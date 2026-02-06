ETV Bharat / bharat

મણિપુરમા નવી સરકાર બનવાની સાથે જ ફરી શરૂ થયું હિંસક પ્રદર્શન, ચુરાચાંદપુરમાં બંધનું આહ્વાન

કુકી સમુદાયે આજે ચુરાચાંદપુરમાં સંપૂર્ણ બંધનું આહ્વાન કર્યું છે અને દરેકને તેમાં જોડાવા માટે હાકલ કરી છે. MANIPUR VIOLENCE

ચુરાચાંદપુરમાં બંધનું આહ્વાન
ચુરાચાંદપુરમાં બંધનું આહ્વાન (ANI)
ચુરાચાંદપુર (મણિપુર): મણિપુરમાં નવી સરકારની રચના બાદ, ચુરાચાંદપુરમાં ફરી એકવાર હિંસા ફાટી નીકળી છે. તાજેતરના અહેવાલો અનુસાર, ગુરુવારે નવા નાયબ મુખ્યમંત્રીના શપથ ગ્રહણ સામે નેમચા કિપગેન અને લોસી દિખો વચ્ચેનો વિરોધ હિંસક બન્યો. ત્યાર બાદ આ વિસ્તારમાં તણાવનો માહોલ ફેલાઈ ગયો. દિવસભર તંગ પરિસ્થિતિ જોવા મળી હતી. પરિસ્થિતિને જોતા ભારે પોલીસ દળ તૈનાત કરી દેવામાં આવ્યું.

ગુરુવારે સાંજે 6 વાગ્યાની આસપાસ તુઇબોંગ મુખ્ય બજાર વિસ્તારમાં હિંસા ફાટી નીકળી હતી, જ્યાં સેંકડો યુવા પ્રદર્શનકારીઓએ સુરક્ષા દળોને તેમના બેરેકમાં પાછા ધકેલી દેવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. જ્યારે સુરક્ષા દળોએ પાલન કરવાનો ઇનકાર કર્યો, ત્યારે પથ્થરમારો અને અથડામણ વધી ગઈ. અન્ય લોકોએ રસ્તાની વચ્ચે ટાયરો સળગાવી દીધા. યુવાનોનો ગુસ્સો અને રોષ વધુ વધ્યો જ્યારે તેમને ખાતરી આપવામાં આવી કે કુકી-ઝોમીના ત્રણ ધારાસભ્યો મણિપુર સરકારમાં જોડાશે, જેમાં નેમચાએ નાયબ મુખ્યમંત્રી તરીકે શપથ લીધા અને બે અન્ય, એલએમ ખાઉતે અને નગુરસંગલુર, શપથ લેવાના છે.

પ્રદેશના કુકી જૂથે આપી હતી ચેતવણી

અહેવાલો અનુસાર, કુકી સમુદાયે તેના ધારાસભ્યોને સરકારમાં ન જોડાવાની ચેતવણી આપી હતી, પરંતુ ત્રણ ધારાસભ્યો સરકારમાં જોડાઈ રહ્યા છે તે જાણ્યા બાદ, ચુરાચાંદપુરમાં બંધનું એલાન આપવામાં આવ્યું હતું અને વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું હતું.

રાજ્યમાં નવી સરકારની રચના

અગાઉ, યુમનામ ખેમચંદ સિંહે રાજ્યના 13મા મુખ્યમંત્રી તરીકે શપથ લીધા હતા, જેમણે એન.બિરેન સિંહના સ્થાને શપથ લીધા હતા. એન.બિરેન સિંહે રાજીનામું આપ્યાના લગભગ એક વર્ષ બાદ મણિપુરમાં મુખ્યમંત્રીએ પદ સંભાળ્યું હતું. આ દરમિયાન, ભારતીય જનતા પાર્ટીના ધારાસભ્ય નેમતા કિપગેન અને નગા પીપલ્સ ફ્રન્ટના ધારાસભ્ય એલ.દિખોએ પણ નાયબ મુખ્યમંત્રી પદે શપથ લીધા હતા. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર કુકી જોમી સમુદાને ખુબજ તકલીફ થઈ છે. ઇમ્ફાલમાં ધોળા દિવસે સેંકડો લોકો મારી નાખવામાં આવ્યા અને તેમના ચર્ચને પણ આગ લગાવી દેવામાં આવી અને લાખો રૂપિયાની સંપત્તિ રાખ થઈ ગઈ.

આસામ રાઇફલ્સના જવાનોને કરાયા તૈનાત

પરિસ્થિતિની ગંભીરતાને જોતા, આસામ રાઇફલ્સના અધિકારીઓને તૈનાત કરવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ શરૂઆતના પ્રયાસો પ્રદર્શનકારીઓને કાબૂમાં લેવામાં નિષ્ફળ ગયા. આખરે, સુરક્ષા દળો થોડા સમય માટે પાછળ હટી ગયા પરંતુ તેઓ પોતાની જગ્યાએ રહ્યા, જ્યારે પ્રદર્શનકારીઓ આગળ વધતા રહ્યા. ત્યારબાદ ભીડને વિખેરવા માટે ટીયર ગેસ છોડવામાં આવ્યો.

ચુરાચાંદપુરમાં સંપૂર્ણ બંધનું એલાન

પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, ચુરાચાદપુરમાં આદિવાસી સંગઠન "જોઈન્ટ ફોરમ ઓફ સેવન" એ આજે ​​સવારે 6 વાગ્યાથી સાંજે 6 વાગ્યા સુધી સંપૂર્ણ બંધનું એલાન આપ્યું છે. પોતાની માંગણીને પુનરાવર્તિત કરતા, સંગઠને તમામ લોકોને બંધમાં જોડાવા અપીલ કરી છે. કુકી સમુદાયે ચેતવણી આપી હતી કે સમુદાયના કોઈપણ ધારાસભ્ય જે બંધમાં જોડાશે નહીં તેણે પરિણામ ભોગવવા તૈયાર રહેવું જોઈએ. તેમણે કહ્યું કે, "જે કંઈ પણ થશે તેના માટે અમે જવાબદાર રહીશું નહીં,"

