PM મોદીની ‘મન કી બાત’: જાણો, જળ-પર્યાવરણથી લઈને સ્વદેશી ઉત્પાદનો પર શું કહ્યું?
ખાદીનું વેચાણ 8000 કરોડે, વગૂ ચટાઈથી લઈને ચૌંગપ્રેંગ સંગીત સુધી – PM મોદીએ ‘મન કી બાત’માં ભારતની વિવિધતાને સલામ કરી
Published : July 26, 2026 at 3:44 PM IST
હૈદરાબાદ: પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ ‘મન કી બાત’ કાર્યક્રમની 136મી કડીમાં કારગિલ વિજય દિવસ, જળસંરક્ષણ, રમત-ગમત, અવકાશ ક્ષેત્રે ખાનગી ક્ષેત્રની સફળતા, સાયન્સ ઓલિમ્પિયાડ, સ્થાનિક હસ્તકલા અને પર્યાવરણ જેવા અનેક વિષયો પર દેશવાસીઓ સાથે સંવાદ કર્યો. 26 જુલાઈએ પ્રસારિત થયેલા આ એપિસોડમાં તેમણે ભારતની સિદ્ધિઓ, યુવાશક્તિ અને સામાજિક પ્રયાસોની પ્રેરણાદાયી વાતો રજૂ કરી.
કારગિલ વિજય દિવસ, સંરક્ષણ ક્ષમતા અને આત્મનિર્ભરતાનો સંદેશ
પ્રધાનમંત્રીએ કાર્યક્રમની શરૂઆત 26 જુલાઈ એટલે કે ‘કારગિલ વિજય દિવસ’ને યાદ કરીને કરી. તેમણે કહ્યું કે આ એવી તારીખ છે જેને યાદ રાખવા માટે કૅલેન્ડરની જરૂર નથી. તેમણે કારગિલની ઊંચી ચોટીઓ, વિષમ હવામાન અને દુશ્મનની ચુનોતીઓ વચ્ચે અદ્ભુત સાહસ દાખવનારા ભારતીય સૈનિકોને શ્રદ્ધાંજલિ આપી. ‘આજનો ભારત પોતાના વીરોને માત્ર યાદ જ નથી કરતો, પરંતુ નવી પેઢી સુધી તેમની ગાથા પણ પહોંચાડે છે,’ એમ જણાવતાં તેમણે આ વર્ષે દિલ્હીના નેશનલ વૉર મેમોરિયલથી દ્રાસના કારગિલ વૉર મેમોરિયલ સુધી નીકળેલી ‘શૌર્ય વિજય યાત્રા’નો ઉલ્લેખ કર્યો. ‘One Ride, One Nation, One Salute’ના સંદેશ સાથેની આ મોટરસાઇકલ યાત્રા શહીદોના બલિદાનને અમર રાખવાનો પ્રયાસ છે.
આ સાથે પ્રધાનમંત્રીએ ભારતની વધતી સંરક્ષણ તાકાતની પણ વાત કરી. તેમણે જણાવ્યું કે તાજેતરમાં ભારતીય નૌસેનામાં INS મહેન્દ્રગિરિ સામેલ થયું, જે સ્વદેશી ડિઝાઇન અને 75 ટકાથી વધુ સ્વદેશી સામગ્રીથી બનેલું આધુનિક જંગી જહાજ છે. DRDOએ પિનાકા લૉન્ગ રેન્જ ગાઇડેડ રોકેટ અને કુશા મિસાઇલના સફળ પરીક્ષણ કર્યા. ઇન્ડોનેશિયાની યાત્રા દરમિયાન બ્રહ્મોસ અને અસ્ત્ર મિસાઇલ માટે થયેલા મોટા સમજૂતીની ચર્ચા કરતાં તેમણે કહ્યું કે દુનિયાનો ભરોસો ભારતના રક્ષા ઉપકરણો અને ટેકનોલોજી પર વધી રહ્યો છે. ‘કારગિલ વિજય દિવસ’ પર તેમણે સુરક્ષિત, સક્ષમ અને આત્મનિર્ભર ભારતના નિર્માણનો સંકલ્પ મજબૂત કરવાની અપીલ કરી.
