાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે, “આ એવોર્ડ મારા માટે ખાસ મહત્વ ધરાવે છે, કારણ કે તેનું નામ પ્રોફેસર જે. ફિલિપ સાથે જોડાયેલું છે. તેઓ એવા શિક્ષણવિદ્ હતા, જેઓ માનતા હતા કે સંસ્થાઓએ ક્ષમતા, ચારિત્ર્ય અને કરુણા ધરાવતું નેતાઓ તૈયાર કરવા જોઈએ.” ‘ભવિષ્યના મેનેજમેન્ટ શિક્ષણ માટે દુરંદેશી નેતૃત્વની ભૂમિકા’ વિષય પર યોજાયેલા આ કાર્યક્રમમાં શિક્ષણવિદો, ઉદ્યોગ જગતના પ્રતિનિધિઓ અને વિદ્યાર્થીઓએ ભાગ લીધો હતો.
સમારોહમાં સંબોધન કરતા શૈલજા કિરણે આગળ જણાવ્યું હતું કે, આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ (AI), ઓટોમેશન અને ડિજિટલ ટેક્નોલોજીથી ઝડપથી બદલાઈ રહેલી દુનિયા માટે વિદ્યાર્થીઓને તૈયાર કરવા મેનેજમેન્ટ શિક્ષણને પરંપરાગત વર્ગખંડો અને પાઠ્યપુસ્તકોથી આગળ વધવું પડશે.તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ માત્ર પોતાની ભૂતકાળની સિદ્ધિઓ પર આધાર રાખી શકે નહીં. વૈશ્વિક જરૂરિયાતોમાં થઈ રહેલા ફેરફારો અનુસાર તેમણે સતત પોતાને અનુકૂળ બનાવવું પડશે. સેવાઓમાં સુધારો કરવા માટે ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન અને ટેક્નોલોજી પ્લેટફોર્મમાં રોકાણ જરૂરી છે.
કિરણે કહ્યું હતું કે, “ટેક્નોલોજી લોકશક્તિને સશક્ત બનાવે, તેમનું સ્થાન ન લે. મેનેજમેન્ટ સંસ્થાઓએ ટેક્નોલોજીનો સ્વીકાર કરવાની સાથે સહાનુભૂતિ, પ્રામાણિકતા અને જવાબદારી જેવા માનવીય મૂલ્યોને પણ મજબૂત બનાવવા જોઈએ.”
30 વર્ષની નાની ઉંમરે ₹100 કરોડના ટર્નઓવર અને 12 શાખા ધરાવતી કંપનીના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર બનવાના પોતાના અનુભવને યાદ કરતાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે, કલ્પનાશક્તિ કર્મયોગીને એવી જગ્યાએ વિકાસની તકો જોવા સક્ષમ બનાવે છે, જ્યાં અન્ય લોકો માત્ર મર્યાદાઓ જુએ છે.
તેમણે કહ્યું હતું કે, “મેનેજમેન્ટ શિક્ષણનો હેતુ નૈતિક નિર્ણયો લેનારા, નવીન વિચારકો, સમસ્યાઓનું સમાધાન કરનારા, ઉદ્યોગસાહસિકો અને રાષ્ટ્રનિર્માતાઓ તૈયાર કરવાનો હોવો જોઈએ. આજના વિદ્યાર્થીઓ આવતીકાલનું ભાવિ બનશે અને તેમને ઘડવાની જવાબદારી સંસ્થાઓની છે.” માર્ગદર્શીના MDએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે દુરંદેશી નેતૃત્વ માત્ર કોઈ પદ સંભાળવા પૂરતું નથી. તેમણે કહ્યું હતું કે, “દુરંદેશી નેતૃત્વ માટે સંભાવનાઓને ઓળખવાની, સ્થાપિત પદ્ધતિઓ પર સવાલ ઉઠાવવાની અને ભવિષ્યના પડકારોનો ગતિશીલ રીતે સામનો કરવાની હિંમત જરૂરી છે.”
