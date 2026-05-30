સલમાન ખાનને મારી નાખવાની ધમકી આપનાર 'શાહરૂખ' ઝડપાયો, પોલીસે લખનૌમાંથી દબચ્યો

ડીસીપી પૂર્વીય દીક્ષા શર્માએ જણાવ્યું હતું કે ગુરુવારે પોલીસ ટીમે ગાઝીપુરના બંધા રોડ પોલીસ સ્ટેશન નજીકથી આરોપીની ધરપકડ કરી હતી.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 30, 2026 at 1:39 PM IST

લખનૌ : પોલીસે 25,000 રૂપિયાનું ઇનામ ધરાવતા એક કુખ્યાત ગુનેગારની ધરપકડ કરી છે. તેની સામે પહેલાથી જ એક ડઝનથી વધુ કેસ નોંધાયેલા છે. તેણે ફોન પર અભિનેતા સલમાન ખાનને પણ ધમકી આપી હતી. તે કેસ મુંબઈના બાંદ્રા પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધવામાં આવ્યો હતો.

લખનૌ પોલીસ દ્વારા જારી કરાયેલી એક પ્રેસ રિલીઝ અનુસાર, આરોપી ઉત્તર પ્રદેશના પ્રયાગરાજ જિલ્લાનો રહેવાસી છે. તે તેના સાથી સાથે ચેઈન સ્નેચિંગની ઘટનાઓને અંજામ આપે છે. લખનૌમાં, શાહરુખે લગભગ ત્રણ અઠવાડિયા પહેલા ઈન્દિરા નગરમાં ઈરામ કોન્વેન્ટ સ્કૂલ પાસે એક મહિલાની ચેઈન પણ છીનવી લીધી હતી. આ અંગે ગાઝીપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં કેસ નોંધવામાં આવ્યો હતો.

ડીસીપી પૂર્વ દીક્ષા શર્માએ જણાવ્યું હતું કે, ત્રણ અઠવાડિયા પહેલા, ગાઝીપુરના ઇન્દિરા નગરના રહેવાસી વિનય ગુપ્તાએ બે અજાણ્યા બાઇક સવાર યુવાનો સામે તેની પત્ની દ્વારા પહેરેલી સોનાની ચેઇન છીનવી લેવા બદલ કેસ દાખલ કર્યો હતો. આ કેસ ઉકેલવા માટે એક ટીમ બનાવવામાં આવી હતી. ગુરુવારે, પોલીસ ટીમે ગાઝીપુરના બંધા રોડ પોલીસ સ્ટેશન નજીક આરોપીની ધરપકડ કરી હતી.

આરોપીએ પોતાની ઓળખ શાહરૂખ ઉર્ફે શેરા તરીકે આપી હતી. તેના કબજામાંથી ચોરાયેલી ચેઈન અને 8,000 રૂપિયા રોકડા મળી આવ્યા હતા. શાહરૂખ પ્રયાગરાજમાં નોંધાયેલ હિસ્ટ્રીશીટર છે. તેની સામે કારેલી, ખુલદાબાદ, શાહગંજ અને ધૂમનગંજ પોલીસ સ્ટેશનમાં 15 થી 20 ગુનાહિત કેસ નોંધાયેલા છે. ખંડણી, હત્યાનો પ્રયાસ, બોમ્બ ધડાકા અને ગેરકાયદેસર હથિયારો રાખવા (આર્મ્સ એક્ટ) જેવા કેસોનો સમાવેશ થાય છે.

સલમાન ખાનને ધમકી આપી : નવેમ્બર 2018માં, શેરાએ ફોન પર સલમાન ખાનના પિતા સલીમ ખાન અને તેના અંગત સહાયકને મારી નાખવાની ધમકી આપી હતી. તેણે 13 થી 15 નવેમ્બર દરમિયાન અનેક ફોન કર્યા. તેણે પોતાને અંડરવર્લ્ડ ડોન છોટા શકીલના ગુંડા તરીકે ઓળખાવી અને ડીજીપીને ફોન કર્યો.

પોલીસ પૂછપરછમાં જાણવા મળ્યું કે તે ફિલ્મ ઉદ્યોગમાં "ગોડફાધર" શોધી રહ્યો હતો. તે સલમાન ખાન સાથે વાત કરીને કામ માંગતો હતો. જ્યારે તેની માંગણીઓ પૂર્ણ ન થઈ, ત્યારે તેણે ધમકીઓનો આશરો લીધો. 15 નવેમ્બર, 2018ના રોજ મુંબઈના બાંદ્રા પોલીસ સ્ટેશનમાં FIR નોંધવામાં આવી હતી. 17 નવેમ્બરના રોજ, મુંબઈ ક્રાઈમ બ્રાન્ચે ઉત્તર પ્રદેશ પોલીસની મદદથી, પ્રયાગરાજના કરેલીથી તેની ધરપકડ કરી.

મુંબઈથી જામીન પર છૂટ્યા બાદ, શેરાએ 8 જૂન, 2019ના રોજ ઉદ્યોગપતિ હમદાન પર અને 15 માર્ચે મોહમ્મદ ફરાઝ પર ખૂની હુમલાઓ કર્યા. પોલીસે લીડર રોડ પર કચરાના ઢગલા પાસે એન્કાઉન્ટરમાં 25,000 રૂપિયાનું ઈનામ ધરાવતા ગુનેગારની ધરપકડ કરી.

કારેલી પોલીસ સ્ટેશનના અકબરપુર વિસ્તારમાં રોકડ લૂંટની તપાસ કરતી વખતે, પોલીસ ટીમનો સામનો શેરાની ગેંગ સાથે થયો. ત્યારબાદ થયેલી ગોળીબારમાં શેરાને પગમાં ગોળી વાગી હતી અને તેની ધરપકડ કરીને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો.

જુલાઈ 2023માં, શાહરૂખ, જેને શેરા તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, તેનો એક ફોટો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયો હતો, જેમાં તે ખુલ્લેઆમ તેની કારમાં રિવોલ્વર લહેરાવતો જોવા મળ્યો હતો. તે જ સમયે, તેનું એક ઓડિયો રેકોર્ડિંગ પણ સામે આવ્યું હતું. ઓડિયોમાં, તેણે છોટા શકીલનો માણસ હોવાનો દાવો કર્યો હતો અને માફિયા નેતા અતિક અહેમદ માટે "જીવ આપવા અને લેવા"ની ધમકી આપી હતી

