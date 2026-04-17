ભયાનક દુર્ઘટના: કાર અને વચ્ચે સીધી ટક્કર બાદ લાગી આગ, 6 લોકો જીવતા ભૂંજાયા

કર્ણાટકના યાદગીર જિલ્લામાં કાર અને બસ વચ્ચે થયેલી સામસામે ટક્કરમાં છ લોકોના મોત થયા છે, જ્યારે બેને ઇજાઓ પહોંચી છે

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 17, 2026 at 4:32 PM IST

યાદગિર (કર્ણાટક): યાદગિર જિલ્લાના સુરપુરા તાલુકામાં શુક્રવારે સવારે એક કાર અને પ્રાઈવેટ વચ્ચે સીધી ટક્કર થઈ, જ્યાર બાદ બંને વાહનોમાં આગ લાગી ગઈ. આ ભયાનક દુર્ઘટનામાં કારમાં સવાર છ લોકો જીવતા ભૂંજાઈ ગયા. મૃતકોમાં કૃષ્ણ નાયક (52), અનંત કલા નાયક (45), શરણપ્પા (36), નિસર્ગ શરણપ્પા (30) અને તેમનો દીકરો શરણપ્પા (3) અને શશિકલા (30)ના મોત થઈ ગયા.

મૃતક શરણપ્પા દંપતીની બે પુત્રીઓ અદ્વિકા (05) અને શ્રીનિધિ (1.5 વર્ષ)ની હાલત ગંભીર છે. તેમને સ્થાનિક લોકોએ બચાવ્યા અને હોસ્પિટલ પહોંચાડ્યા. પોલીસે જણાવ્યું કે, તમામ પીડિત સંબંધીઓ છે.

પોલીસ અનુસાર, કારમાં સવાર લોકો રાયચૂર જિલ્લાના સિરવાર તાલુકાના રહેવાસી છે. યાદગિરથી ગાડી તેમના હોમટાઉન રાયચૂર જઈ રહી હતી, જ્યારે બસ બેંગલુરુથી કલબુર્ગી જઈ રહી હતી. બસમાં સવાર 20 પેસેન્જર સુરક્ષિત છે. પોલીસે જણાવ્યું કે, ટક્કર બાદ કાર અને બસમાં આગ લાગી ગઈ અને થોડી જ મિનિટોમાં કાર બળીને ખાક થઈ ગઈ ગઈ.

શરૂઆતી તપાસમાં પ્રત્યક્ષદર્શીઓ અનુસાર, કારનું ટાયર ફાટી ગયું અને ડ્રાઈવરે કન્ટ્રોલ ગુમાવી દીધો અને કાર એક પ્રાઈવેટ બસ સાથે ટકરાઈ ગઈ. ત્યારબાદ કારમાં આગ લાગી ગઈ. યાદગિર જિલ્લાના પોલીસ અધિક્ષક પૃથ્વી શંકરે જણાવ્યું કે, કારમાં સવાર છ લોકોના મૃત્યુ થયા છે. સૂચના મળતા જ ફાયર અને ઈમરજન્સી સર્વિસની ટીમ સ્થળ પર પહોંચ્યા અને આગ બુઝાવી. સુરપુરા સ્ટેશનની પોલીસ પણ ઘટનાસ્થળે પહોંચી અને તપાસ કરી.