કિરણે પોતાના સંબોધનમાં આગલ જણાવ્યું હતું કે, આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ (AI) દ્વારા માહિતી સરળતાથી ઉપલબ્ધ બની રહી છે ત્યારે શિક્ષકોએ વિદ્યાર્થીઓને માત્ર માહિતી મેળવવામાં નહીં, પરંતુ વિચારવા, વિશ્લેષણ કરવા, પ્રશ્નો પૂછવા, નવીનતા લાવવા અને નૈતિક નિર્ણયો લેવા શીખવવા જોઈએ. વધતા પર્યાવરણીય વિનાશ વચ્ચે પૃથ્વીની સુરક્ષા માટે વધુ સંશોધન અને નિર્ણાયક પગલાં લેવાની પણ તેમણે હાકલ કરી હતી. વર્ગખંડમાં મળતા શિક્ષણ અને ઉદ્યોગ જગતની અપેક્ષાઓ વચ્ચેના અંતર તરફ ધ્યાન દોરતાં કિરણે શૈક્ષણિક સંસ્થાઓને ઇન્ટર્નશિપ, લાઇવ પ્રોજેક્ટ્સ અને ઇન્ડસ્ટ્રી મેન્ટરિંગની તકો વધારવા અપીલ કરી હતી.
તેમણે જણાવ્યું હતું કે ભારતના સ્ટાર્ટઅપ ક્ષેત્રે દર્શાવ્યું છે કે યુવાનો કેવી રીતે સામાન્ય વિચારોને પણ વ્યાપક સામાજિક મૂલ્ય ધરાવતા વ્યવસાયોમાં પરિવર્તિત કરી શકે છે. યુવા ઇનોવેટર્સ ઓમકાર સિંહ બત્રા, સેમ સાંગી અને અદ્વૈત ઠાકુરનો ઉલ્લેખ કરતાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે, ઉદ્યોગસાહસિકતા માટે હિંમત, સંઘર્ષશીલતા અને સર્જનાત્મકતા અત્યંત મહત્વપૂર્ણ છે. તેમણે વિનીશા ઉમાશંકરનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો હતો. વિનીશાએ કોલસાથી ચાલતી ઇસ્ત્રીનો ઉપયોગ કરતા ધોબીઓ દ્વારા સામનો કરવામાં આવતી સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત સમસ્યાઓનો અભ્યાસ કર્યા બાદ સૌર ઊર્જાથી ચાલતું મોબાઇલ ઇસ્ત્રી વાહન વિકસાવ્યું હતું.
કિરણે કહ્યું હતું કે, “જ્યારે વિદ્યાર્થીઓને અવલોકન કરવા, પ્રશ્નો પૂછવા અને નવીનતા લાવવા પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવે છે, ત્યારે નાની સમસ્યાઓ પણ મોટા ઉકેલો અને ટકાઉ બિઝનેસ મોડલ તરફ દોરી શકે છે.”
નૈતિક નેતૃત્વ પર ભાર મૂકતાં કિરણે જણાવ્યું હતું કે, નૈતિકતા વિના મળેલી સફળતા લાંબો સમય ટકતી નથી. પ્રામાણિકતા વિશ્વાસ ઊભો કરે છે, વિશ્વાસ સંબંધો બનાવે છે અને સંબંધો સંસ્થાઓ તથા દેશના નિર્માણમાં મદદ કરે છે.
તેમણે વધુમાં કહ્યું હતું કે, “નેતૃત્વનું માપદંડ એ નથી કે તમારી નીચે કેટલા લોકો કામ કરે છે, પરંતુ એ છે કે તમારા કારણે કેટલા લોકોનો વિકાસ થાય છે. મહાન લિડર માત્ર અનુયાયીઓ નહીં, પરંતુ વધુ લિડર તૈયાર કરે છે.” વિદ્યાર્થીઓને સંબોધતા કિરણે તેમને નિર્ભયતાથી સપનાં જોવા, ઈમાનદારીથી મહેનત કરવા, સતત શીખતા રહેવા અને પોતાના માતા-પિતા તથા શિક્ષકોનું સન્માન કરવા અપીલ કરી હતી.
આ પ્રસંગે નેશનલ એસેસમેન્ટ એન્ડ એક્રેડિટેશન કાઉન્સિલ (NAAC)ની એક્ઝિક્યુટિવ કમિટીના ચેરમેન પ્રો. નાગેશ્વર રાવ તેમજ ચંદ્રા ગ્રુપ અને GRG ટ્રસ્ટના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર અને ફાઉન્ડર ટ્રસ્ટી નંદિની રંગાસ્વામી પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. નંદિની રંગાસ્વામી CII ગ્લોબલ લીડરશિપ કાઉન્સિલ અને CII હાયર એજ્યુકેશન કાઉન્સિલના કો-ચેરપર્સન પણ છે.
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