તેલંગાણા: MD શૈલજા કિરણે મેડચલમાં 'માર્ગદર્શી'ની 136મી શાખાનું કર્યું ઉદ્ઘાટન
MD એ શૈલજા કિરણે જણાવ્યું હતું કે, વિવિધ ક્ષેત્રોના સભ્યો માર્ગદર્શીનો ભાગ છે, જેઓ ભવિષ્યનું આયોજન કરવા માટે આ માધ્યમનો ઉપયોગ કરે છે.
Published : November 15, 2026 at 7:16 AM IST
હૈદરાબાદ: માર્ગદર્શી ચિટ ફંડના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર (એમડી) ચેરુકુરી શૈલજા કિરણે શનિવારે તેલંગાણાના મેડચલમાં કંપનીની નવી શાખાનું ઉદ્ઘાટન કર્યું. ઉદ્ઘાટન બાદ, એમડી શૈલજા કિરણે કહ્યું, "આ સંસ્થા હંમેશા મધ્યમ વર્ગના સપનાઓને ટેકો આપતી રહી છે." આ પ્રસંગે, તેમણે નવા સબ્સ્ક્રાઇબર્સને ચિટ સ્લિપનું વિતરણ કર્યું. મેડચલમાં આ શાખાના ઉમેરા સાથે, માર્ગદર્શી શાખાઓની કુલ સંખ્યા 136 પર પહોંચી ગઈ છે.
શૈલજા કિરણે વધુમાં કહ્યું કે, દરેક પ્રકારના લોકો માર્ગદર્શીના સભ્યો છે. આ માધ્યમ થકી લોકો સરળ અને વ્યવસ્થાપિત હપ્તાઓ દ્વારા સારી એવી બચત કરી શકે છે. જેના થકી તેમને તેમની વિવિધ નાણાકીય જરૂરિયાતોને પૂરી કરવામાં મદદ કરે છે. તેમણે ઉમેર્યું કે માર્ગદર્શી સાથે બચત કરીને, લોકોને એ ચિંતા કરવાની જરૂર પડતી નથી કે, તાત્કાલીક પૈસાની જરરૂ પડશે તો પૈસા ક્યાંથી આવશે.
એમડી શૈલજા કિરણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, "વિવિધ ક્ષેત્રોના સભ્યો માર્ગદર્શીનો ભાગ છે અને તેમના ભવિષ્યનું આયોજન કરવા માટે તેઓ આ પ્લેટફોર્મનો ઉપયોગ કરે છે. દર બે થી ત્રણ વર્ષે નાણાકીય જરૂરિયાતો ઊભી થતી હોવાથી, વ્યક્તિની આદર્શ આવકના 30 થી 40 ટકા બચત કરવાની આદત પાડવી ખૂબ જ ફાયદાકારક છે."
તેમણે ઉમેર્યું હતું કે સરળ હપ્તાઓ દ્વારા, કોઈપણ વ્યક્તિ એક મોટું ભંડોળ એકત્રિત કરી શકે છે જેનું ફરીથી રોકાણ કરી શકાય છે. માર્ગદર્શી ઝડપી ચુકવણી સુનિશ્ચિત કરે છે. આ સંસ્થા સાથે બચત કરીને, તમારે જરૂર પડે ત્યારે પૈસા ક્યાંથી મેળવવા તે અંગે ક્યારેય ચિંતા કરવાની જરૂર રહેશે નહીં. તમારી બધી જરૂરિયાતો પૂરી થશે.
માર્ગદર્શી ચિટ ફંડના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર (એમડી) એ જણાવ્યું હતું કે, સંસ્થા તેના ગ્રાહકોને વધુ સારી સેવા પૂરી પાડવા માટે સતત નવીનતા લાવે છે.
તેમણે આગળ જણાવ્યું હતું કે, ટૂંક સમયમાં 10 નવી શાખાઓ ખોલવામાં આવશે. શૈલજા કિરણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, માર્ગદર્શી ઓડિશા સહિત અન્ય ઘણા રાજ્યોમાં તેની કામગીરીનો વિસ્તાર કરવાની યોજના ધરાવે છે.
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