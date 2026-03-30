મણિપુરમાં મોટી કાર્યવાહી: સેના અને આસામ રાઇફલ્સે 17 ઉગ્રવાદીઓને પકડ્યા; શસ્ત્રોનો મોટો જથ્થો જપ્ત
એક સંરક્ષણ પ્રવક્તાએ જણાવ્યું હતું કે મણિપુરમાં શાંતિ અને સ્થિરતા જાળવવા માટે ભવિષ્યમાં પણ આવા ગુપ્તચર આધારિત કામગીરી ચાલુ રહેશે.
Published : March 30, 2026 at 10:12 PM IST
તેજપુર: ગુવાહાટીમાં સંરક્ષણ પ્રવક્તાના જણાવ્યા અનુસાર, ભારતીય સેના અને આસામ રાઇફલ્સે મણિપુર પોલીસ સાથે મળીને 22 થી 28 માર્ચ, 2026 દરમિયાન અનેક મોટા ઓપરેશન હાથ ધર્યા હતા. આ ઓપરેશન્સમાં 17 ઉગ્રવાદીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી અને મોટી માત્રામાં હથિયારો, દારૂગોળો અને વિસ્ફોટકો મળી આવ્યા હતા. આ ઓપરેશન્સ ઇમ્ફાલ પૂર્વ, ઇમ્ફાલ પશ્ચિમ, બિષ્ણુપુર, ચંદેલ, કાંગપોકપી, ચુરાચંદપુર અને તેંગનુપાલ જેવા જિલ્લાઓમાં કરવામાં આવ્યા હતા.
સંયુક્ત ઓપરેશનની વિગતો
22 માર્ચ: બિષ્ણુપુર જિલ્લાના નમ્બોલ સબલ લીકાઈથી એક KYKL આતંકવાદીની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. તે જ દિવસે, ઇમ્ફાલ પશ્ચિમમાં PREPAK (PRO) ના સભ્યની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. વધુમાં, તેંગનુપાલ જિલ્લામાં ભારત-મ્યાનમાર સરહદ નજીક 10 PREPAK (RA) આતંકવાદીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.
23 માર્ચ: ઇમ્ફાલ પૂર્વના ચાના ગામમાંથી એક KCP (અપુન્બા) આતંકવાદી અને સોઓમ્બુંગ વિસ્તારમાંથી એક KCP (નોંગડ્રેનખોમ્બા) સભ્યની ધરપકડ કરવામાં આવી.
25 માર્ચ: કાંગપોકપી જિલ્લામાં એક મોટી જપ્તી કરવામાં આવી, જ્યાં સુરક્ષા દળોએ એક કાર્બાઇન, બે પિસ્તોલ, ચાર પિસ્તોલ મેગેઝિન, અનેક સિંગલ-બેરલ રાઇફલ્સ, બે ઇમ્પ્રુવાઇઝ્ડ મોર્ટાર અને મોટી માત્રામાં દારૂગોળો જપ્ત કર્યો.
26 માર્ચ: ચુરાચંદપુર જિલ્લાના લોઇલામકોટમાં હાથ ધરવામાં આવેલા એક ઓપરેશનમાં બે રાઇફલ્સ, ત્રણ બોમ્બ, એક IED, બે પોમ્પી (ઇમ્પ્રુવાઇઝ્ડ ફાયરઆર્મ્સ), ત્રણ ગ્રેનેડ અને દારૂગોળો જપ્ત કરવામાં આવ્યો.
27 માર્ચ: તેંગનોપાલ જિલ્લામાં આસામ રાઇફલ્સ દ્વારા એક PLA સભ્યની ધરપકડ કરવામાં આવી. દરમિયાન, ચાલ્સન વિસ્તારમાં ભારત-મ્યાનમાર સરહદી થાંભલા (સ્તંભ 73 અને 74) નજીકથી એક KYKL અને KCP સભ્યની ધરપકડ કરવામાં આવી.
28 માર્ચ: ચંદેલ જિલ્લાના યાંગોબુંગ ગામમાં આસામ રાઇફલ્સ અને મણિપુર પોલીસ દ્વારા કરવામાં આવેલા સંયુક્ત ઓપરેશનમાં છ પિસ્તોલ, એક સિંગલ-બેરલ રાઇફલ, 15 IED અને બે રેડિયો સેટ મળી આવ્યા.
કાર્યવાહી ચાલુ રહેશે
રક્ષા પ્રવક્તાએ જણાવ્યું હતું કે આ ચાલુ ઓપરેશનથી પ્રદેશમાં આતંકવાદી નેટવર્કને મોટો ફટકો પડ્યો છે. તેમણે એ પણ સ્પષ્ટ કર્યું કે મણિપુરમાં શાંતિ અને સ્થિરતા જાળવવા માટે આવી ગુપ્ત માહિતી આધારિત કામગીરી ચાલુ રહેશે.