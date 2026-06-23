ETV Bharat / bharat

મણિપુર: સુરક્ષા દળોએ સંયુક્ત કાર્યવાહીમાં શસ્ત્રોનો જથ્થો જપ્ત કર્યો

અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે આ જપ્તી મણિપુરમાં બળવાખોર પ્રવૃત્તિઓને કાબુમાં લેવા અને સામાન્ય સ્થિતિ પુનઃસ્થાપિત કરવાના ચાલુ પ્રયાસોમાં એક મોટી સફળતા છે.

મણિપુર: સુરક્ષા દળોએ સંયુક્ત કાર્યવાહીમાં શસ્ત્રોનો જથ્થો જપ્ત કર્યો
મણિપુર: સુરક્ષા દળોએ સંયુક્ત કાર્યવાહીમાં શસ્ત્રોનો જથ્થો જપ્ત કર્યો (X / @manipur_police)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 23, 2026 at 3:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

તેજપુર: સુરક્ષા દળોએ મણિપુરના પહાડી વિસ્તારોમાં ત્રણ દિવસીય બળવાખોરી વિરોધી કાર્યવાહી શરૂ કરી. સંયુક્ત કાર્યવાહી બાદ મોટી માત્રામાં શસ્ત્રો અને દારૂગોળો જપ્ત કરવામાં આવ્યો.

મણિપુર પોલીસે એક એક્સ-પોસ્ટમાં અહેવાલ આપ્યો છે કે સશસ્ત્ર આતંકવાદીઓની હાજરી અંગે ચોક્કસ ગુપ્ત માહિતીના આધારે, 20 જૂનના રોજ, મણિપુર પોલીસ, સેન્ટ્રલ રિઝર્વ પોલીસ ફોર્સ (CRPF), રેપિડ એક્શન ફોર્સ (RAF), COBRA યુનિટ્સ અને ભારતીય સેનાએ કાંગપોકપી જિલ્લામાં લિલોન વૈફેઈ, લિલોન મુનલુઈ, મોલ્હોઈ, પી. મોલ્ડિંગ, લિલોન ખુનોઉ અને આસપાસના વિસ્તારોમાં સંયુક્ત કાર્યવાહી શરૂ કરી હતી. કાર્યવાહી દરમિયાન, શંકાસ્પદ આતંકવાદીઓએ સુરક્ષા કર્મચારીઓ પર ગોળીબાર કર્યો, જેના કારણે ગોળીબાર થયો. સંયુક્ત દળે 21 અને 22 જૂનના રોજ મોટા પાયે શોધ અને વિસ્તાર નિયંત્રણ કામગીરી ચાલુ રાખી.

પોલીસે જણાવ્યું હતું કે આ કામગીરીમાં મોટી માત્રામાં શસ્ત્રો જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા, જેમાં 17 સિંગલ- અને ડબલ-બેરલ ગન, બે AK-47 એસોલ્ટ રાઇફલ, એક M4 કાર્બાઇન, બે સેલ્ફ-લોડિંગ રાઇફલ (SLR), એક SKS રાઇફલ અને એક ઇમ્પ્રુવાઇઝ્ડ સ્નાઇપર .303 રાઇફલનો સમાવેશ થાય છે. સુરક્ષા દળોએ 11 સિંગલ-બેરલ લોડિંગ (SBL) રાઇફલ, તેમજ વિવિધ દારૂગોળો, સંદેશાવ્યવહાર સાધનો અને અન્ય યુદ્ધ સાધનો પણ જપ્ત કર્યા હતા.

અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે આ રિકવરી રાજ્યમાં બળવાખોર પ્રવૃત્તિઓને કાબુમાં લેવા અને સામાન્યતા પુનઃસ્થાપિત કરવાના ચાલુ પ્રયાસોમાં એક મોટી સફળતા છે.

આ દરમિયાન, સુરક્ષા દળોએ બળવાખોર પ્રવૃત્તિઓના પુનરાવૃત્તિને રોકવા માટે મણિપુરના વિવિધ જિલ્લાઓના સંવેદનશીલ વિસ્તારોમાં શોધ કામગીરી અને ક્ષેત્ર-હિત કવાયતોને તીવ્ર બનાવી છે.

રાજ્યના સુરક્ષા પગલાંના ભાગ રૂપે, પહાડી અને ખીણ જિલ્લાઓમાં કુલ 114 ચોકીઓ અને ચોકીઓ સ્થાપિત કરવામાં આવી છે. સુરક્ષા કર્મચારીઓ તમામ પ્રવૃત્તિઓ પર નજર રાખવા અને કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવા માટે નિયમિત ચેકપોઇન્ટ ચલાવી રહ્યા છે.

અધિકારીઓએ રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ 37 પર 450 વાહનોની અવરજવરને સરળ બનાવીને આવશ્યક ચીજવસ્તુઓની સલામત અવરજવર સુનિશ્ચિત કરી. આવશ્યક ચીજવસ્તુઓનો અવિરત પુરવઠો સુનિશ્ચિત કરવા માટે સંવેદનશીલ સ્થળોએ સુરક્ષા દળો તૈનાત કરવામાં આવ્યા હતા, અને સંવેદનશીલ વિસ્તારોમાં કડક સુરક્ષા પગલાં લેવામાં આવ્યા હતા.

અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે બળવાખોર તત્વો સામે સંયુક્ત કાર્યવાહી ચાલુ રહેશે, અને સુરક્ષા દળો રાજ્યભરમાં હાઇ એલર્ટ પર છે.

TAGGED:

MANIPUR SECURITY FORCES
JOINT OPERATION
MANIPUR
SECURITY FORCES
RECOVERED A CACHE OF WEAPONS

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.