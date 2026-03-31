31 માર્ચ નક્સલવાદની સમય મર્યાદા: છત્તીસગઢમાં હથિયારધારી માઓવાદી 'સંપૂર્ણ સાફ', ડે.CMનો દાવો

17 ઓક્ટોબર, 2025 ના રોજ છત્તીસગઢના જગદલપુરમાં માઓવાદી સંગઠનના કેન્દ્રીય સમિતિના સભ્ય સહિત 210 માઓવાદીઓએ આત્મસમર્પણ કર્યું (ફાઇલ ફોટો (ANI))
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 31, 2026 at 11:11 AM IST

રાયપુર: કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે ડાબેરી ઉગ્રવાદને નાબૂદ કરવાની નિર્ધારિત સમયમર્યાદા આજે (31 માર્ચ) પૂરી થઈ રહી છે, ત્યારે છત્તીસગઢના નાયબ મુખ્યમંત્રી વિજય શર્માએ દાવો કર્યો છે કે, રાજ્યમાં હથિયારધારી નક્સલીઓનો "સંપૂર્ણપણે સફાયો" કરવામાં આવ્યો છે, અને બાકી રહેલા મુઠ્ઠીભર નક્સલીઓ ટૂંક સમયમાં આત્મસમર્પણ કરશે તેવી અપેક્ષા છે.

શર્માએ સોમવારે સાંજે કહ્યું હતું કે, બે વર્ષ પહેલાં 31 માર્ચ, 2026 સુધીમાં નક્સલવાદનો અંત લાવવા માટે સ્પષ્ટ સમયમર્યાદા નક્કી કરવી, ટેકનોલોજી-આધારિત ગુપ્ત માહિતી અને ચોક્કસ સુરક્ષા દળની કામગીરી સાથે, દાયકાઓ જૂના બળવા સામેની નિર્ણાયક લડાઈમાં એક વળાંક સાબિત થયો છે.

તેને છેલ્લા બે વર્ષની "સૌથી મોટી સિદ્ધિ" ગણાવતા, તેમણે બસ્તર સહિત રાજ્યના દરેક ખૂણા સુધી બંધારણની અમલવારી સુનિશ્ચિત કરવા માટે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી, કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ અને છત્તીસગઢના મુખ્યમંત્રી વિષ્ણુ દેવ સાઈના નેતૃત્વને શ્રેય આપ્યો.

ગૃહ મંત્રાલય પણ સંભાળતા શર્માએ પીટીઆઈને આપેલી એક મુલાકાતમાં જણાવ્યું કે, "છત્તીસગઢમાં સમગ્ર સશસ્ત્ર કેડરને ખતમ કરી દેવામાં આવી છે. બાકીના 15 થી 20 વ્યક્તિઓ પુનર્વસનની પ્રક્રિયામાં છે,"

તેમણે કહ્યું કે, "31 માર્ચ, 2026ની નિર્ધારિત સમયમર્યાદા સુધીમાં, છત્તીસગઢમાં નક્સલ સંગઠનના સશસ્ત્ર કાર્યકરોનો સંપૂર્ણ નાશ કરવામાં આવ્યો છે. હાલમાં, રાજ્યમાં ક્યાંય પણ કોઈ હથિયારધારી કેડર બચ્યા નથી," તેમણે ઉમેર્યું કે, "તમારે બસ આ રાતમાંથી પસાર થવું પડશે... છત્તીસગઢમાં નક્સલવાદી સંગઠનનો અસરકારક રીતે નાશ થઈ ગયો છે,"

તેમણે દાવો કર્યો કે (નક્સલ વિરોધી) કામગીરી એટલી સચોટ રહી છે કે, સુરક્ષા કર્મચારીઓને એક પણ ઘસરકો લાગ્યો નથી, જ્યારે ઘણા નક્સલવાદીઓને તટસ્થ કરવામાં આવ્યા છે. "મારું માનવું છે કે છેલ્લા બે વર્ષમાં આપણી છત્તીસગઢ સરકારની સૌથી મોટી સિદ્ધિ નક્સલવાદ પર કાબૂ મેળવવાની છે. તેમણે કહ્યું કે, આ બે વર્ષના સમયગાળા દરમિયાન પીએમ મોદીજીના વહીવટની સૌથી મહત્વપૂર્ણ સિદ્ધિ પણ છે "

છેલ્લા બે વર્ષમાં, માઓવાદી કેન્દ્રીય સમિતિ (CC) ના સભ્યો અને વિવિધ સ્તરોના કાર્યકરો સહિત 3,000 થી વધુ નક્સલવાદીઓએ આત્મસમર્પણ કર્યું છે. રાજ્યમાં એન્કાઉન્ટરમાં 2,000 થી વધુ નક્સલવાદીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે, જ્યારે 500 થી વધુ નકસ્લીઓ અથડામણમાં માર્યા ગયા છે, દરમિયાન બસ્તર ક્ષેત્રમાં આતંકવાદ વિરોધી અભિયાન ચલાવવામાં આવ્યુંં, જેને એક સમયે નક્સલવાદીઓનો ગઢ માનવામાં આવતો હતો.