જળસંચય, પર્યાવરણ અને સ્થાનિક ઉત્પાદનોને પ્રોત્સાહન
‘મન કી બાત’માં જળસંરક્ષણ પર વિશેષ ભાર મૂકતાં પ્રધાનમંત્રીએ ‘Catch The Rain’ અભિયાનને જનઆંદોલન બનાવવા અપીલ કરી. તેમણે કહ્યું કે 4 જુલાઈથી દેશભરમાં ચાલી રહેલા વિશેષ અભિયાન અંતર્ગત વરસાદી પાણીનો સંચય, ભૂગર્ભ જળ રિચાર્જ, જૂના જળસ્ત્રોતોનું પુનર્જીવન અને વૃક્ષારોપણને નવી ગતિ મળી રહી છે. મધ્યપ્રદેશના સીધી જિલ્લામાં લગભગ દોઢ હજાર તળાવો, નરસિંહપુરમાં અમૃત સરોવરોનું સંવર્ધન, મહારાષ્ટ્રના નાસિકમાં પાણી સંગ્રહની વિકસિત ક્ષમતા, આંધ્રપ્રદેશના નંદ્યાલમાં તમામ ગ્રામ પંચાયતો દ્વારા જૂના તળાવોને ઉપયોગી બનાવવાના કાર્યો, તેમજ કોરબા, ભુવનેશ્વર અને વિજયનગરમ જેવા શહેરી વિસ્તારોમાં મળી રહેલા ઉત્સાહજનક પરિણામોના ઉદાહરણો તેમણે આપ્યાં. ‘આજની બચાવેલી દરેક બુંદ ભાવિ પેઢીની સૌથી મોટી પૂંજી છે,’ એમ તેમણે ઉમેર્યું.
પર્યાવરણ અને સ્થાનિક ઉત્પાદનોને જોડતા અનેક પ્રયાસોની પણ પ્રધાનમંત્રીએ સરાહના કરી. કાશ્મીરની પારંપરિક ‘વગૂ’ ચટાઈ વિશે વાત કરતાં તેમણે જણાવ્યું કે સરકંડા અને ડાંગરના પુઆલમાંથી બનતી આ ઈકો-ફ્રેન્ડલી ચટાઈ ગરમીમાં ઠંડક અને શિયાળામાં ગરમાહટ આપે છે. શ્રીનગરના ગુલામ હુસૈન અને તેમની પુત્રી તંજીલાએ આ કળાને નવું જીવન આપવાનો જે સંકલ્પ લીધો, તેના કારણે આજે ‘વગૂ’ દેશના અન્ય ભાગોમાં પણ લોકપ્રિય થઈ રહી છે. ‘વોકલ ફૉર લોકલ’ના મંત્ર સાથે તેમણે લોકોને આ સ્થાનિક ઉત્પાદન ઘરમાં લાવવાનું સૂચન કર્યું.
ઉત્તર પ્રદેશના બિજનૌર જિલ્લાના લખીવાલા ગામની સ્વસહાય જૂથની મહિલાઓએ ‘વિદુર પ્રેરણા સ્વદેશી હર્બલ ટી’ તૈયાર કરી છે, જેમાં લેમનગ્રાસ, ગિલોય, મુલેઠી, તુલસી, કાચી હળદર, તજ, ઈલાયચી અને વરિયાળી જેવા કુદરતી ઘટકો છે. માત્ર એક લાખ રૂપિયાથી શરૂ થયેલો આ પ્રયાસ આજે પ્રયાગરાજના મહાકુંભ અને દિલ્હીના આંતરરાષ્ટ્રીય ફૂડ ફેસ્ટિવલમાં સરાહના પામી ચૂક્યો છે. પ્રધાનમંત્રીએ તેને સ્થાનિક જ્ઞાન, પ્રકૃતિ અને મહિલાઓના આત્મવિશ્વાસનું ઉત્તમ ઉદાહરણ ગણાવ્યું.
