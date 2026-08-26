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જમ્મૂ-કાશ્મીર: પુંછમાં ગમખ્વાર અકસ્માત; ગાડી ખીણમાં ખાબકતા 6ના મોત, 3 ઘાયલ

જમ્મૂ-કાશ્મીરના ઉપ રાજ્યપાલે રોડ એક્સિડન્ટમાં લોકોના મોત પર દુ:ખ વ્યક્ત કર્યું

જમ્મૂ-કાશ્મીરના ઉપ રાજ્યપાલે રોડ એક્સિડન્ટમાં લોકોના મોત પર દુ:ખ વ્યક્ત કર્યું
જમ્મૂ-કાશ્મીરના ઉપ રાજ્યપાલે રોડ એક્સિડન્ટમાં લોકોના મોત પર દુ:ખ વ્યક્ત કર્યું (ફાઈલ તસવીર)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 26, 2026 at 9:41 PM IST

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જમ્મુ: જમ્મુ અને કાશ્મીરના પૂંચ જિલ્લામાં બુધવારે એક ગાડી અનિયંત્રિત થઈને ખીણમાં ખાબકતાં બે મહિલાઓ સહિત છ લોકોના મોત થયા અને ત્રણ અન્ય ઘાયલ થયા. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, આ અકસ્માત સુરનકોટના શેલધર વિસ્તારમાં થયો હતો. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે, ઘાયલોમાંથી એક બાળક ગંભીર હાલતમાં હોવાનું જાણવા મળે છે.

પૂંછના ડેપ્યુટી કમિશનર અશોક કુમાર શર્માએ બુધવારે સમાચાર એજન્સી પીટીઆઈને જણાવ્યું હતું કે, "આજે સાંજે એક દુર્ભાગ્યપૂર્ણ અકસ્માત થયો , જેમાં છ લોકોના ઘટનાસ્થળે જ મોત થયા અને ત્રણ અન્ય ઘાયલ થયા છે."

તેમણે કહ્યું કે, તાત્કાલિક બચાવ કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી હતી, અને ઘાયલોને હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા.

પુંછના મુખ્ય તબીબી અધિકારી (સીએમઓ) ડૉ. પરવેઝ ખાને જણાવ્યું હતું કે અકસ્માતની માહિતી પીસીઆર દ્વારા મળી હતી, જેના પગલે 108 એમ્બ્યુલન્સ સેવા, વધારાની એમ્બ્યુલન્સ અને અન્ય કટોકટી સંસાધનો તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે મોકલવામાં આવ્યા હતા. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે, છ વ્યક્તિઓના મૃતદેહ જિલ્લા હોસ્પિટલમાં લાવવામાં આવ્યા હતા જેમાં ચાર પુરુષો અને બે મહિલા શામેલ છે.

મૃતકોની ઓળખ શેરાજ અહેમદ, નજાકત હુસૈન, મોહમ્મદ શફી, મુસરત હુસૈન, ઝુલ્ફત બી અને મોહમ્મદ વાશિદ તરીકે થઈ છે; તેમની ઉંમર 20 થી 25 વર્ષની વચ્ચે હતી.

જમ્મુ અને કાશ્મીરના ઉપ રાજ્યપાલ મનોજ સિન્હાએ માર્ગ અકસ્માતમાં થયેલા મૃત્યુ પર શોક વ્યક્ત કર્યો. તેમણે શોકગ્રસ્ત પરિવારો પ્રત્યે સંવેદના વ્યક્ત કરી અને ઘાયલોના ઝડપી સ્વસ્થ થવા માટે પ્રાર્થના કરી.

X પર એક પોસ્ટમાં, ઉપ રાજ્યપાલ કાર્યાલયે જણાવ્યું હતું કે, "પુંછમાં થયેલા દુ:ખદ માર્ગ અકસ્માતમાં થયેલા જાનહાનિથી દુઃખી છું. શોકગ્રસ્ત પરિવારો પ્રત્યે મારી સંવેદના. ઘાયલોના ઝડપી સ્વસ્થ થવા માટે પ્રાર્થના. જિલ્લા વહીવટીતંત્રને અસરગ્રસ્તોને તાત્કાલિક સહાય પૂરી પાડવાનો નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો છે.

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