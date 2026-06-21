તમિલનાડૂ: તિરુવલ્લૂરની ફેક્ટરીમાં એમોનિયા ગેસ લીકેજ, 7ના મોત, 40થી વધુ એડમિટ
એક ખાનગી ઝીંગા એક્સપોર્ટ ફેક્ટરીમાં ગેસ લીકેજના કારણે મોટી દુર્ઘટના બની
Published : June 21, 2026 at 4:55 PM IST
તિરુવલ્લુર (તામિલનાડુ): તિરુવલ્લુર જિલ્લામાં ઝીંગા એક્સપોર્ટ ફેક્ટરીમાં એમોનિયા ગેસ લીકેજ થવાથી સાત મજૂરોના મોત થયા છે. અત્યાર સુધી 40 થી વધુ લોકોને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે, જ્યાં તેમની સારવાર ચાલી રહી છે.
પોલીસે જણાવ્યું કે, તિરુવલ્લુર જિલ્લાના પેરિયાપલયમ નજીકના એક ગામમાં એક ખાનગી ઝીંગા એક્સપોર્ટ ફેક્ટરી કાર્યરત છે. આજે બપોરે 1:00 વાગ્યાની આસપાસ, ફેક્ટરીમાં અચાનક એમોનિયા ગેસ લીકેજ થયો. થોડીવારમાં જ, સ્થળ પર કામ કરતા કામદારો એક પછી એક બેભાન થવા લાગ્યા. ત્યારબાદ, અન્ય લોકોની મદદથી, તેમને બે સ્થાનિક ખાનગી હોસ્પિટલોમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા. પ્રારંભિક અહેવાલો દર્શાવે છે કે 40 થી વધુ લોકોને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે.
હોસ્પિટલના સૂત્રોએ પુષ્ટિ કરી છે કે, મેડિકલ ટ્રીટમેન્ટ મળવા છતાં સાત લોકોના દુ:ખદ મોત થયા છે.
Tamil Nadu Chief Minister C Joseph Vijay has instructed to form a Committee to enquire into the Ammonia Gas Leak incident. A 3 member committee with Director of Industrial Safety and Health, Member Secretary, Pollution Control Board and Additional Director of Public Health has…— ANI (@ANI) June 21, 2026
સીએમ વિજયે ઘટનાની તપાસ માટે સમિતિની રચનાનો નિર્દેશ આપ્યો
તમિલનાડુના મુખ્યમંત્રી સી. જોસેફ વિજયે એમોનિયા ગેસ લીકેજની ઘટનાની તપાસ માટે એક સમિતિની રચના કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે. આ સમિતિ, જેમાં ઔદ્યોગિક સલામતી અને આરોગ્ય નિયામક, પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડના સભ્ય સચિવ અને જાહેર આરોગ્યના અધિક નિયામકનો સમાવેશ થાય છે,24 કલાકની અંદર વચગાળાનો અહેવાલ અને ત્રણ દિવસમાં અંતિમ અહેવાલ રજૂ કરશે.
એક નિવેદનમાં નોંધવામાં આવ્યું છે કે, સીએમ વિજયે આઇટી મંત્રી આર. કુમારને મોનિટરિંગ અધિકારી ડૉ. કે.પી. કાર્તિકેયન સાથે તિરુવલ્લુરની મુલાકાત લેવા અને અસરગ્રસ્તો માટે શ્રેષ્ઠ શક્ય સંભાળ સુનિશ્ચિત કરવા માટે જિલ્લા કલેક્ટર અને જિલ્લા વહીવટીતંત્ર સાથે સંકલન કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે.
જિલ્લા કલેક્ટરે ફેક્ટરીની મુલાકાત લીધી
તિરુવલ્લુર જિલ્લા કલેક્ટર કવિતાએ ફેક્ટરીની મુલાકાત લીધી અને રાહત પગલાંનું નિરીક્ષણ કરવા માટે હોસ્પિટલોમાં દર્દીઓને મળ્યા. ઘટનાનું ચોક્કસ કારણ શોધવા અને નિકાસ એકમમાં સંભવિત સલામતી ભૂલોની તપાસ કરવા માટે ઔપચારિક તપાસનો આદેશ આપવામાં આવ્યો છે.
કલેક્ટર એસ. કવિતાએ જણાવ્યું હતું કે, પેરિયાપલયમ નજીક એક ખાનગી સીફૂડ પ્રોસેસિંગ યુનિટમાં એમોનિયા ગેસ લીક થયા બાદ કુલ 67 અસરગ્રસ્ત કામદારોને તાત્કાલિક નજીકના તબીબી કેન્દ્રોમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા. તેમના જણાવ્યા મુજબ, 46 કામદારો વેલ્સ હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ છે, જ્યારે 21 વેંકટેશ્વર હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ છે. નવ ગંભીર રીતે બીમાર દર્દીઓને એમ્બ્યુલન્સ દ્વારા ચેન્નાઈની સરકારી સ્ટેનલી મેડિકલ કોલેજ હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા છે.
એક ખાનગી હોસ્પિટલના એક ડોક્ટરે પત્રકારોને જણાવ્યું, "અમે કુલ 44 દર્દીઓને દાખલ કર્યા, જેમાં 43 યુવતીઓ અને એક પુરુષનો સમાવેશ થાય છે. આમાંથી, અમે 15 થી 16 દર્દીઓને ઇન્ટ્યુબેશન આપ્યું છે, અને 11 હાલમાં વેન્ટિલેટર સપોર્ટ પર છે." ડોક્ટરે નોંધ્યું કે અસરગ્રસ્ત કામદારોમાં મોટાભાગની 24 થી 25 વર્ષની વયની મહિલાઓ છે.
ડોક્ટરે ઉમેર્યું, "તેઓ જીવંત છે અને અમે તેમના નાડી અને બ્લડ પ્રેશરનું નિરીક્ષણ કરી શકીએ છીએ, જોકે તેમનું બ્લડ પ્રેશર હાલમાં ઘણું ઓછું છે. તેઓ યુવાન હોવાથી, અમને આશા છે કે તેઓ સ્વસ્થ થઈ જશે. અમે વધુ ગંભીર દર્દીઓમાંથી ચારથી પાંચને અદ્યતન સંભાળ માટે સરકારી સુવિધામાં ખસેડવાની વ્યવસ્થા પણ કરી રહ્યા છીએ."
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