‘એક પેડ માં કે નામ’ અભિયાનની સફળતાથી તેઓ અભિભૂત થયા. અમદાવાદના ભાડજ વિસ્તારમાં એક કલાકમાં સાડા ત્રણ લાખથી વધુ રોપા 25,000 લોકોએ વાવીને ગિનીસ વર્લ્ડ રેકોર્ડ બનાવ્યો. ઉત્તર પ્રદેશમાં 12 જુલાઈના એક જ દિવસમાં 35 કરોડથી વધુ છોડ વાવવામાં આવ્યા. ગુજરાતના ગીર જંગલોમાં 60 વર્ષ પછી ઈન્ડિયન ગ્રે હોર્નબિલ પક્ષી ફરી વસવા લાગ્યું, જેને તેઓ ‘જંગલનો ખેડૂત’ કહીને તેની બીજ ફેલાવવાની ભૂમિકા સમજાવી. પ્લાસ્ટિક પ્રદૂષણ પર ચિંતા વ્યક્ત કરતાં તેમણે બિહારના સીતામઢી જિલ્લામાં સિંગલ યુઝ પ્લાસ્ટિકના રિસાયક્લિંગથી બનતી 40 કિલો પ્લાસ્ટિક ખપતી મજબૂત બેન્ચના ‘વેસ્ટ ટુ વેલ્થ’ મોડલની પ્રશંસા કરી. આવનારા ગણેશ ઉત્સવ માટે તેમણે ફરી એકવાર પીઓપીને બદલે દેશની માટીના બનેલા ગણપતિ સ્થાપિત કરવાની અપીલ કરી, જેથી પ્રકૃતિની પણ પૂજા થાય.
7 ઓગસ્ટના ‘રાષ્ટ્રીય હાથવણાટ દિવસ’ની પૂર્વ સંધ્યાએ પ્રધાનમંત્રીએ હાથવણાટ અને ખાદીને પ્રોત્સાહન આપવાની વાત કરી. તેમણે ગર્વ સાથે જણાવ્યું કે ખાદીનું વેચાણ છેલ્લા 12 વર્ષમાં 6 ગણું વધીને 8,000 કરોડ રૂપિયાની નજીક પહોંચ્યું છે. પોચમપલ્લી, કુથમપલ્લી, કચ્છ અને કેરળની કસાવુ કળા જેવી સ્થાનિક હસ્તકલાને સાચવતા લોકોના પ્રયાસોની તેમણે નોંધ લીધી અને તહેવારોમાં ખાદી, હેન્ડલૂમ કે હેન્ડિક્રાફ્ટનું એકાદ ઉત્પાદન ખરીદવા અનુરોધ કર્યો.
દેશના યુવાનોની સિદ્ધિઓ પર પ્રધાનમંત્રીએ ગહન ગર્વ વ્યક્ત કર્યો. ગ્લાસગોમાં શરૂ થયેલી કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં ભારતીય દળને શુભેચ્છા પાઠવતાં પી.વી. સિંધુના જાપાન ઓપન બેડમિન્ટન ખિતાબ અને ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમની લોર્ડ્સના મેદાન પર પ્રથમ ટેસ્ટ મેચમાં 270 રનથી ઐતિહાસિક જીતને યાદ કરી. તેમણે કહ્યું કે 1983માં આ જ મેદાન પર ભારતે પ્રથમ વર્લ્ડ કપ જીત્યો હતો, હવે નારીશક્તિએ ત્યાં નામ રોશન કર્યું છે. કેરળના ઍર્નાકુલમના સાઉથ ચિત્તૂરની એક શાળાના સંસ્કૃત ક્લબના શિક્ષક અભિલાષ દ્વારા ફૂટબોલ શબ્દો સાથે સંસ્કૃત અક્ષરો સમજાવતા ‘અક્ષરકંદુક’ પ્રોજેક્ટની પણ અનોખી પહેલ તરીકે નોંધ લીધી.
અવકાશ ક્ષેત્રની ઐતિહાસિક સિદ્ધિની ચર્ચા કરતાં પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું કે પાછલા રવિવારે ખાનગી ક્ષેત્ર દ્વારા વિકસિત પ્રથમ રોકેટ ‘વિક્રમ-1’ના સફળ લોન્ચથી દરેક દેશવાસી ગૌરવથી ભરાઈ ગયો. લાંબા સમય સુધી સ્પેસ સેક્ટર ખાનગી ક્ષેત્ર માટે બંધ રહ્યા બાદ હવે યુવાનોને મળેલી તકના પરિણામો દુનિયા જોઈ રહી છે.
