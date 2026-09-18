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કાર્યકાળ પૂર્ણ થયા બાદ પણ રાજ્યપાલ પદે રહેશે મંગુભાઈ પટેલ, હાઈકોર્ટનો ચુકાદો

મધ્યપ્રદેશના રાજ્યપાલ મંગુભાઈ પટેલનો 5 વર્ષનો કાર્યકાળ પૂર્ણ થઈ ગયો છે, ત્યારે નવા રાજ્યપાલની નિમણૂકની માંગ કરતી અરજી હાઈકોર્ટે ફગાવી દીધી. સિદ્ધાર્થ શંકર પાંડેનો રિપોર્ટ.

કાર્યકાળ પૂર્ણ થયા બાદ પણ રાજ્યપાલ પદે રહેશે મંગુભાઈ પટેલ
કાર્યકાળ પૂર્ણ થયા બાદ પણ રાજ્યપાલ પદે રહેશે મંગુભાઈ પટેલ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 18, 2026 at 4:30 PM IST

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જબલપુર: મધ્યપ્રદેશના રાજ્યપાલ મંગુભાઈ પટેલનો 5 વર્ષનો કાર્યકાળ પૂર્ણ થવાના કારણે નવા રાજ્યપાલની નિમણૂકની માંગ સાથે હાઈકોર્ટમાં જાહેર હિતની અરજી દાખલ કરવામાં આવી હતી. હાઈકોર્ટના જસ્ટિસ આનંદ પાઠક અને જસ્ટિસ બી.પી. શર્માની ખંડપીઠે અરજી ફગાવી દેતા આદેશમાં કહ્યું કે, "બંધારણના અનુચ્છેદ 156 (3) હેઠળ રાજ્યપાલનો કાર્યકાળ સમાપ્ત થયા બાદ પણ તેઓ ત્યાં સુધી પદ પર રહી શકે છે, જ્યાં સુધી તેમના અનુગામી પદભાર ગ્રહણ ન કરે. રાજ્યપાલના પદ પર બંધારણીય ખાલીપણાની સ્થિતિ સર્જાતી નથી."

જબલપુરના નિવૃત્ત પ્રોફેસરે કરી હતી અરજી

જવાહરલાલ નેહરુ કૃષિ વિશ્વવિદ્યાલય, જબલપુરના નિવૃત્ત પ્રોફેસર ડૉ. એમ.એ. ખાન તરફથી દાખલ કરવામાં આવેલી અરજીમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે, "વર્તમાન રાજ્યપાલ મંગુભાઈ પટેલનો 5 વર્ષનો કાર્યકાળ 07 જુલાઈ 2026ના રોજ સમાપ્ત થઈ ચૂક્યો છે. તેથી નવા રાજ્યપાલની નિમણૂક માટે કેન્દ્ર સરકારને નિર્દેશ આપવામાં આવે."

અરજદાર તરફથી કહેવામાં આવ્યું હતું કે, "રાજ્યપાલ એક મહત્વપૂર્ણ પદાધિકારી હોય છે અને વિશ્વવિદ્યાલયના કુલાધિપતિ હોવાની સાથે રાજ્ય સરકાર દ્વારા પસાર કરાયેલા આદેશો માટે અપીલીય પ્રાધિકારી પણ હોય છે. નવા રાજ્યપાલની નિમણૂક ન થાય ત્યાં સુધી હાઈકોર્ટના મુખ્ય ન્યાયાધીશને રાજ્યપાલનો હવાલો સોંપવો જોઈએ."

સુપ્રીમ કોર્ટના ચુકાદાનો ઉલ્લેખ

ખંડપીઠે સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા કૃષ્ણ બલ્લભ સહાય વિરુદ્ધ તપાસ આયોગ વ અન્યના ચુકાદાનો ઉલ્લેખ કરતા પોતાના આદેશમાં કહ્યું કે, "અનુચ્છેદ 156 (3) રાજ્યપાલના અનુગામીના પદભાર ગ્રહણ કરવા સુધી તેમના પદ પર રહેવાની વ્યવસ્થા કરે છે. બંધારણમાં રાજ્યપાલના પદને ખાલી રાખવાની સ્થિતિની કલ્પના કરવામાં આવી નથી. અરજદારે જનહિતૈષી નાગરિક તરીકે પોતાની શાખનો ખુલાસો કર્યો નથી. મધ્યપ્રદેશ હાઈકોર્ટ નિયમ, 2008ના પ્રકરણ 10 નિયમ 27 અનુસાર આવું કરવું જરૂરી છે."

હાઈકોર્ટે અરજીને આધારહીન ગણાવી

હાઈકોર્ટે કહ્યું કે, "ગવર્નરની નિમણૂકમાં વિલંબથી એવું પરિણામ કાઢી શકાય કે બંધારણ હેઠળ કામ કરવામાં નિષ્ફળતા મળી છે." ખંડપીઠે અરજીને આધારહીન ગણી ફગાવી દીધી હતી. અરજીની સુનાવણી દરમિયાન વધારાના સોલિસિટર જનરલ સુનીલ જૈન, નાયબ સોલિસિટર જનરલ સુયશ મોહન ગુરુ તથા રાજ્ય તરફથી નાયબ મહાધિવક્તા અભિજીત અવસ્થીએ દલીલ કરી હતી.

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TAGGED:

MANGUBHAI PATEL GOVERNOR
MADHYA PRADESH HIGH COURT
GOVERNOR TENURE ARTICLE 156
JABALPUR PIL DISMISSED
MANGUBHAI PATEL GOVERNOR TENURE

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