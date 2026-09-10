પત્ની પર એસિડ ફેંકનારા પતિને 14 વર્ષની જેલની સજા; 1 લાખ રૂપિયાનો દંડ
કોર્ટે કહ્યું કે, આવી ઘટનાની અસર તાત્કાલિક નથી હોતી, પરંતુ તેની અસર પીડિતાના સમગ્ર જીવનકાળ દરમિયાન રહેશે.
Published : September 10, 2026 at 10:54 PM IST
નવી દિલ્હી: દિલ્હીની તિસ હઝારી કોર્ટે પોતાની પત્ની પર એસિડ ફેંકવા બદલ એક વ્યક્તિને 14 વર્ષની સખત કેદની સજા ફટકારી છે. એડિશનલ સેશન્સ જજ પ્રયંક નાયકે આરોપીને ₹1 લાખનો દંડ ભરવાનો પણ આદેશ આપ્યો છે. કોર્ટે નિર્દેશ આપ્યો છે કે, દંડની આ રકમ પત્નીને ચૂકવવામાં આવે અને જો તે ચૂકવવામાં ન આવે તો આરોપીએ વધારાની એક વર્ષની કેદ ભોગવવી પડશે.
કોર્ટે જિલ્લા કાયદાકીય સહાય કેન્દ્રને કાયદા અનુસાર, પીડિતાને ચૂકવવાપાત્ર વળતરની રકમ નક્કી કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો.
શું છે સમગ્ર મામલો?
ઘટના 8 ઓગસ્ટ 2022ની છે. પતિ-પત્ની અલગ-અલગ રહેતા હતા. ઘટનાના દિવસે મહિલા તેના પતિને મળવા ગઈ હતી, જ્યાં બોલાચાલી બાદ તેમની વચ્ચે ઝઘડો થયો હતો. મુલાકાત બાદ તે ઘરે પરત ફરી ત્યારે સાંજે લગભગ 5:30 વાગ્યે તેનો પતિ ત્યાં આવ્યો અને તેના પર એસિડ ફેંક્યું હતું. હુમલા બાદ તેની તબિયત બગડી જતાં તેની માતા અને પાડોશી તેને તાત્કાલિક હોસ્પિટલ લઈ ગયા. એસિડને કારણે તેનો ચહેરો અને કાન ગંભીર રીતે દાઝી ગયા હતા. આસપાસ રમી રહેલા બાળકો પણ એસિડના છાંટા ઉડવાને કારણે ઘાયલ થયા હતા.
ઘટનાના બે દિવસ બાદ દિલ્હી પોલીસે આરોપી પતિની ધરપકડ કરી હતી. તિસ હઝારી કોર્ટે પતિને ભારતીય દંડ સંહિતાની કલમ 326A હેઠળ દોષિત ઠેરવ્યો અને તેને 14 વર્ષની સખત કેદની સજા સંભળાવી. કોર્ટે નોંધ્યું કે, આવી ઘટનાની અસર માત્ર તાત્કાલિક જ નથી હોતી, પરંતુ તે પીડિતાના બાકીના જીવન પર પણ અસર કરશે.
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