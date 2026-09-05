તાડેપલ્લીગુડેમમાં 'માર્ગદર્શી'ની 134મી બ્રાન્ચ ખુલી, ધારાસભ્ય બોલ્યા- રામોજી રાવના વિઝનને આગળ વધારી રહ્યા છે વંશજ
માર્ગદર્શી ચિટ ફંડના સીઈઓ પાતુરી સત્યનારાયણે વૈદિક મંત્રોના જાપ વચ્ચે પશ્ચિમ ગોદાવરી જિલ્લાના તાડેપલ્લીગુડેમમાં કંપનીની 134મી શાખાનું ઉદ્ઘાટન કર્યું.
Published : September 5, 2026 at 9:06 PM IST
તાડેપલ્લીગુડેમ (આંધ્રપ્રદેશ): માર્ગદાર્શી ચિટ ફંડની 134મી શાખાનું ઉદ્ઘાટન પશ્ચિમ ગોદાવરી જિલ્લાના તાડેપલ્લીગુડેમમાં કરવામાં આવ્યું હતું. માર્ગદર્શી ચિટ ફંડના મુખ્ય કાર્યકારી અધિકારી (સીઈઓ) પી. સત્યનારાયણ દ્વારા નવી શાખાનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું હતું.
વૈદિક મંત્રોચ્ચાર અને ગ્રાહકોના ઉત્સાહ વચ્ચે, સીઈઓ પી. સત્યનારાયણ, ઉપપ્રમુખ પી. રાજાજી અને જી. બલરામકૃષ્ણ અને જનરલ મેનેજર કે. રવિન્દ્રનાથ સાથે, ગ્રાહકો નારાયણ શ્રીદેવી અને રામારાવ પાસેથી પ્રથમ ચિટ સબ્સ્ક્રિપ્શન માટે રોકડ ચુકવણી સ્વીકારી. તેમને રસીદો સોંપીને, શાખામાં કંપનીની કામગીરી સત્તાવાર રીતે શરૂ કરવામાં આવી.
રોકાણકારોની અપેક્ષાઓ પર ખરા ઉતર્યા છે
આ પ્રસંગે બોલતા, માર્ગદાર્શી ચિટ ફંડના સીઈઓ પી. સત્યનારાયણે જણાવ્યું હતું કે, માર્ગદર્શી સામાન્ય લોકોના સપનાને વાસ્તવિકતા બનાવવાનો જીવંત પુરાવો છે. તેમણે કહ્યું કે માર્ગદર્શી લાખો પરિવારો માટે એક મહત્વપૂર્ણ નાણાકીય સહાય પ્રણાલી સાબિત થશે.
તેમણે પશ્ચિમ ગોદાવરી જિલ્લાના તાડેપલ્લીગુડેમમાં 134મી શાખા ખોલવા પર ખુશી વ્યક્ત કરી જે આંધ્રપ્રદેશમાં 42મી શાખા છે. CEOએ જણાવ્યું કે, "અમે અમારા રોકાણકારોની અપેક્ષાઓ પૂર્ણ કરવા અને તેનાથી વધુ કરવા માટે અમારી સેવાઓનો સતત વિસ્તાર કરી રહ્યા છીએ."
રામોજીના વંશજો માર્ગદર્શીને આગળ લઈ જઈ રહ્યા છે
તાડેપલ્લીગુડેમના ધારાસભ્ય બોલિસેટ્ટી શ્રીનિવાસે શહેરમાં નવી શાખા ખોલવા પર ખુશી વ્યક્ત કરી. તેમણે નોંધ્યું કે, રામોજી રાવ દ્વારા સ્થાપિત માર્ગદર્શીનો વારસો આજે તેમના અનુગામીઓ દ્વારા આગળ ધપાવવામાં આવી રહ્યો છે. તેમણે ઉલ્લેખ કર્યો કે, ગરીબો જ્યારે પણ નાણાકીય મુશ્કેલીઓનો સામનો કરે છે ત્યારે હંમેશા માર્ગદર્શી તરફ વળે છે. તેમણે તાડેપલ્લીગુડેમના રહેવાસીઓને માર્ગદર્શીની સેવાઓનો લાભ લેવા વિનંતી કરી.
ગ્રાહકોએ ખુશી વ્યક્ત કરી
કાર્યક્રમમાં હાજર ગ્રાહકોએ ખુશી વ્યક્ત કરી, નોંધ્યું કે, તેઓ વર્ષોથી માર્ગદર્શી ચિટ્સથી બચત કરી રહ્યા છે અને કંપની તેમની નાણાકીય જરૂરિયાતો પૂરી કરવામાં ખૂબ ફાયદાકારક સાબિત થશે. તેમણે યાદ કર્યું કે, પહેલી શાખા 1962માં હૈદરાબાદના હિમાયત નગરમાં ખોલવામાં આવી હતી. ત્યારથી, સતત વૃદ્ધિ પામતા, કંપનીએ તેલંગાણા, આંધ્રપ્રદેશ, તમિલનાડુ અને કર્ણાટક રાજ્યોમાં તેની હાજરીનો વિસ્તાર કર્યો છે.
ગ્રાહકોએ નોંધ્યું કે મેનેજિંગ ડિરેક્ટર (એમડી) શૈલજા કિરણના નેતૃત્વ હેઠળ, કંપની વ્યાવસાયિક પ્રતિબદ્ધતા, વિશ્વસનીય સેવા અને નાણાકીય શિસ્તના મૂલ્યો પર આધારિત કાર્ય કરે છે. તેમણે ખુશી વ્યક્ત કરી કે હવે તાડેપલ્લીગુડેમમાં એક ઓફિસ ખુલી છે, જેનાથી તેમને માર્ગદર્શી ઓફિસની મુલાકાત લેવા માટે એલુરુ અથવા રાજમુન્દ્રી જવાની મુશ્કેલીમાંથી મુક્તિ મળે છે.
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