માર્ગદર્શી ચિટ ફંડની 133મી શાખાનું ઉદ્ઘાટન, MD શૈલજા કિરણે કર્મચારીઓને આપ્યો સફળતાનો મંત્ર
માર્ગદર્શી ચિટ ફંડના MD શૈલજા કિરણે નાની ઉંમરમાં નાણાંકિય અનુશાસન અને બચતની આદત પાડવાની સલાહ આપી
Published : September 1, 2026 at 12:15 PM IST
ખમ્મમ (તેલંગાણા): તેલંગાણાના ખમ્મમમાં રોટરી નગરમાં માર્ગદર્શી ચિટ ફંડ કંપનીની 133મી શાખાનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું. કંપનીના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર શૈલજા કિરણે શાખાનું ઉદ્ઘાટન કર્યું. સમારોહની શરૂઆત પ્રાર્થના સાથે થઈ, જેમાં વિદ્વાનો દ્વારા મંત્રોના જાપ અને શુભ સંગીત વગાડવામાં આવ્યું, જેમાં કંપનીના કર્મચારીઓ અને કર્મચારીઓએ હાજરી આપી.
ઉદ્ઘાટન પછી કર્મચારીઓને સંબોધતા, શૈલજા કિરણે ભાર મૂક્યો કે દરેક પરિવાર માટે તેમની જરૂરિયાતો પૂરી કરવા અને અણધાર્યા સંજોગોનો સામનો કરવા માટે નાણાકીય શિસ્ત ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. તેમણે જણાવ્યું કે ચિટ ફંડ લોકોમાં બચત કરવાની ટેવ કેળવવામાં મદદ કરે છે અને જરૂર પડે ત્યારે ભંડોળની સરળ પહોંચ પૂરી પાડે છે.
તેમણે કહ્યું કે, "દરેક પરિવારમાં નાણાંકીય શિસ્તની આદત કેળવવી જોઈએ. આ નાણાંકીય શિસ્ત ચિટ ફંડ્સ દ્વારા કેળવવામાં આવે છે. દરેક વ્યક્તિએ નાનપણથી જ પૈસા બચાવવાનું શરૂ કરી દેવું જોઈએ. જીવનમાં કયા પ્રકારની પરિસ્થિતિ કે જરૂરિયાત ઊભી થઈ શકે છે તે ક્યારેય જાણતું નથી. માર્ગદર્શી ચિટ ફંડ્સમાં સાચવેલા પૈસા સુરક્ષિત રહે છે; તેથી, તે ખૂબ જ સલામત રોકાણ છે."
તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું કે માર્ગદર્શી તેના ગ્રાહકોને શ્રેષ્ઠ સેવાઓ પૂરી પાડવા અને જરૂર પડે ત્યારે શક્ય તેટલી ઝડપથી ભંડોળ ઉપલબ્ધ કરાવવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે કામ કરી રહી છે. ઉદ્ઘાટન બાદ, શૈલજા કિરણે સ્ટાફ સાથે વાતચીત કરી અને નવી શાખાના સંચાલન અને કામગીરી અંગે માર્ગદર્શન પૂરું પાડ્યું.
ચિટ ફંડ સભ્યોએ આ નવી શાખાના ઉદઘાટનનું સ્વાગત કર્યું અને નોંધ્યું કે તેનું સ્થાન માર્ગદર્શીની સેવાઓને ખમ્મમના લોકો માટે વધુ સુલભ બનાવશે. તેમાંથી ઘણાએ સંસ્થા સાથેના તેમના લાંબા સમયથી ચાલતા જોડાણને પણ યાદ કર્યું.
ગ્રાહક વિષ્ણુવર્ધન રાવે કહ્યું, "ખમ્મમમાં 133મી શાખા ખોલવા બદલ આભાર. તમારી કંપની નિયમો, પ્રણાલીઓ, સંચાલન અને ચેક-આધારિત ચુકવણીઓ અંગે અત્યંત પ્રામાણિક છે. માર્ગદર્શીની પ્રતિબદ્ધતા અને નિયમોનું પાલન જ તેને આટલી પ્રતિષ્ઠા અને ઓળખ અપાવી છે."
અન્ય ગ્રાહક, નાગેશ્વર રાવે, માર્ગદર્શી સાથેના તેમના જોડાણ વિશે યાદ કરતા કહ્યું કે તેઓ તેમની કારકિર્દીની શરૂઆતમાં જ સંસ્થામાં જોડાયા હતા. તેમણે કહ્યું, "હું મારી નોકરી મળતા જ માર્ગદર્શી ચિટ ફંડમાં જોડાયો હતો. તેઓ હંમેશા સમયસર અને યોગ્ય ચુકવણી કરતા હતા. રાજ્યમાં આના જેવી બીજી કોઈ કંપની નથી. શૈલજા કિરણ કંપનીનું ઉત્તમ રીતે સંચાલન કરી રહી છે."
સુપ્રીમ કોર્ટના તાજેતરના ચુકાદાનો ઉલ્લેખ કરતા, નાગેશ્વર રાવે જણાવ્યું હતું કે આ ચુકાદાથી માર્ગદર્શી સામેના ભૂતકાળના તમામ આરોપો અંગે સત્ય સ્પષ્ટ થયું છે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે ચિટ ફંડમાં જોડાનારા સભ્યોને ક્યારેય કોઈ નુકસાન થયું નથી અને તેમણે સંગઠનમાં સંપૂર્ણ વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો છે.
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