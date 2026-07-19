નાગાલેન્ડમાં ભૂસ્ખલનથી ભારે તબાહી, 8 લોકોના મોત, 12 ઘાયલ, ઘણા લોકોમાં કાટમાળમાં દટાયા
મોન જિલ્લામાં રાતભર પડેલા ધોધમાર વરસાદને લીધે અનેક સ્થળોએ ભૂસ્ખલન થયું છે જેના કારણે જાનમાલને ભારે નુકસાન પહોંચ્યું છે
Published : July 19, 2026 at 8:51 PM IST
કોહિમા (નાગાલેન્ડ): રવિવારે નાગાલેન્ડના મોન જિલ્લામાં મુશળધાર વરસાદને કારણે આવેલા પૂર અને ભૂસ્ખલનને કારણે ભારે વિનાશ સર્જાયો, જેમાં આઠ લોકો માર્યા ગયા અને 12 અન્ય ઘાયલ થયા. પૂર અને ભૂસ્ખલનને કારણે અનેક ઘરો ધોવાઈ ગયા છે, રસ્તાઓ બ્લોક થઈ ગયા છે તથા અને ઘણા લોકો કાટમાળ નીચે ફસાયેલા છે.
મોન ડેપ્યુટી કમિશનર વેનેયી કોન્યાકે જણાવ્યું હતું કે, અત્યાર સુધીમાં ચાર મૃતદેહ મળી આવ્યા છે, જ્યારે ચાર અન્ય કાટમાળ નીચે ફસાયેલા છે. તેમણે કહ્યું, "મોન જિલ્લામાં વિવિધ સ્થળોએ સતત ભારે વરસાદને કારણે થયેલા ભૂસ્ખલનમાં આઠ લોકોના મોત થયા છે. મોન શહેર અને તિઝિટ સૌથી વધુ અસરગ્રસ્ત વિસ્તારો છે. ભારે વરસાદ લગભગ 1 વાગ્યાની આસપાસ શરૂ થયો હતો અને અમને સવારે 6 થી 7 વાગ્યાની વચ્ચે ભૂસ્ખલનના અહેવાલો મળ્યા હતા."
Mon, Nagaland | At least 8 people have died and 12 others injured following massive landslide incidents occurred in multiple locations in Nagaland's Mon district on Sunday.— ANI (@ANI) July 19, 2026
Wennyei Konyak, Deputy Commissioner of Mon district told ANI, so far 4 bodies have recovered and four…
તેમણે જણાવ્યું હતું કે, ભૂસ્ખલન બાદ સ્થાનિક રહેવાસીઓ સાથે મળીને SDRF, પોલીસ, આસામ રાઇફલ્સ અને NDRFની ટીમો શોધ અને બચાવ કામગીરીમાં રોકાયેલી છે. અત્યાર સુધીમાં કાટમાળમાંથી ત્રણ મહિલાઓ અને એક પુરુષ સહિત ચાર મૃતદેહો બહાર કાઢવામાં આવ્યા છે અને 12 અન્ય લોકો ઘાયલ થયા છે. અનેક સ્થળોએ શોધ અને બચાવ કામગીરી ચાલી રહી છે.
અહેવાલ છે કે, ઘણા કલાકો સુધી ચાલેલા ભારે વરસાદને કારણે મોન શહેરમાં ઘરો, રસ્તાઓ અને જાહેર માળખાને વ્યાપક નુકસાન થયું છે. ઘણા વિસ્તારો પાણીમાં ડૂબી ગયા છે, અને ભૂસ્ખલનને કારણે મુખ્ય માર્ગો અવરોધિત થયા છે.
Incessant rains and a cloudburst in the wee hours of the morning in #Mon Hq, Nagaland has caused widespread destruction at various localities this morning. Human casualties reported, survivors still trapped. Rescue operations by locals hampered due to continuous rain & landslide.… pic.twitter.com/DsxPmnu7u1— S. Phangnon Konyak (@SPhangnon) July 19, 2026
નાગાલેન્ડ રાજ્ય આપત્તિ વ્યવસ્થાપન સત્તામંડળના સંયુક્ત મુખ્ય કાર્યકારી અધિકારી જોની રુઆંગમેઈએ જણાવ્યું હતું કે, રવિવાર સવારથી સતત વરસાદને કારણે પૂર અને નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ ગયા હતા. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે, પહાડી ઢોળાવ પર ભૂસ્ખલનથી મુખ્ય રસ્તાઓ બંધ થઈ ગયા હતા, જેના કારણે વાહનવ્યવહાર ખોરવાઈ ગયો હતો. અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં રહેતા પરિવારોને સલામત સ્થળોએ ખસેડવામાં આવ્યા છે અને રાહત કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી છે.
Deeply distressing reports of heavy landslides in Mon. My heartfelt condolences to those who've lost loved ones. The State Govt. is closely monitoring the situation. NSDMA, Dist. Admin, DDMA, SDRF, Police, AR & local community are working on ground for search & rescue operations.— Neiphiu Rio (@Neiphiu_Rio) July 19, 2026
મુખ્ય પ્રધાન નેફિયુ રિયોએ આ દુર્ઘટનામાં લોકોના નુકસાન અને મૃત્યુ પર 'ઊંડું દુઃખ' વ્યક્ત કર્યું અને શોકગ્રસ્ત પરિવારો પ્રત્યે સંવેદના વ્યક્ત કરી. તેમણે 'X' પર એક પોસ્ટમાં કહ્યું કે રાજ્ય સરકાર સતત પરિસ્થિતિ પર નજર રાખી રહી છે. રિયોએ કહ્યું કે, નાગાલેન્ડ સ્ટેટ ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ ઓથોરિટી, ડિસ્ટ્રિક્ટ એડમિનિસ્ટ્રેશન, સ્ટેટ ડિઝાસ્ટર રિસ્પોન્સ ફોર્સ (એસડીઆરએફ), પોલીસ અને આસામ રાઈફલ્સની ટીમો શોધ અને બચાવ કામગીરીમાં રોકાયેલા છે.
જિલ્લા વહીવટીતંત્રે લોકોને ભૂસ્ખલન ગ્રસ્ત વિસ્તારો, નદી કિનારાઓ અને પૂર પ્રભાવિત સ્થળોથી દૂર રહેવાની અપીલ કરી છે, કારણ કે ભારે વરસાદ ચાલુ રહેવાની શક્યતા છે.
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