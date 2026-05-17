લોન ચૂકવવી ન પડે એટલે મિત્રની હત્યા કરી પોતાને મૃત જાહેર કરી દીધો, આ રીતે બહાર આવી હકીકત

ફિલ્મની વાર્તા જેવી લાગતી આ ઘટનામાં એક માણસે લોન ન ચૂકવવી પડે એટલે પોતાના જિગરી દોસ્તની હત્યા કરી દીધી

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 17, 2026 at 9:54 PM IST

ગોંદિયા (મહારાષ્ટ્ર): ગોંદિયા જિલ્લામાંથી એક ધ્રુજાવનારી, સિનેમા શૈલીની હત્યાનું રહસ્ય બહાર આવ્યું છે. માત્ર 5 લાખ રૂપિયાની બેંક લોન ચૂકવવાથી બચવા માટે, એક ચાલાક વ્યક્તિએ ન માત્ર પોતાના મોતની સ્ક્રિપ્ટ લખી પરંતુ પોતાના આ ષડયંત્રને સાચું સાબિત કરવા માટે પોતાની જિગરી મિત્રને નિર્દયતાપૂર્વક હત્યા કરી દીધી.

નવ મહિના સુધી આખી દુનિયા અને બેંકની નજરમાં 'મૃત' બનીને ફરી રહેલા આ હત્યારાનો જ્યારે પોલીસે આખરે તેની સાચી ઓળખ અંગે સનસનાટીભર્યા ખુલાસો કર્યો, ત્યારે બધા સ્તબ્ધ થઈ ગયા. આ જટિલ હત્યાના કોયડાને ઉકેલતા, આમગાંવ પોલીસે 28 વર્ષીય મુખ્ય આરોપીની ધરપકડ કરી છે.

એક ભયાનક કાવતરું

પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, મુખ્ય આરોપી ગોંદિયાના દેવરી તાલુકાના ડોંગરગાંવના રહેવાસી ઓમ પ્રકાશ ખોટેલે (28) એ થોડા સમય પહેલા મરઘાં ઉછેરનો વ્યવસાય શરૂ કરવા માટે 5 લાખની બેંક લોન લીધી હતી. આ સાહસમાં તેને ભારે નુકસાન થયું અને દેવું ચૂકવવામાં અસમર્થ હોવાથી તે ગંભીર માનસિક તકલીફમાં ડૂબી ગયો. આ નાણાંકીય જવાબદારીમાંથી બચવા માટે, તેણે એક ભયાનક રસ્તો પસંદ કર્યો, એક એવો વિકૃત રસ્તો કે જે કલ્પનાની મર્યાદાઓને પણ પડકારતો હતો.

જિગરી મિત્રને બનાવ્યો શિકાર

તેણે કાગળ પર પોતાને કાયદેસર રીતે મૃત સાબિત કરવાનું નક્કી કર્યું જેથી બેંક તેનું દેવું 'માફ' કરી દે. પોતાના મૃત્યુના આ જટિલ નાટકને અમલમાં મૂકવા માટે, ઓમપ્રકાશે તેના જ ગામના એક સરળ સ્વભાવના મિત્ર - ચંદ્રકુમાર શ્રીકૃષ્ણ સરતે (46) ને ફસાવી દીધો.

28 ઓગસ્ટ, 2025 ની રાત્રે, લગભગ 11:30 વાગ્યે, ઓમપ્રકાશે ચંદ્રકુમારને કોઈ 'તાત્કાલિક કામ'ના બહાને તેના ઘરેથી મોટરસાયકલ પર લઈ ગયો અને તેને બહમાની રેલ્વે ટ્રેક પાસે એકાંત જગ્યાએ લઈ ગયો. ત્યાં, તેણે ચંદ્રકુમારને બળજબરીથી વધુ પડતો દારૂ પીવડાવ્યો. ચંદ્રકુમાર સંપૂર્ણપણે નશામાં હતો અને બેભાન થઈ ગયો હતો, ત્યારે ઓમપ્રકાશે સવારે 4:30 વાગ્યે ગમછા (ટુવાલ) વડે તેનું ગળું દબાવીને ક્રૂરતાથી હત્યા કરી દીધી.

લાશને પોતાની ઓળખ આપી

હત્યા કર્યા પછી, ચાલાક ઓમપ્રકાશે પોલીસ અને બેંક બંનેને છેતરવા માટે એક માસ્ટર પ્લાન અમલમાં મૂક્યો. તેણે તેના મૃત મિત્રના શરીર પરના કપડાં ઉતારી લીધા અને તેને પોતાના પોશાકમાં પહેરાવી દીધા. વધુમાં, તેણે પોતાનું આધાર કાર્ડ અને એટીએમ કાર્ડ લાશના ખિસ્સામાં મૂકી દીધું, જેથી પોલીસ આ ઘટનાને રેલ્વે ટ્રેક અકસ્માત સમજી, વિકૃત શરીરની ઓળખ "ઓમપ્રકાશ" તરીકે કરે અને કેસ ફાઇલ બંધ કરી દે. આ પછી, તે ઘટનાસ્થળે જ પોતાની મોટરસાઇકલ છોડીને ભાગી ગયો.

હકીકત કેવી રીતે સામે આવી

આ ભયાનક ષડયંત્રના પગલે, ઓમપ્રકાશને દુનિયાની નજરમાં મૃત માનવામાં આવ્યો હતો અને છેલ્લા નવ મહિનાથી છુપાયેલો હતો. જોકે, તે પોલીસ સકંજાથી બચી શક્યો ન હતો. આ સમગ્ર કેસમાં વળાંક ત્યારે આવ્યો જ્યારે મૃતક, ચંદ્રકુમારનો ભાઈ રમેશ શ્રીકૃષ્ણ સરતે (43) તેના ભાઈના અચાનક ગાયબ થવા અંગે ખૂબ જ શંકાસ્પદ બન્યો. ત્યારબાદ તેમણે આમગાંવ પોલીસ સ્ટેશનમાં ચંદ્રકુમાર માટે ગુમ વ્યક્તિનો રિપોર્ટ નોંધાવ્યો.

મામલાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને, આમગાંવ પોલીસ સ્ટેશનના ઇન્સ્પેક્ટર તિરુપતિ રાણેના નેતૃત્વમાં એક ખાસ ટીમની રચના કરવામાં આવી. જ્યારે પોલીસે ટેકનિકલ તપાસ શરૂ કરી - કોલ રેકોર્ડની તપાસ અને ફોરેન્સિક પુરાવાઓનું ક્રોસ-રેફરન્સિંગ ત્યારે એક ચોંકાવનારી હકીકત બહાર આવી. રેલ્વે ટ્રેક પર મળેલો મૃતદેહ ઓમપ્રકાશનો નહીં, પરંતુ ગુમ થયેલા ચંદ્રકુમારનો હતો. બિંદુઓને જોડીને, પોલીસે છુપાયેલા ઓમપ્રકાશને શોધી કાઢ્યો અને તેને જેલના સળિયા પાછળ ધકેલી દીધો.