બસ્તરમાં સુરક્ષા તૈનાતીનો ઉલ્લેખ કરતા શર્માએ કહ્યું કે, પોલીસ કેમ્પ હાલ ચાલુ રહેશે. કારણ કે લોકોનો વિશ્વાસ કેળવવામાં સમય લાગે છે. "એ સત્ય છે કે સમગ્ર કેડરને ખતમ કરી દેવામાં આવી છે, પરંતુ લોકોને તેને સંપૂર્ણપણે સ્વીકારવામાં સમય લાગશે," તેમણે ઉમેર્યું કે સાવચેતી વ્યવસ્થા યથાવત રહેશે.

શર્માએ જણાવ્યું હતું કે, આંતરિક વિસ્તારોમાં લગભગ 400 સુરક્ષા શિબિરોને ધીમે ધીમે પોલીસ સ્ટેશન, શાળાઓ, હોસ્પિટલો અથવા પંચાયત ઇમારતો જેવા માળખાગત સુવિધાઓમાં રૂપાંતરિત કરવામાં આવશે. ઉલ્લેખનીય છે કે, શર્માએ આ મહિનાની શરૂઆતમાં રાજ્ય વિધાનસભામાં કહ્યું હતું કે, બસ્તરમાં તૈનાત મોટાભાગના અર્ધલશ્કરી દળો 31 માર્ચ, 2027 સુધીમાં પાછા ખેંચી લેવામાં આવે તેવી શક્યતા છે.

કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતા ભૂપેશ બઘેલની ટીકા કરતા શર્માએ કહ્યું, "ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રીએ (તાજેતરના વિધાનસભાના બજેટ સત્રમાં) કહ્યું હતું કે '31 માર્ચ આવી ગઈ છે, ચાલો ઉજવણી કરીએ'. હું તમને કહી દઉં કે આ નવા વર્ષની પૂર્વ સંધ્યા નથી. તમારે સમજવું જોઈએ કે આ એક ગંભીર બાબત છે."

જો સમગ્ર નક્સલવાદી નેટવર્કનો નાશ કરવામાં આવ્યો છે, તો આ એક મોટી સિદ્ધિ છે. આ કેન્દ્ર માટે એક મોટી સિદ્ધિ છે, અને ચોક્કસપણે, રાજ્ય સરકાર માટે પણ એટલી જ મહત્વપૂર્ણ જીત છે. છેવટે, એક સમયે, સમગ્ર દેશમાં 80 ટકા નક્સલવાદી પ્રવૃત્તિ છત્તીસગઢમાં કેન્દ્રિત હતી, એમ નાયબ મુખ્યમંત્રીએ જણાવ્યું હતું.

છત્તીસગઢની સરખામણીમાં કોંગ્રેસ શાસિત તેલંગાણા નક્સલવાદ પ્રત્યે નરમ વલણ ધરાવે છે કે કેમ તે પૂછવામાં આવતા, શર્માએ કહ્યું કે, તેઓ એવું માનતા નથી. "મને નથી લાગતું કે એવું છે. મને એવું કંઈ પણ મળ્યું નથી. તેમણે કહ્યું કે, તેલંગાણાએ જબરદસ્ત કામ કર્યું છે. ઘણા પોલિટબ્યુરો સભ્યો, કેન્દ્રીય સમિતિના સભ્યો (માઓવાદીઓના) અને અન્ય લોકોએ ત્યાં આત્મસમર્પણ કર્યું છે,"

તેલંગાણાના મુખ્યમંત્રી રેવંત રેડ્ડીએ તાજેતરમાં માઓવાદી કેડરોને મુખ્ય પ્રવાહમાં પાછા ફરવા માટે 31 માર્ચ, 2026ની અંતિમ તારીખ જાહેર કરી હતી. "મને નથી લાગતું કે, તેલંગાણાએ માઓવાદીઓ પ્રત્યે કોઈ નરમાઈ દાખવી છે," તેમણે ઉમેર્યું કે, આત્મસમર્પણ કરનારા નક્સલીઓ સામેના કેસ પાછા ખેંચવામાં આવશે કે કેમ તે અંગેનો નિર્ણય રાષ્ટ્રીય સ્તરે લેવામાં આવશે.

"આપણે આ બધા પાસાઓ પર વિચાર કરવો પડશે, કારણ કે તેઓએ આત્મસમર્પણ કર્યું છે, શસ્ત્રો મૂક્યા છે અને મુખ્ય પ્રવાહમાં પાછા ફર્યા છે. તેમણે કહ્યું કે, કોઈપણ નિર્ણય રાષ્ટ્રીય સ્તરે લેવો જોઈએ,"

રાજ્યની ઔદ્યોગિક નીતિમાં પુનર્વસિત નક્સલીઓને રોજગાર આપતી કંપનીઓને પ્રોત્સાહન આપવાની જોગવાઈઓ શામેલ છે, શર્માએ નોંધ્યું હતું કે, સરકાર ઉદ્યોગો સાથે આત્મસમર્પણ કરનારા કેડરની યાદી શેર કરી શકે છે. આત્મસમર્પણ કરનારા નક્સલીઓના રાજકારણમાં પ્રવેશવાની શક્યતા અંગે તેમણે કહ્યું કે, બંધારણ તમામ નાગરિકોને સ્વતંત્રતા આપે છે. "જો તેઓ બંધારણનું પાલન કરે છે, તો તેઓ લોકશાહી રીતે લોકોનો સંપર્ક કરવા માટે સ્વતંત્ર છે. પરંતુ હિંસાને વાજબી ઠેરવી શકાય નહીં,"

