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"મેં મારા પતિ અને બાળકો કરતાં પણ માર્ગદર્શીને વધુ પ્રાથમિકતા આપી," MD શૈલજા કિરણે કંપની સાથેની પોતાની યાદો વાગોળી

MD ચેરૂકુરી શૈલજા કિરણના મતે, માત્ર પુરુષો જ વ્યવસાય ચલાવી શકે છે તેવી પરંપરાગત માન્યતા બદલાઈ રહી છે

માર્ગદર્શી ચિટ ફંડના MD ચેરૂકુરી શૈલજા કિરણ
માર્ગદર્શી ચિટ ફંડના MD ચેરૂકુરી શૈલજા કિરણ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 15, 2026 at 10:29 PM IST

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હૈદરાબાદ: માર્ગદર્શી ચિટ ફંડના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર (MD) ચેરૂકુરી શૈલજા કિરણ હૈદરાબાદના માધાપુર સ્થિત જ્યુબિલી એન્ક્લેવમાં યોજાયેલા 'અ કપ ઓફ કોફી વિથ સીઈઓ' (A Cup of Coffee with CEO) કાર્યક્રમમાં મુખ્ય અતિથિ તરીકે ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. કાર્યક્રમ દરમિયાન તેમણે જણાવ્યું કે, જેની પાસે સ્પષ્ટ લક્ષ્ય અને તેને હાંસલ કરવાની દ્રઢ ઇચ્છાશક્તિ હોય, તે કોઈપણ ક્ષેત્રમાં સફળ થઈ શકે છે.

આ પ્રસંગે MD ચેરૂકુરી શૈલજા કિરણે 'માર્ગદર્શી' સાથેનું તેમનું જોડાણ અને સંસ્થા સાથેની તેમની સફરની શરૂઆત વિશે વાત કરી હતી. તેમણે યુવતીઓને સલાહ આપી કે, તેઓ એવા જીવનસાથીની પસંદગી કરે જે તેમને પોતાની પસંદગીના ક્ષેત્રમાં કારકિર્દી ઘડવાની સ્વતંત્રતા આપે.

તેમણે એ યાદ કર્યું કે, કેવી રીતે રામોજી ગ્રુપના સ્થાપક રામોજી રાવે તેમને માર્ગદર્શીના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર બનવાની જવાબદારી સોંપી હતી, જ્યારે શરૂઆતમાં તેમને ગણિતથી ડર લાગતો હતો. ચેરૂકુરી શૈલજા કિરણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે, વ્યવસાયના વિકાસ પ્રત્યેનું તેમનું સમર્પણ અને ઊંડો રસ જ તેમને સફળતા તરફ દોરી ગયો.

ચેરૂકુરી શૈલજા કિરણ કહે છે કે, "એક મીટિંગ દરમિયાન મારી બાજુમાં બેઠેલા ચેરમેન (રામોજી રાવ ગારુ)એ જાહેરાત કરી કે, તેઓ મને માર્ગદર્શીના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર તરીકે નિયુક્ત કરવા જઈ રહ્યા છે. તે સમયે હું 27 વર્ષની હતી. મારું હૃદય જોરથી ધબકી રહ્યું હતું. તે જ દિવસે મેં માર્ગદર્શીને મારા જીવનની સર્વોચ્ચ પ્રાથમિકતા બનાવવાનું નક્કી કર્યું, એટલે કે અન્ય તમામ બાબતો કરતાં પણ હંમેશા તેને ઉપરનું સ્થાન આપ્યું. મારા પતિ અને બાળકો પણ માર્ગદર્શી પછી આવતા હતા. તેનું કારણ એ હતું કે, હું જાહેર જનતાના નાણાંનું સંચાલન કરતી હતી અને તેની સંપૂર્ણ જવાબદારી મારા શિરે હતી; તેથી હું આ બાબતે વિશેષ સાવચેતી રાખતી હતી." તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું, "આ કહેવા બદલ મને માફ કરજો, પરંતુ ઘણા લોકો માને છે કે, મહિલાઓ ભારે કામનો બોજ સંભાળી શકતી નથી. જોકે તેઓ ઘરની જવાબદારીઓ સંભાળવા માટે મહિલાઓને પૂરો શ્રેય આપે છે અને માને છે કે, માત્ર મહિલાઓ જ ઘરની સંભાળ રાખી શકે છે. લાંબા સમયથી એવી પરંપરા રહી છે કે, વ્યવસાય એ પુરુષોનું ક્ષેત્ર છે. જોકે હવે આ સ્થિતિ બદલાઈ રહી છે; મહિલાઓ પણ તેમાં સક્રિય ભૂમિકા ભજવી રહી છે."

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