સાયન્સ ઓલિમ્પિયાડ્સમાં ભારતીય વિદ્યાર્થીઓના ઉત્કૃષ્ટ દેખાવ પર પ્રકાશ પાડતાં તેમણે જણાવ્યું કે ફિઝિક્સ ઓલિમ્પિયાડમાં તમામ પાંચેય વિદ્યાર્થીઓએ ગોલ્ડ મેડલ જીતી ભારતને પ્રથમ રેન્ક અપાવ્યો. કેમિસ્ટ્રી ઓલિમ્પિયાડમાં પણ તમામને ગોલ્ડ મેડલ મળ્યા, જે અત્યાર સુધીનો સર્વશ્રેષ્ઠ દેખાવ છે. બાયોલોજીમાં એક ગોલ્ડ સહિત તમામને ચંદ્રક મળ્યા, અને ગણિતમાં બે ગોલ્ડ તથા ચાર સિલ્વર મેડલ ભારતીય ટીમે જીત્યા.
સાંસ્કૃતિક ધરોહરના સંરક્ષણનો એક સુંદર કિસ્સો તેમણે મણિપુરના ખગોળ વૈજ્ઞાનિક ડૉ. રોનાલ્ડો લાઇશ્રમ દ્વારા રજૂ કર્યો. જાપાનમાં કાર્યરત આ વૈજ્ઞાનિકે યુવા આકાશગંગાઓના એક વિશાળ સમૂહની શોધ કરનારી ટીમમાં રહીને તેનું નામ મણિપુરની લોકટાક ઝીલ પરથી ‘Loktak proto-cluster’ રાખ્યું. જે રીતે લોકટાક ઝીલમાં ફૂમડીના તરતા ટાપુઓ એક અદ્ભુત દૃશ્ય ઊભું કરે છે, એ જ રીતે બ્રહ્માંડમાં આ તારાવિશ્વોની રચના છે. પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું કે આ ઘટના શીખવે છે કે પોતાની પરંપરા સાથે જોડાયેલા રહીને પણ સિતારાઓની દુનિયા સુધી પહોંચી શકાય છે.
ત્રિપુરાના પારંપરિક વાદ્ય ‘ચૌંગપ્રેંગ’ને પુનર્જીવિત કરવાના સૂરજ કુમાર દેબબર્માના પ્રયાસની પ્રશંસા કરતાં પ્રધાનમંત્રીએ તેનો મધુર અવાજ શ્રોતાઓને સંભળાવ્યો. સાથે જ સોશિયલ મીડિયા પર આસપાસનાં પારંપરિક વાદ્યોની માહિતી શેર કરવા પ્રોત્સાહિત કર્યું. અંતમાં 27 જુલાઈએ ભારત રત્ન ડૉ. એ.પી.જે. અબ્દુલ કલામની પુણ્યતિથિ અને ગુરુ પૂર્ણિમાનો ઉલ્લેખ કરી શિક્ષકો અને ગુરુજનોને પ્રણામ કર્યા. 15 ઓગસ્ટ પૂર્વે ‘હર ઘર તિરંગા’ અભિયાનને જોરશોરથી આગળ ધપાવવા અપીલ કરી, અને MyGov પર સૂચનો મોકલવાની વાત સાથે પ્રધાનમંત્રીએ એપિસોડનું સમાપન કર્યું.
આમ, 136મી ‘મન કી બાત’માં શહીદોની શ્રદ્ધાંજલિ, આત્મનિર્ભર ભારત, જળ અને પર્યાવરણ સંરક્ષણ, સ્થાનિક ઉત્પાદનો, વિજ્ઞાન અને રમતમાં યુવાનોની સિદ્ધિઓ તેમજ સાંસ્કૃતિક ગૌરવનો સમન્વય જોવા મળ્યો, જે દરેક ભારતીયને નવી ઊર્જાથી ભરી દે તેવો સંદેશ આપે છે.
આ પણ વાંચો...