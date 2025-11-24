MMC ઝોનમાં માઓવાદીઓ સરેન્ડર સ્વીકારવા તૈયાર; કહ્યું 'ફેબ્રુઆરી 2026 સુધીનો સમય આપો'

ETV Bharat / bharat

MMC ઝોનમાં માઓવાદીઓ સરેન્ડર સ્વીકારવા તૈયાર
MMC ઝોનમાં માઓવાદીઓ સરેન્ડર સ્વીકારવા તૈયાર (ETV Bharat File Photo)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 24, 2025 at 5:33 PM IST

2 Min Read
નવી દિલ્હી: માઓવાદીઓએ શરણાગતિ સ્વીકારવા અંગે એક મહત્વપૂર્ણ જાહેરાત કરી છે. માઓવાદી મહારાષ્ટ્ર-મધ્યપ્રદેશ-છત્તીસગઢ (MMC) સ્પેશિયલ ઝોનલ કમિટીએ શરણાગતિ સ્વીકારવા અને સરકારની પુનર્વસન પ્રક્રિયામાં ભાગ લેવા માટે 15 ફેબ્રુઆરી, 2026 સુધીનો સમય માંગ્યો છે.

તેમણે જણાવ્યું હતું કે જો સુરક્ષા દળો છત્તીસગઢ, મહારાષ્ટ્ર અને મધ્યપ્રદેશમાં કોમ્બિંગ કામગીરી બંધ કરે છે, તો તેઓ શરણાગતિ સ્વીકારવાની તારીખ જાહેર કરશે. તેમણે ત્રણેય રાજ્યોના મુખ્યમંત્રીઓને અપીલ કરી છે. આ સ્પેશિયલ ઝોનલ કમિટીના સત્તાવાર પ્રવક્તા અનંતના નામે આ સંદર્ભમાં એક ખુલ્લો પત્ર જારી કરવામાં આવ્યો છે.

'સશસ્ત્ર સંઘર્ષ બંધ કરવાનો નિર્ણય'

પત્રમાં જણાવાયું છે કે, "દેશ અને દુનિયામાં બદલાતી પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને, અમારી પાર્ટીની સેન્ટ્રલ કમિટી અને પોલિટબ્યુરો સભ્ય કોમરેડ સોનુ દાદા દ્વારા સરેન્ડર અને સશસ્ત્ર સંઘર્ષને થોડા સમય માટે સ્થગિત કરવાના તાજેતરના નિર્ણયને અમે સમર્થન આપીએ છીએ."

તેમાં ઉમેરાયું છે કે, "સેન્ટ્રલ કમિટીના સભ્યો સતીષ દાદા અને ચંદ્રાન્નાએ તાજેતરમાં આ નિર્ણયને ટેકો આપ્યો છે. MMC સ્પેશિયલ ઝોનલ કમિટી પણ સરેન્ડર કરવાનો ઇરાદો ધરાવે છે. જો કે, અમે ત્રણેય રાજ્યોની સરકારોને વિનંતી કરીએ છીએ કે તેઓ અમને 15 ફેબ્રુઆરી સુધીનો સમય આપે."

પત્રમાં આગળ જણાવાયું છે કે, "કારણ કે અમારી પાર્ટી લોકશાહી કેન્દ્રિયતાના સિદ્ધાંતો પ્રત્યે પ્રતિબદ્ધ છે, તેથી આ નિર્ણય પર સર્વસંમતિ સુધી પહોંચવામાં અમને થોડો સમય લાગશે. અમને અમારા સાથીદારો સાથે સલાહ લેવા અને આ સંદેશ તેમને વ્યવસ્થિત રીતે પહોંચાડવા માટે સમયની જરૂર છે. સમય માંગવાનો બીજો કોઈ હેતુ નથી. અમે સમય માંગી રહ્યા છીએ કારણ કે અમારી પાસે ઝડપથી વાતચીત કરવાનો બીજો કોઈ સરળ રસ્તો નથી."

પત્રમાં આગળ જણાવાયું છે કે સુરક્ષા દળોએ તેમની એક્ટિવિટી બંધ કરવી જોઈએ. અમે PLGA સપ્તાહનું આયોજન કરીશું નહીં. અમે તમને ખાતરી આપીએ છીએ કે અમે અમારી બધી પ્રવૃત્તિઓ બંધ કરીશું.

MMC ગાઢ ટ્રાઇ-જંકશન જંગલોને આવરી લે છે

MMC ઝોન, જે ગઢચિરોલી (મહારાષ્ટ્ર), બાલાઘાટ (મધ્યપ્રદેશ) અને રાજનાંદગાંવ-કબ્રિધામ (છત્તીસગઢ) ના ગાઢ ટ્રાઇ-જંકશન જંગલોને આવરી લે છે, તે ઐતિહાસિક રીતે ઉત્તર અને પશ્ચિમી પ્રદેશોને દંડકારણ્ય કોર સાથે જોડતા વ્યૂહાત્મક કોરિડોર તરીકે સેવા આપે છે.

