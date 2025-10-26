ETV Bharat / bharat

PM મોદીની 'મન કી બાત': દેશવાસીઓને છઠ મહાપર્વની પાઠવી શુભકામના, કહ્યું- ઓપરેશન સિંદૂર પર દેશવાસીઓને ગર્વ

પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી રવિવારે તેમના માસિક રેડિયો કાર્યક્રમ મન કી બાતમાં સંબોધન કરી રહ્યા છે.

PM મોદીએ 127મી વખત કરી મન કી બાત
PM મોદીએ 127મી વખત કરી મન કી બાત (ETV Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 26, 2025 at 11:28 AM IST

નવી દિલ્હી: પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી આજે મન કી બાતના 127મા એપિસોડમાં બોલી રહ્યા છે. પ્રધાનમંત્રીએ કાર્યક્રમની શરૂઆત તહેવારોની ચર્ચા કરીને કરી. તેમણે છઠ મૈયાને શ્રદ્ધાંજલિ આપી અને આ તહેવારના મહત્વ પર ભાર મૂક્યો. તેમણે છઠના મહત્વ પર વિગતવાર વાત કરી.

પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું, "થોડા દિવસો પહેલા, આપણે બધાએ દિવાળી ઉજવી હતી, અને હવે મોટી સંખ્યામાં લોકો છઠ પૂજામાં રોકાયેલા છે. છઠનો મહાન તહેવાર સંસ્કૃતિ, પ્રકૃતિ અને સમાજની ઊંડી એકતાનું પ્રતિબિંબ છે. સમાજનો દરેક વર્ગ છઠ ઘાટ પર એક સાથે આવે છે.

આ દ્રશ્ય ભારતની સામાજિક એકતાનું સૌથી સુંદર ઉદાહરણ છે. આ ઉત્સવના પ્રસંગે, મેં તમને બધાને એક પત્ર લખ્યો, મારી લાગણીઓ શેર કરી. પત્રમાં, મેં દેશની સિદ્ધિઓનો ઉલ્લેખ કર્યો જેણે આ વર્ષના તહેવારોને વધુ જીવંત બનાવ્યા છે. મારા પત્રના જવાબમાં, મને દેશના ઘણા નાગરિકો તરફથી સંદેશા મળ્યા."

પ્રધાનમંત્રી મોદીએ કહ્યું, "ઓપરેશન સિંદૂરએ દરેક ભારતીયને ગર્વથી ભરી દીધા છે. આ વખતે, માઓવાદી આતંકના અંધકારમાં ઘેરાયેલા વિસ્તારોમાં પણ ખુશીના દીવા પ્રગટાવવામાં આવ્યા હતા. લોકો માઓવાદી આતંકનો સંપૂર્ણ નાબૂદ ઇચ્છે છે, જેણે તેમના બાળકોના ભવિષ્યને જોખમમાં મૂક્યું છે."

પીએમ મોદીએ કહ્યું, "લોકો GST બચત મહોત્સવને લઈને ખૂબ જ ઉત્સાહિત છે. આ વર્ષે તહેવારો દરમિયાન પણ આવો જ સુખદ અનુભવ જોવા મળ્યો. બજારોમાં સ્વદેશી વસ્તુઓની ખરીદીમાં જબરદસ્ત વધારો થયો છે. મારા પત્રમાં, મેં ખાદ્ય તેલના વપરાશમાં 10 ટકાનો ઘટાડો કરવાનો પણ આગ્રહ કર્યો હતો, અને લોકોએ આનો પણ ખૂબ જ સકારાત્મક પ્રતિસાદ આપ્યો છે."

