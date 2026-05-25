ધનબાદના જંગલોમાં એકલો રહેતો 'પાષાણ યુગ'નો માણસ, આધુનિક સમયની કોઇ પણ વસ્તુનો નથી કરતો ઉપયોગ
આજે જ્યાં આપણુ જીવન વીજળી, પાણી અને મોબાઇલ વગર અધૂરૂં લાગે છે, ત્યાં સુરેન્દ્ર સોરેન કોઇપણ આધુનિક સુવિધાઓ વિના એકલા રહી રહ્યા છે
Published : May 25, 2026 at 12:32 PM IST|
Updated : May 25, 2026 at 12:46 PM IST
ધનબાદ: ટુંડીના ગાઢ જંગલોમાં આજે પણ એક એવું જીવન છે જે આધુનિક સમાજથી સંપૂર્ણપણે અલગ પ્રકૃતિ સાથે જીવન જીવે છે. આજે જ્યાં આપણુ જીવન વીજળી, પાણી અને મોબાઇલ વગર અધૂરૂં લાગે છે, ત્યાં સુરેન્દ્ર સોરેન કોઇપણ આધુનિક સુવિધાઓ વિના એકલા રહી રહ્યા છે. છેલ્લા 25 વર્ષથી જંગલમાં રહેતા વૃદ્ધ સુરેન્દ્ર સોરેન માટે વીજળી,મોબાઇલ કે સરકારી સુવિધાઓનો કોઇ અર્થ જ નથી. પરંતુ સવાલ એ છે કે આખરે તેઓ એકલા કેમ રહે છે, અને તેમનું રોજિંદું જીવન કેવું છે? આ અહેવાલમાં જાણીયે.
જંગલ વચ્ચે સાદી ઝૂંપડી
તમને એક નાની ઝૂંપડી મળે છે. લગભગ 70-75 વર્ષના સુરેન્દ્ર સોરેન પાસે સૂકા લાકડાનો ઢગલો, માટી અને પથ્થરનો ચૂલો, કેટલાક જૂના વાસણો અને ફાટેલા કપડાં છે. તેમની લાંબી દાઢી, અવ્યવસ્થિત વાળ અને નાજુક શરીર તેમના મુશ્કેલ જીવનની વાર્તા ખુદ કહે છે. તેમની હાલત એટલી ખરાબ છે કે તેઓ બરાબર વાત પણ કરી શકતા નથી.
ETV ભારતની ટીમ જ્યારે અહીં પહોંચી અને તેમની સાથે વાતચીત કરવાનો પ્રયાસ કર્યો ત્યારે તેમણે મોટાભાગના સવાલોના જવાબ માત્ર 'હાં' કે 'ના'માં જ આપ્યા હતા. સુરેન્દ્ર સોરેન જંગલમાં એકલા રહે છે અને તેમને કોઇપણ વસ્તુની જરૂર નથી. તેમને પૈસાની પણ જરૂર નથી. ETV ભારતની ટીમે જ્યારે તેમણે પૈસાથી મદદ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો ત્યારે તેમણે સ્પષ્ટ ઇનકાર કરી દીધો હતો.
જાતે જ કૂવો ખોદ્યો અને ખુદ ખેતર તૈયાર કર્યું
અહીં વીજળી કે પીવાનું સ્વચ્છ પાણી પણ નથી. સુરેન્દ્ર સોરેને પોતાના હાથે પાંચથી છ ફૂટ ઊંડો કૂવો ખોદ્યો છે, જે તેના જીવનનો મુખ્ય સહારો છે. તે આ પાણી પીવે છે, રસોઇ બનાવે છે અને પોતાના રોજિંદુ કામકાજ કરે છે. કૂવાની નજીક એક નાનું ખેતર પણ છે જે તેને હળ, બળદ કે કોઇપણ આધુનિક સાધનો વિના તૈયાર કર્યું છે. જંગલમાં મળતા જંગલી બટાકા, જંગલી ચોખા અને અન્ય વન પેદાશો તેના આહારનો મુખ્ય બાગ છે. સુરેન્દ્ર ખુદ જ લાકડા એકઠા કરે છે, ચૂલો સળગાવે છે અને ખૂબ જ સરળ રીતે પોતાનું ભોજન તૈયાર કરે છે.
પુત્રોના સર્પદંશથી મોતે જીવન બદલી નાખ્યું
સ્થાનિક લોકોના જણાવ્યા અનુસાર, સુરેન્દ્ર સોરેન મૂળ ટુંડીના બાસાહા ગામનો વતની છે. પહેલા તેનો પરિવાર, ઘર અને સામાન્ય જીવન હતું પરંતુ સર્પદંશથી બે પુત્રોના મોતથી તે ખૂબ જ દુ:ખી થઇ ગયો. આ ઘટના બાદ તેણે ગામ અને સમાજથી અંતર બનાવ્યું. પત્ની સાથે જંગલમાં જઇને રહેવા લાગ્યો. અહીં તેમણે ઝૂંપડું બનાવ્યું, કૂવો ખોદ્યો અને ખેતી શરૂ કરી. લગભગ સાત-આઠ વર્ષ પહેલા પત્નીના મોત બાદ તે સંપૂર્ણપણે એકલો પડી ગયો પરંતુ જંગલ છોડવાનો ઇનકાર કરી દીધો.
25 વર્ષથી જંગલમાં રહે છે આ માણસ, મદદ લેવાનો કર્યો ઇનકાર
સ્થાનિક રહેવાસી રાજીવ ઓઝા જણાવે છે કે સુરેન્દ્ર સોરેન છેલ્લા 25 વર્ષથી જંગલમાં રહે છે. ગામલોકો ક્યારેક ક્યારેક તેને મળવા પણ જાય છે પરંતુ તે વધારે વાતચીત કરતો નથી. કેટલીક વખત તેને ગામમાં પાછો લાવવાના ઘણા પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા છે, પરંતુ તેણે દરેક વખતે ના પાડી છે. તે ન તો કોઇને ફરિયાદ કરે છે કે ન તો મદદ સ્વીકારે છે. તે હવે તેના છેલ્લા શ્વાસ સુધી આ જંગલમાં એકલા રહેવા માંગે છે. તેને ન તો કોઇની જરૂર છે કે ન તો કોઇની સાથે કામ.
આધુનિક દુનિયા વચ્ચે એક અલગ તસવીર
જ્યારે દુનિયા ટેકનોલોજી અને સુવિધામાં આગળ વધી રહી છે ત્યારે ટુંડીના જંગલોમાં સુરેન્દ્ર સોરેનનું જીવન પીડા, એકલતા અને આત્મનિર્ભરતાનું ઉદાહરણ રજૂ કરે છે. સુરેન્દ્ર સોરેનની કહાની માત્ર આશ્ચર્યચકિત જ નથી કરતી પણ આપણને એ પણ વિચારવા મજબૂર કરે છે કે ઊંડી વેદના ક્યારેક વ્યક્તિને દુનિયાથી અલગ કરી શકે છે.
