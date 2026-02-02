મનાલીમાં ભારે હિમવર્ષા, બરફની સફેદ ચાદરથી ઢંકાઈ ગયું હિલ સ્ટેશન, સહેલાણીઓ થયાં ખુશખુશાલ
રવિવારે રાત્રે હિલ સ્ટેશન મનાલીમાં તાજી બરફવર્ષા થઈ, બરફની સફેદ ચાદરથી સમગ્ર હિલ સ્ટેશન ઢંકાઈ ગયું. સહેલાણીઓ હિમવર્ષા વચ્ચે શિયાળાનો ભરપૂર આનંદ માણી રહ્યા છે.
By ANI
Published : February 2, 2026 at 9:04 AM IST
મનાલી (હિમાચલ પ્રદેશ): મનાલીના સુંદર અને આકર્ષક હિલ સ્ટેશનમાં સહેલાણીઓ ઉમટી પડ્યા છે. સહેલાણીઓ ખુબ ખુશખુશાલ છે કારણ કે, રવિવારે રાત્રે હિલ સ્ટેશન મનાલીમાં તાજી બરફવર્ષા થઈ, અને પ્રવાસીઓ ઝૂમી ઉઠ્યા. બરફની સફેદ ચાદરથી સમગ્ર હિલ સ્ટેશન ઢંકાઈ ગયું. સહેલાણીઓ હિમવર્ષા વચ્ચે શિયાળાનો ભરપૂર આનંદ માણી રહ્યા છે.
ચંદીગઢના પ્રવાસી અજિત સિંહે પોતાની ખુશી શેર કરતા ANI સાથે વાત કરતા કહ્યું, "હું કહેવા માંગુ છું કે આ ખૂબ જ સરસ જગ્યા છે. દરેક વ્યક્તિએ આ જગ્યાએ આવવું જોઈએ. લોકોને લાગતું હતું કે 26 જાન્યુઆરીએ કોઈ સમસ્યા નડશે. ક્યાંય આવી કોઈ સમસ્યા નથી. એવું કંઈ નથી. તમારે અહીં આવવું જોઈએ અને આનંદ માણવો જોઈએ. તમારે તમારા પરિવાર સાથે અહીં આવવું જોઈએ. આ ખૂબ જ સારી બરફવર્ષા છે. તાપમાન પહેલા માઈનસ 7 કે 8 હતું, પરંતુ હવે બરફવર્ષા શરૂ થઈ ગઈ છે. બધા પ્રવાસીઓ આનંદ માણી રહ્યા છે. કોઈ સમસ્યા નથી. દરેક વ્યક્તિએ અહીં આવવું જોઈએ અને આનંદ માણવો જોઈએ."
#WATCH मनाली, कुल्लू (हिमाचल प्रदेश): घाटी में ताज़ा बर्फबारी हुई। पर्यटकों ने ताजा बर्फबारी का आनंद लिया। pic.twitter.com/M1UBAULSSl— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 1, 2026
અન્ય એક પ્રવાસી વિજય સિંહે કહ્યું. "આ ખૂબ જ ભારે હિમવર્ષા છે. આ હિમવર્ષા જોઈને મને ખૂબ આનંદ થયો. આજે હિમવર્ષાની આગાહી કરવામાં આવી હતી, પરંતુ હવે મેં તે જોઈ છે. આ ખૂબ જ સરસ નજારો છે. હું કહેવા માંગુ છું કે આ મનાલીમાં સૌથી ભારે હિમવર્ષા છે. તમે અહીં આનો અનુભવ કરી શકો છો. જો તમે આનો અનુભવ કરવા માંગતા હો, તો તમારે મનાલી આવવું જોઈએ. તે ખૂબ જ સારું લાગે છે,"
ભારતીય હવામાન વિભાગે રવિવારે જણાવ્યું હતું કે હવામાન સૂચકાંકો સૂચવે છે કે, સતત બે પશ્ચિમી વિક્ષેપોના પ્રભાવને કારણે, પશ્ચિમ હિમાલય ક્ષેત્રમાં હળવાથી મધ્યમ છૂટાછવાયા/મોટા પ્રમાણમાં વ્યાપક વરસાદ/બરફ પડવાની શક્યતા છે અને ઉત્તરપશ્ચિમ ભારત અને મધ્ય ભારતના નજીકના મેદાનો પર હળવાથી મધ્યમ છૂટાછવાયા/છુટાછવાયા વરસાદની શક્યતા છે. આ પછી, 5-7 ફેબ્રુઆરી, 2026 દરમિયાન પશ્ચિમ હિમાલય પ્રદેશને ત્રીજો પશ્ચિમી વિક્ષેપ અસર કરે તેવી શક્યતા છે.
ભારતીય હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, 1-3 ફેબ્રુઆરી દરમિયાન જમ્મુ અને કાશ્મીર-લદ્દાખ-ગિલગિટ-બાલ્ટિસ્તાન-મુઝફ્ફરાબાદ અને હિમાચલ પ્રદેશ અને ઉત્તરાખંડમાં વાવાઝોડા, વીજળી અને તેજ પવન (30-40 થી 50 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે) સાથે છૂટાછવાયા વરસાદ/બરફ પડવાની શક્યતા છે.